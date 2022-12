Pád elfího impéria a vznik zaklínačů. Netflix v traileru ukazuje události tisíc let před Geraltem

Prequel Zaklínače zavede diváky o více než tisíc let před události seriálu

Fantastický Kontinent spisovatele Andzeje Sapkowského kdysi vypadal zcela jinak, než jak jsme ho zatím měli možnost vidět v Zaklínači. Tisíc dvě stě let před érou Geralta zde neexistovali žádní zaklínači, nebyla zde strašlivá monstra, ba ani lidé. Co se stalo? To má ukázat nová minisérie Zaklínač: Pokrevní pouto. A právě zveřejněný plnohodnotný trailer se diváky snaží nalákat na snad větší měřítko, než jsme měli ve světě temného fantasy Netflixu.

Nepřítomnost monster nebo lidí vůbec neznamená, že by na světě ovládaném elfy chyběly ostré konflikty, možná právě naopak. Už déle víme, že hrdiny minisérie bude skupina sedmi elfích vyděděnců z různých prostředí, kteří budou muset spojit síly v boji proti velké hrozbě. Teď víme, co onou hrozbou je. Tvůrci Pokrevního pouta využijí klasický příběh impéria, které – opojené vlastní mocí – chce stále více, až samo sebe přivede do záhuby.

Minisérie začne na vrcholu takzvané Zlaté éry, kdy svět elfů prosperoval. Obyvatele Kontinentu si ale podrobila mocná říše, která mnoho zemí spojila pod jedním tvrdým režimem. Ústřední sedmička revolucionářů se snaží utlačovatelům postavit a k jejich svržení vyburcovat i ostatní elfy. Nepřítel, kterému budou čelit, je ale mocnější, než si mysleli. Dokáže totiž překlenout hranice mezi světy a své cíle si vymoci pomocí monster, jež nemají sobě rovné.

Jak je dobře známo ze Zaklínače, celý konflikt nakonec vede až k takzvané Konjunkci sfér, v níž se protnuly dosud oddělená univerza elfů, lidí a příšer. Pokrevní pouto má přitom také ukázat vznik prvních zaklínačů, kteří se jako jediní dokáží zrůdám z jiné dimenze postavit a zvítězit.

Nad minisérií prozatím stále visí poměrně velký otazník, nemá totiž jasnou literární předlohu. Sapkowski k událostem před Konjunkcí sfér vždy jen odkazuje v historii či mýtech – přímo je nikdy nezpracoval. Hlavní motivací pro vznik Pokrevního pouta je tedy záměr Netflixu vytvořit větší franšízu, která streamovací službě udrží předplatitele, zatímco čekají na další řadu Zaklínače.

Tvůrci novinky nicméně slibují, že příležitost podívat se do neprobádaných dějin Kontinentu využili pro unikátní pojetí fantasy. „Myslím, že diváky překvapí, jak Krevní pouto vypadá. Od začátku jsme měli jasný přístup, kdy jsme nechtěli vytvořit jen další typické středověké fantasy. Takže jsme se ptali, jak náš svět vymyslet novým způsobem,“ řekla spolutvůrkyně minisérie Lauren Schmidt Hissrich.

Netflixu se už loni podařilo univerzum Zaklínače zajímavě rozšířit dobře přijatým animovaným filmem Zaklínač: Vlčí sen, který sledoval Geraltova mentora Vesemira. Jestli se podobný úspěch podaří zopakovat, se diváci dozví 25. prosince, kdy vyjdou všechny čtyři epizody Pokrevního pouta. V létě příštího roku pak na obrazovky dorazí třetí řada hlavního seriálu s oblíbeným Geraltem z Rivie. Toho má mimochodem ve čtvrté řadě ztvárnit Liam Hemsworth, Henry Cavill totiž bude mít plný rozvrh kvůli Supermanovi.