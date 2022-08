Perné dny Elona Muska. Za miliardy prodal akcie Tesly, láká na Cybertruck a přiblížil dobytí Marsu

Zatímco většina smrtelníků si do svých kalendářů zanáší návštěvy lékařů či schůzky s obchodními partnery, Elon Musk svůj rozvrh plní událostmi poněkud jiného charakteru. Během posledních dní se v něm objevily poznámky typu „Prodat akcie Tesly za 7 miliard“, „Otestovat raketu na Mars“ či „Nalákat zákazníky na blížící se premiéry dlouho slibovaných elektrických novinek Semi a Cybertruck“.

Musk je muž mnoha aktivit, které jeho dny plní pestrou směsicí činností. Poslední období se ovšem neslo i na Muskův pracovní styl ve velmi nabitém duchu. Jeho diář totiž zaplnily hned tři velké události, které jsou důležité nejen pro jeho vlastní byznys, ale i pro všechny fanoušky a zákazníky.

Celý kolotoč odstartoval prodej akcií Tesly. Těch se Musk naposled zbavoval v dubnu letošního roku, kdy prodal 9,6 milionu akcií za částku 8,5 miliardy dolarů, tedy v přepočtu bezmála 200 miliard korun. Stalo se tak krátce poté, co dosáhl dohody o koupi sociální sítě Twitter za 44 miliard dolarů.

Z tohoto záměru nakonec vycouval, jako oficiální důvod uvedl neshody s vedením Twitteru. To podle jeho slov mělo předkládat nepravdivé údaje o skutečných počtech uživatelů sociální sítě. I přesto Musk pokračuje v prodeji akcií Tesly dál. V uplynulých dnech se zbavil balíku 7,9 milionu akcií v celkové hodnotě 6,9 miliardy dolarů, tedy zhruba 165 miliard korun. Důvod? Celá rošáda kolem Twitteru má svou právní dohru, která může Muska stát miliardy dolarů. Pokud by soudní při se zástupci Twitteru prohrál, bude nucen zaplatit tučnou pokutu či dokonce sociální síť nuceně odkoupit.

Ostatně sám Musk na Twitteru potvrdil, že prodej akcií je určitou pojistkou pro případ, kdy by soudní bitva nedopadla v jeho prospěch. Tímto způsobem se vyhýbá nutnosti prodávat akcie Tesly za nevýhodnou cenu. Zároveň přislíbil, že pokud soud dopadne dobře, nakoupí je zpět.

V minulosti se Musk zbavoval podílů ve své automobilce především z důvodu nutnosti placení daní při uplatňování opcí na nákup dalších akcií Tesly. Tyto opce Musk získává za dosažení jasně definovaných milníků, které se technologické společnosti postupně dařilo překonávat. V současné době ve svých rukou drží práva, která mu zajišťují možnost nakoupit dalších téměř 100 milionů akcií automobilky za zlomek jejich aktuální tržní hodnoty.

Opce, v kombinaci se 155 miliony akcií Tesly, které Musk nadále vlastní, mu dávají kontrolu nad přibližně 20 % všech akcií automobilky, které jsou v oběhu. Poslední výprodej tak i přes obrovské sumy představuje zhruba jen tři procenta z celkové moci, kterou Musk v Tesle má.

Semi a Cybertruck na cestě

Cena akcií automobilky ani zdaleka nedosahuje maximální hodnoty 1 200 dolarů, které dosáhla koncem minulého roku, v budoucnu by však mohla stoupat. Elon Musk totiž včera na Twitteru oznámil, že by se ještě v tomto roce měly do prodeje dostat elektrické tahače Semi ve verzi s dojezdem 500 mil, tedy přibližně 800 kilometrů.

Foto: Tesla Elektrický tahač Tesla Semi

Nákladní vůz Semi byl poprvé představen v roce 2017 a jeho produkce měla začít již před třemi lety. První exempláře začaly před několika roky jezdit ve službách nevadské Gigafactory Tesly, jenže tamní komunikace jsou doposud jediné, kde je lze spatřit. Držitelé rezervací se svých objednaných vozů prozatím nedočkali, což by se však u prvních, mezi kterými je i společnost PepsiCo, mělo změnit ještě letos.

Musk totiž sice v dubnu oznámil, že se Semi dostane do produkce v roce 2023, nyní však uvedl, že se tak stane v průběhu tohoto roku. Je ovšem otázkou, za jakou cenu bude vůz zákazníkům nabízen. Na webových stránkách automobilky stále svítí 180 tisíc dolarů, tedy v přepočtu zhruba 4,3 milionu korun. Lze však předpokládat, že se cena, i vzhledem k současné situaci na trhu, zvýší.

Foto: Tesla Elektrický pick-up Tesla Cybertruck

Zdražení ostatně Musk již potvrdil u modelu Cybertruck, futuristického pick-upu, který byl představen dva roky po modelu Semi. Ani on se ale své produkce dodnes nedočkal. Podle Muskova Tweetu se Cybertruck dostane do výroby v příštím roce s tím, že odhady v současné chvíli hovoří o létu 2023.

Vzhůru k Marsu

Tesla ovšem není jediný podnik, který Elona Muska aktuálně zaměstnává. Velké věci se dějí také v jeho kosmické společnosti SpaceX. Ta má za cíl po satelitech a turistech vynesených do vesmíru dosáhnout další velké mety, která může mít význam pro celé lidstvo. Inženýři SpaceX aktuálně horečně pracují na naplnění plánu dobytí planety Mars. Nástrojem k tomu se má stát raketa Starship vybavená pohonem Super Heavy Booster, který má za sebou úspěšný testovací zážeh.

Foto: SpaceX Raketa Starship na základně v Boca Chica

Test proběhl ve vývojovém středisku Boca Chica v jihovýchodním Texasu a byl při něm zažehnut jeden motor Raptor 2 z celkových 33, které by měly vynést raketu ke hvězdám. Zkouška byla statická, takže se raketa vůbec neodlepila od země, přesto díky ní inženýři získali množství důležitých dat, které jim prozrazují výkonnost motoru.

Raketa Spaceship, navržená tak, aby ji bylo možné používat opakovaně, má nést na svých křídlech Muskovy plány na osidlování nových planet lidskou rasou. Kdy přesně by se měl první orbitální let rakety Starship uskutečnit, prozatím nebylo jasně určeno. Musk nicméně začátkem tohoto měsíce na Twitteru uvedl, že by se tak mohlo stát v průběhu jednoho až dvanácti měsíců.