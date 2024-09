Penta se usadila ve Vysočanech. Plánuje tu blok, který má navázat na éru, kdy se tu pražila káva

Uložit 0

V roce 1922 se tu pražila káva Julius Meinl – a právě na tuto historii má nyní navázat nový blok budov ve Vysočanech, který staví Penta Real Estate. V pražské rozvojové čtvrti už bohatě buduje konkurence, Penta se ale uchýlila do zastavěné části kolem stanice metra Českomoravská a chce tu obnovit dřívější blok s byty v prémiové kvalitě.

Skanska tu staví bytové domy ve čtvrti pojmenované podle Emila Kolbena, kolem metra Českomoravská chystá byty také Central Group, podél Kolbenovy pak například YIT. Penta se rozhodla pro výstavbu blíž k centru, blok má vzniknout na rohu Vysočanské a Drahobejlovy, tedy kousek od metra a kousek od městského parku.

„Vysočany se mění z někdejší průmyslové čtvrti na jedno z nejlepších míst k životu v širším centru Prahy a my se na této proměně chceme podílet,“ říká k tomu ředitel Penta Real Estate David Musil. Projekt dostal jméno navazující právě na někdejší historii – jmenuje se Mocca Rezidence.

Společnost si pro něj vybrala architektonické studio ADNS, které se inspirovalo původní architekturou někdejší pražírny a navrhlo sem cihlově červenou zástavbu. Uvnitř bude prostor až pro 290 bytů v dispozicích od 1+kk až po pět místností s kuchyňským koutem, všechny by měly mít balkon, lodžii či terasu.

Penta tu vsadí na prémiový styl. To znamená, že v bytových domech by se měly objevit materiály od předních výrobců keramiky, velkoformátových obkladů, dlažby a koupelnových baterií. Počítá se rovněž s dřevěnými okny s izolačními trojskly, třívrstvou dřevěnou podlahou, podlahovým topením, rekuperací i klimatizací.

Byty ale budou atraktivní i díky vnitrobloku, který by měl s rozlohou 2 300 metrů čtverečních fungovat v podstatě jako park. Plánují se tu lavičky, stromy, odpočinkové zóny nebo altán. V projektu je zahrnutý rovněž cvičební sál na jógu a fitness, kočárkárna, prostor na mytí kol a dílna na drobné opravy. Je tu také garážové stání.

Mocca Rezidence chce navíc těžit z toho, co už tu je. To znamená nejen metro a tramvaj, ale také O2 arena, obchodní dům či poliklinika. Park Podviní, do kterého budou mít někteří výhled, zase nabízí různá sportoviště. Pro vybrané potřeby to pak obyvatelé nebudou mít daleko, počítá se totiž rovněž s obchodními jednotkami v parteru.

Vzpomenout by měly právě na dobu, kdy se tu pražila káva, která pak rozvoněla celou čtvrť. To znamená, že místo pro kavárnu by mělo být zaručeno. Ostatně po jednotlivých druzích kávy budou pojmenované i jednotlivé budovy v bloku. Kromě černého moku se tu ale kdysi vyráběly také marmelády a sušenky.

Firma Marka Dospivy ještě před představením projektu pustila do prodeje polovinu z plánovaných bytů. Zájem je prý velký. Ceny za nejmenší byty začínají pod pěti miliony, ten nejdražší vyjde okolo dvaceti. Jejich dokončení je naplánováno na první kvartál roku 2027.