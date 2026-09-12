Pár po šedesátce si postavil dům, který z ulice působí obyčejně. Z druhé strany se ale otevírá do přírody
Jednopodlažní dům s užitnou plochou 123 metrů čtverečních stál zhruba pět milionů korun. Zděné stěny kombinuje s lehkou dřevěnou konstrukcí.
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V jedné jihočeské vesnici vyrostl rodinný dům pro pár po šedesátce, který chtěl žít co nejblíž krajině a mít dost místa pro život spojený s jízdou na kole. Jednopodlažní stavba proto využívá pozemek naplno – k přístupové cestě se obrací tradičně působící zděnou fasádou, zatímco na severní straně se téměř celá otevírá do lesa s potokem. Stavba vyšla zhruba na pět milionů korun.
Architekti z ateliéru Papundekl dům postavili na kombinaci zděných a dřevěných částí a nechali do něj proudit co nejvíc světla. Jižní, západní a východní stranu tvoří zděné stěny z keramických tvárnic se štukovou omítkou, které zakončuje železobetonový věnec. Dům díky nim dobře drží teplo a zároveň nabízí obyvatelům potřebné soukromí. Na severu naopak stavba působí lehce a vzdušně. Velká prosklená stěna spolu s pultovou střechou stojí na přiznané dřevěné trámové konstrukci. Trámy pak doplňují šikmé sloupy, které severní stěně propůjčují její charakteristický sklon.
Obytné místnosti mají šířku čtyř metrů a přes velká okna se otevírají k lesu. Mezi nimi jsou užší dvoumetrové pásy se zázemím – vstupní chodbou, toaletou, koupelnou, technickou místností a vestavěnými úložnými prostory. „Díky tomuto uspořádání mají všechny obytné místnosti i servisní zóny zajištěný přímý vizuální kontakt s okolní krajinou,“ říkají architekti.