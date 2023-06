Online supermarket Košík.cz zůstal pod dvěma miliardami korun. Ztráta přesáhla 400 milionů

V mnoha ohledech zlomový má být pro Košík.cz letošní rok. Tak o něm mluví jeho šéf Ivan Utěšil, který do čela online supermarketu naskočil před rokem a od akcionářů dostal jasné zadání: optimalizovat provoz a opět nastartovat růst, který se v posledních letech zadrhl. O tom vypovídají i právě zveřejněné výsledky za poslední fiskální rok, který v případě Košíku trval od loňského dubna do letošního března. Obrat firmy v něm činil 1,9 miliardy korun, což představuje zanedbatelný meziroční růst o patnáct milionů korun. Prohloubila se ztráta, která je dál ve stovkách milionů korun.

Košík tak de facto zůstal v obratu při pohledu na meziroční srovnání na svém, a to v roce, ve kterém došlo v rámci celé české e-commerce k meziročnímu propadu obratu e-shopů o dvanáct procent. Zatímco loni i předloni činil obrat online supermarketu 1,9 miliardy korun, ve fiskálním roce 2019/2020 byl těsně nad miliardou korun. Jak ale rostly příjmy, prohlubovala se také ztráta. Jen za poslední rok skončil Košík ve ztrátě po zdanění ve výši 404 milionů korun. Předloni ztráta činila 359 milionů a v posledních pěti letech prodělal dohromady přes 1,5 miliardy korun.

„Soustředíme se na růst a v rámci něj chceme ušetřit na škále a efektivitě, než že bychom se teď chtěli prošetřit k zisku. Z pohledu profitability očekávám, že největší ovoce přijde po reorganizaci firmy, vstupu nového akcionáře a otevírání nových měst letos,“ říkal letos v březnu pro CzechCrunch Ivan Utěšil. Klíčovou část reorganizace má firma za sebou, byť na změnách prý stále pracuje.

Začátkem letošního roku přivítal Košík ve své majetkové struktuře také německého majitele sítě Makro, který má Košíku pomoci s rozvojem, a to jak na domácím trhu, kde Košík patří mezi největší e-shopy, tak i v zahraničí, kam se v následujících měsících chystá. Jelikož je internetový obchod s potravinami a dalším zbožím dlouhodobě ve ztrátě, je prozatím závislý na kapitálu svých akcionářů. Těmi byla dlouho trojice hráčů složená z investiční skupiny PPF, Rockaway Capital Jakuba Havrlanta a EC Investments Daniela Křetínského a Patrika Tkáče.

Foto: Košík.cz Ivan Utěšil, výkonný ředitel supermarketu Košík.cz

Právě Křetínský s Tkáčem v roce 2021 vykoupili podíl PPF a stali se majoritními akcionáři. Letos do firmy přivedli také Metro AG, majitele sítě obchodů Makro, s jehož akciemi se obchoduje na frankfurtské burze a česko-slovenské duo miliardářů je v něm s více než 40 procenty největším akcionářem. V Košíku drží Křetínský s Tkáčem 55 procent, 25 procent patří Metru a zbylých 20 procent má Rockaway.

„Letošek bude v mnoha ohledech zlomový. Podařilo se nám Košík obrátit zpět do růstu a uvolnit si tak ruce na další zásadní rozvoj. Je to první rok, ve kterém fungujeme ve zcela novém módu – tedy s možností obsluhovat regiony ve spolupráci s naším strategickým partnerem Metrem. A také poslední rok, kdy se budeme soustředit výhradně na Česko. Už teď pracujeme na tom, abychom do pár let dokázali obsadit 50 měst v pěti zemích. A už na konci tohoto fiskálního roku bychom chtěli být ve 20 městech ve třech zemích,“ komentuje pro CzechCrunch aktuální plány Košíku jeho šéf Ivan Utěšil.

Jednatřicetiletého manažera dosadili do čela online supermarketu právě Křetínský s Tkáčem poté, co se stali majoritními akcionáři a nebyli dlouhodobě spokojení s výsledky firmy. Košík v posledním roce podle svého vyjádření ve výroční zprávě musel hledat nové cesty a opustit dosavadní modely, což například znamenalo zásadní přestavbu centrálního skladu u Prahy z horizontálního na trojdimenzionální. To mělo vést k zásadnímu navýšení skladových kapacit, přičemž právě sklad měl být do té doby úzkým hrdlem pro navyšování počtu obsloužených objednávek.

Loni v březnu se Košík také vrátil na Moravu a díky nové spolupráci s Makrem chce obecně v regionech významně posilovat. „Řekl bych, že se nám daří naplňovat cíle tak, jak jsme si je předsevzali. Je tu vždy nějaké ‚ale‘, nicméně pro mě je klíčové, že se nám podařilo vrátit k meziročnímu růstu – a to nijak malému, bavíme se o desítkách procent meziročně s tím, že meziměsíčně jdeme nahoru také,“ popisoval tento měsíc Ivan Utěšil v naší anketě týkající se dění na českém e-commerce trhu. Ta byla součástí našeho výběru 100 největších e-shopů v Česku, kterým vládne Alza. Největším online supermarketem je Rohlík Tomáše Čupra.