Ostrava i nadále počítá s mrakodrapem. Její Tower ale vzejde ze soutěže

Nedaleko centra Ostravy, v průmyslové zóně Karolina, měla už za tři roky vyrůst největší budova Česka. Postavit ji tady měla společnost RT TORAX, která už představila i její podobu. Takzvaná Ostrava Tower měla vzniknout podle návrhu studia Chybík+Krištof. Po několikaměsíčních diskuzích s městem se ale plány mění a podobu ostravského mrakodrapu udá až architektonická soutěž.

„Město mělo uzavřenou smlouvu, na jejímž základě měl být realizován projekt podle studie v určité míře podrobností. Ta byla dlouhodobě projednávána s dotčenými orgány a příslušnými odbornými pracovišti města. Investor předložil požadavek na změnu, předkládal ale spíše koncepční řešení a řešení fasády a ztrácel se dříve nastavený pozitivní vliv na veřejný prostor,“ vysvětlila pro CzechCrunch náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová, proč k takovému rozhodnutí došlo.

Chybělo prý například napojení plochy na okolní infrastrukturu v lokalitě zvané Slza. Koncepty se také často měnily. „Investor odmítal jakékoli řešení fixovat do smlouvy, město by se tak dostalo do nejistoty, co vlastně v lokalitě vyroste,“ dodává náměstkyně.

Podobně se vyjádřil i primátor Tomáš Macura. „Záměrem města je vyhnout se dalším změnám návrhu projektu s různorodou kvalitou. Lokalita Slzy je pro nás významná a budoucí zástavba klíčová, cestu architektonické soutěže nyní považujeme za jedinou možnou pro nalezení trvalého a kvalitního řešení pro město,“ uvedl Macura.

Od architektonické soutěže si ostravský magistrát slibuje nejen podobu samotné budovy, ale také řešení spousty dalších aspektů, které s ní souvisí. To znamená, jak bude stavba začleněná do celého území, jak bude navazovat na veřejný prostor nebo jak a kudy zde povede nejen automobilová, ale také cyklistická doprava. Stejně tak kudy povedou trasy pro chodce, aby to vše zapadlo do sebe a lidé se snadno dostali například na nádraží Ostrava střed nebo do Dolních Vítkovic. Město se bude moci také podílet na výběru nezávislých porotců.

Ostrava v architektonické soutěži základní regulace definuje po dohodě s investorem. A to včetně toho, jak má být budova vysoká. Podle Bajgarové ale nadále trvá, že to bude mrakodrap. A to i přesto, že původní záměr s ním nepočítal. Ten vzešel až z nabídky.

Budovy budou také dvě, což je jasné už nějaký čas. Geologické průzkumy totiž ukázaly na to, že v místě je podloží, které by výškový solitér nemuselo unést. Dvě věže by mezi sebe měly lépe rozložit váhu.

Soutěž by měla být vyhlášena do června. Podle Bajgarové se stavba v Karolině oproti původním plánům opozdí o osm až devět let. Původní plány podle ní nicméně nevycházely z reálné zkušenosti se stavbou obdobného typu. Zakladatel společnosti RT ROTAX Tomáš Häring uvedl, že se firma bude snažit zkrátit všechny termíny a co možná nejrychleji zahájit výstavbu. „S ohledem na náročnost a složitost celého projektu je však nutné vytvořit dostatečný časový prostor pro každou jeho fázi,“ řekl Häring.

Podle něj je kromě komplikovaného podloží potřeba pracovat také s potenciálními průtahy z důvodu účinnosti nového stavebního zákona, což podle něj ovlivní i jednotlivá povolovací řízení. S dokončením stavby počítá v roce 2032.