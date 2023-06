Patří mezi deset největších e-shopů v zemi. Rohlík, Košík, Lidl a Datart hodnotí letošní rok

V Česku na internetu prodá více zboží než oni jen málokdo. CzechCrunch oslovil s prosbou o zhodnocení jejich aktuální situace zástupce několika e-shopů, které se umístily v čele žebříčku stovky největších e-shopů u nás. Doba totiž na trhu obecně není jednoduchá a tržby maloobchodníků klesají již více než dvanáct měsíců v řadě.

Ve třetím díle ankety mezi předními tvářemi českých e-shopů odpovídá šéf českého online supermarketu Rohlík Martin Beháň, ředitel konkurenčního Košíku Ivan Utěšil, tiskový mluvčí Lidlu Tomáš Myler a obchodní a marketingový ředitel Datartu František Mikoška. Všechny čtyři firmy patří podle žebříčku CzechCrunche mezi deset největších e-shopů v Česku.

Otázky jsme jim položili dvě:

Jak se vám vydařila první polovina roku a co očekáváte v té druhé? Zmiňte tři body/oblasti/projekty/strategie, které ve vašem byznysu pro letošní rok považujete za absolutně klíčové.

Martin Beháň, ředitel, Rohlík.cz

V první polovině roku jsme se soustředili na řadu priorit včetně řešení cen potravin a rozšiřování našeho sortimentu i využívání technologických investic. Byli jsme si vědomi toho, že zvýšení ceny potravin bylo pro mnoho zákazníků významným problémem. Jako reakci na to jsme zastropovali ceny čtrnácti základních potravin, aby byly dostupné pro všechny naše zákazníky. Rozhodli jsme se už na podzim 2022, ale letos jsme zastropování prodloužili až do konce léta. Věříme, že to byl správný krok pro podporu našich zákazníků.

Technologie a digitalizace nám pomáhají držet náklady pod kontrolou, což nám umožňuje reagovat na tržní výzvy, aniž bychom museli prudce zvyšovat naše ceny. Investujeme do nových technologií a procesů, abychom zůstali konkurenceschopní a byli schopni poskytovat nejlepší možnou službu. V oblasti sortimentu jsme opět rozšířili naše privátní značky. Věříme, že tímto krokem nejen zvýšíme svou konkurenceschopnost, ale také umožníme zákazníkům více možností výběru a také to, aby se nemuseli rozhodovat mezi kvalitou a cenou.

Klíčové oblasti:

Rozšiřování služby a možnost obsloužit větší počet zákazníků jsou pro nás naprosto klíčové.

Navazovat na naše služby další, které zlepší zákazníkům jejich život – usnadní či urychlí nakupování. Případně je rozšířit o novou zákaznickou zkušenost, která bude efektivní z hlediska ekonomického i ekologického. Poslední takovou spoluprací byl projekt s Knihobotem.

Podpora lokálních surovin a místních farmářů. To definuje Rohlík od začátku jeho fungování.

Ivan Utěšil, výkonný ředitel, Košík.cz

Řekl bych, že se nám daří naplňovat cíle tak, jak jsme si je předsevzali. Je tu vždy nějaké „ale“, nicméně pro mě je klíčové, že se nám podařilo vrátit k meziročnímu růstu – a to nijak malému, bavíme se o desítkách procent meziročně s tím, že meziměsíčně jdeme nahoru také.

Na jaře jsme začali fungovat v novém módu, který nám umožnila naše nová spolupráce s Makrem. Výrazně jsme díky tomu rozšířili naši dostupnost v regionech, nabízíme zákazníkům velmi atraktivní ceny a na mnoha místech nejrychlejší doručení. A tomu jsme pochopitelně podřizovali i vnitřní fungování.

Soustředili jsme se především na dvě věci. První se týkala přímo naší vnitřní organizace. Pokračujeme v restrukturalizaci a stabilizaci týmů, doplňování manažerské struktury tak, abychom mohli dlouhodobě růst. Druhá se pak týká vnitřní strategie – tu máme z mého pohledu v současnosti udržitelnou, rozumnou, podpořenou dobrým kapitálem a víme, že v ní dokážeme být profitabilní. To je klíčové pro to zvládnout situaci, která nyní na trhu je a ještě chvíli bude.

A co se týče druhé poloviny roku – předpokládám, že na trhu bude situace podobná jako nyní, lidé budou citlivější na cenu a více vybírat, kde nakupují. To nám při naší současné propozici nahrává. Chtěli bychom se tedy v regionech stát stále častěji využívanou alternativou, umět najít zcela nové zákazníky a udržet si je. A pochopitelně dále růst.

Klíčové oblasti

Růst skrze regiony – náš model nyní počítá s tím, že budeme schopni rychle růst a zlepšovat naši dostupnost i službu napříč Českem. Stát se v jednotlivých regionech důležitým lokálním hráčem v rámci celého nákupního mixu je tedy jednou z hlavních priorit.

Stabilizace vnitřní struktury a profitabilita – struktura Košíku se bude ještě ladit na základě poznatků z první poloviny tohoto roku. Možná dojde k nějakým změnám, což je přirozené. Hledáme ten nejlepší „fit“ pro to, co nás čeká.

Zahraničí – aktivně se připravujeme na zahraniční expanzi, kterou bychom chtěli spustit v příštím roce. Primárně se chceme zaměřit na Slovensko a rozvíjet náš byznys také v Bulharsku, kde už nějakou dobu působíme. Letošní zkušenosti z Česka nám v tom velmi pomohou.

Tomáš Myler, tiskový mluvčí, Lidl

V první polovině letošního roku jsme zaznamenali změnu zákaznického chování ve spojení s makroekonomickými vlivy a náladou ve společnosti. Zákazníci jsou citlivější na cenu, a hledají proto výrobky s dobrým poměrem ceny a kvality. I to nás nadále motivuje k dalšímu rozvoji našeho sortimentu privátních značek, který neustále rozšiřujeme a inovujeme. Ačkoli jsme zaznamenali obecné ochlazení českého e-commerce trhu, v lidl-shop.cz se nám podařilo dosáhnout meziročního růstu.

Klíčové oblasti:

Inovace a rozšiřování sortimentu privátních značek

Zlepšování zákaznické zkušenosti

Nákladová optimalizace

František Mikoška, obchodní a marketingový ředitel, Datart

Z pohledu značky Datart uvažujeme trochu jinak, protože jsme nejen e-shop, ale také multikanálový prodejce a máme širokou a silnou síť prodejen. V první polovině roku Datart mírně meziročně roste, přestože trh zaznamenává pokles. Mírnou meziroční ztrátu e-shopu plně nahrazují prodejny.

Klíčové oblasti: