Ostrov vyzvednutý z oceánů a Galadriel v boji. Vyšly Prsteny moci, co je třeba vědět předem?

Dnes vyšel seriálový blockbuster Pán prstenů: Prsteny moci. Ještě než si ho ale pustíte, dali jsme dohromady základní informace, které je dobré vědět předem. To i mnoho dalšího přináší nové vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém i televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

Seriál Pán prstenů: Prsteny moci je zasazený do doby několika tisíc let před filmovou trilogií Petera Jacksona. Naše první dojmy najdete v tomto článku, není ale od věci si shrnout několik důležitých bodů, které je před jeho sledováním dobré znát. Ačkoliv jde totiž o adaptaci Tolkienova díla, která obsahuje mnoho vlastních interpretací, stále je pevně zasazena do komplexního světa svých předloh.

Mezi hlavní postavy patří elfka Galadriel, z filmů známá jako až éterická, stoická bytost s obrovskou moudrostí a nadhledem. V seriálu ji ale uvidíme o několik tisíc let mladší a v době po devastující válce se ztělesněním zla Morgothem. Tou dobou, jak vysvětluje sám Tolkien v Nedokončených příbězích, byla sice moudrá, zároveň však měla mysl vojevůdce a odhodlanost amazonky. Na začátku Druhého věku, kdy se Prsteny moci odehrávají, byla jako jedna z mála přesvědčená, že Morgothův sluha Sauron nebyl poražen a Středozem je stále v nebezpečí.

Vedle elfů, kteří ve Druhém věku měli na světě nejvyšší postavení, se v novém seriálu objevují také hobiti, opět jiní než jaké známe. Je to proto, že jde o Chluponohy, nejpočetnější z trojice hobitích ras žijících v tomto období. Je pro ně typický velice malý vzrůst blízký trpaslíkům, snědá kůže a kudrnaté vlasy. Bydleli v norách při úpatí Mlžných hor na území zvaném Rhovanion dlouho předtím, než se pozdější hobiti přesunuli do Kraje dále na západě Středozemě.

Dobré je znát také několik dalších lokací. Mezi nejdůležitější patří Lindon, nacházející se v nejzápadnější části Středozemě. Žije zde část elfů, jejichž hlavním domovem je jinak na západě umístěný kontinent Valinor – známý též jako Země neumírajících. Elfové sídlí také v Eregionu u Mlžných hor nedaleko bran trpasličího království pod horami zvaného Khazad-dûm (později Moria).

Jižně od Rhovanionu pak leží nehostinná krajina Southlands, respektive Temné země. Ve Druhém věku zde žili hlavně lidé, kteří dříve bojovali na straně Morgotha a mají složitý vztah se zbytkem obyvatel Středozemě. Mnohem později se tato oblast stane centrem Mordoru, Sauronova panství.

Posledním z nejdůležitějších míst je království Númenor nacházející se na ostrově mezi Středozemí a Valinorem. Jako dárek za nasazení ve Válce hněvu proti Morgothovi ho dostali lidé – byl doslova vyzdvižen z hlubin oceánu. Je to místo stavitelů, mořeplavců a velkých válečníků a pochází odsud předkové Aragorna z hlavní trilogie Pána prstenů. Númenor ale není jen místem plným cti a rozvoje, má také temnější aspekty, které hrají zásadní roli v událostech Druhého věku.

Co ukazují trailery

Jan Žižka

Americký trailer na Jana Žižku, který na plátna kin dorazí už za týden, působí tak trochu jako jedna z větších epizod Hry o trůny. Alespoň co se týče míry explicitního násilí. Jelikož jedna z nejvýznamnějších postav českých dějin ve světě není příliš známá, tvůrci se zahraniční publikum snaží lákat hlavně na naturalistické zpracování středověkých bitev.

TÁR

Jak vypadá mentální život brilantní dirigentky a jedné z nejlepších hudebních skladatelek na světě? To v opojném audiovizuálním zpracování bude zkoumat drama o fiktivní umělkyni Lydii Tár, již ztvárnila oscarová Cate Blanchettová. Podle prvních recenzí z benátského festivalu by mělo jít o mistrovskou charakterovou studii, která dá vzpomenout třeba na Amadea.

Cyberpunk: Edgerunners

Necelé dva roky po nešťastném vydání videohry Cyberpunk 2077 vývojáři chystají její velké rozšíření a na obrazovky se dostane anime odehrávající se v tomtéž světě. Slibuje krvavou cestu nájemného hackera za úspěchem. Více zde.

Nedokonalí

Pamatujete si na seriál Zmetci? Nedokonalí slibují podobný námět o trojici mladých outsiderů, kteří dostanou superschopnosti, aniž by se o ně prosili nebo věděli, co s nimi dělat. Nakonec je využijí k boji proti těm, kteří na nich experimentovali.

Co hýbe světem filmu a televize

Rod draka opouští jeden z hlavních tvůrců

Rod draka prozatím sbírá převážně kladné ohlasy, premiéru druhé epizody si pustilo ještě více lidí než rekordní první a seriál už má schválenou druhou řadu. Od projektu teď ale odstoupil jeden z dvojice showrunnerů, tedy hlavních lidí udávajících směřování seriálu, Miguel Sapochnik. Ačkoliv s HBO bude spolupracovat i nadále a u Rodu draka si nechá status výkonného producenta, podle zprávy serveru The Hollywood Reporter se rozhodl pracovat na jiných projektech. Jeho místo showrunnera převezme Alan Taylor, který v minulosti pracoval na Rodině Sopránů nebo Hře o trůny jako režisér.

Na kolik vyjde Netflix s reklamou?

Největší streamovací služba se příští rok chystá nabídnout levnější předplatné, které bude obsahovat asi čtyři minuty reklam na každou hodinu přehrávání. Podle informací z anonymních zdrojů by se cena této nabídky měla pohybovat mezi 7 a 9 dolary, tedy 130 a 180 korunami. Více zde.

Redditoři z Wall Street Bets míří na velké plátno

Koronavirová pandemie měla mnoho různých efektů napříč všemi částmi života. Jedním z nejpodivnějších je ale nejspíš boj drobných investorů z Redditu s hedgeovými investičními fondy. Ty přišly o miliardy dolarů, když si vsadily na propad hodnoty akcií firmy Gamestop, ale redditoři se postavili proti nim a vyhráli. O celé věci teď vznikne film s názvem Dumb Money podle knihy Bena Mezricha, který napsal i předlohu snímku Sociální síť. Pozici režiséra zastane Craig Gillespie stojící třeba za oscarovým dramatem a černou komedií Já, Tonya. V hlavních rolích se objeví Seth Rogen, Paul Dano, Sebastian Stan nebo Pete Davidson.

Horizon Zero Dawn uvidíme v televizi

Horizon Zero Dawn patří mezi nejlepší videohry posledních let. A to jak díky hratelnosti, tak díky postapokalyptickému příběhu, kde zbytky lidstva žijí v uzavřených osadách, zatímco divočině vládnou obří robotická zvířata. Mladá hrdinka Aloy se snaží zjistit, co k současnému stavu vedlo. Aloy se stane hlavní postavou také v seriálu Horizon Zero Dawn chystaném na Netflixu. Role showrunnerů se ujmou Steve Blackman, který stojí třeba za seriálem Umbrella Academy, a Michelle Lovrettová, tvůrkyně televizního sci-fi Killjoys.

Co si dnes pustit

Slunovrat

Netflix | Horor | 2019 | 147 min. | ČSFD

Reprofoto: A24/YouTube Film Slunovrat

Slunovrat patří podle mnoha názorů mezi nejlepší horory posledních let, a to hlavně díky tomu, jak je zvláštní. V jeho centru je pár procházející složitým obdobím svého vztahu, který poslední naději na usmíření nachází v účasti na oslavě letního slunovratu se švédskými přáteli. Celá akce se ale vyvíjí čím dál divnějším směrem. Druhý film režiséra Ariho Astera je více zneklidňující než děsivý a porušuje mnoho typických pravidel žánru. Pokud přistoupíme na jeho excentrickou hru, nabídne nám příjemně nepříjemný zážitek, na který dlouho nezapomeneme.

Mo

Netflix | Drama/Komedie | 2022 | 1 řada | ČSFD

Foto: Netflix Seriál Mo

Mo Amer je palestinský běženec žijící se svou rodinou v americkém Texasu, kde se snaží získat azyl a posléze občanství. Pokouší se také zapadnout do jiného fungování věcí v nové zemi, neustále ale naráží na systémové, společenské či kulturní překážky. Seriál Mo se ale nebere příliš vážně a mnoho z problémů svých hrdinů zprostředkovává humorným tónem. Podle v naprosté většině pozitivních ohlasů se mu skvěle podařilo najít rovnováhu mezi autentickou sondou do života běženců a komedií, která pomáhá nalézt k nim empatii.

Elle

HBO Max | Thriller | 2016 | 130 min. | ČSFD

Reprofoto: Sony Pictures Classics/YouTube Film Elle

Elle je úspěšná podnikatelka, která se stane obětí útoku ve vlastním domě. Místo aby šla na policii, s níž má z minulosti špatné zkušenosti, rozhodne se věci vzít do vlastních rukou. Na první pohled je to typický film o pomstě s feministickým rázem, ve skutečnosti však jde o něco mnohem podvratnějšího. Režisér Paul Verhoeven vyprávění mnohdy zavádí od atmosférického thrilleru až do vod černé komedie, diváka neustále provokuje a nic mu nedá na stříbrném podnose. Elle je třeba prožít, vstřebat a povzdechnout si nad společností, kterou představuje.

Nejnavštěvovanější filmy a seriály týdne na ČSFD

Nejnavštěvovanější seriály:

1. Rod draka

2. She-Hulk: Neuvěřitelná právnička

3. Sandman

4. Pálava

5. Pán prstenů: Prsteny moci

Nejsledovanější filmy:

1. Top Gun: Maverick

2. Samaritán

3. Nene

4. Jestli se rozzlobíme, budeme zlí

5. Bullet Train

(Obsah byl vytvořen ve spolupráci s ČSFD.)