OpenAI vypustilo novou umělou inteligenci. Je bližší té lidské, zvládá matematiku i vědu

Nejznámější startup světa, americký projekt OpenAI, vypustil novou verzi své umělé inteligence, která je nazvaná o1. Na rozdíl od dosavadního modelu GPT-4o používá pokročilejší, lidskému uvažování podobnější systém. Měl by tak dosahovat excelentních výkonů například při řešení matematických úkolů.

OpenAI uhání už druhý rok na vlně boomu zájmu o umělou inteligenci, kterou odstartovalo se svým chatbotem ChatGPT, jehož vypustilo do světa v listopadu 2022. Od té doby své AI technologie průběžně vylepšuje, aby si udrželo náskok před konkurencí v podobě například jazykového modelu Claude od startupu Anthropic, za nímž stojí lidé, kteří původně pomáhali se vznikem OpenAI.

Součástí těchto závodů je i model s označením o1, který zakladatel a šéf OpenAI Sam Altman avizoval už před časem a nyní ho společnost uvolnila veřejnosti, respektive svým platícím klientům. Celkem má ChatGPT, který s jednotlivými jazykovými modely pracuje, po světě přes 200 milionů uživatelů.

Sam Altman na sociálních sítích ukázal, jak moc se o1 má lišit od dosavadního nejvýkonnějšího modelu GPT-4o. Například při řešení složitých matematických úloh má být šestkrát schopnější s celkovou přesností přes 83 procent.

