Platby na kontakt chtějí využívat statisíce Čechů. Mohly by pomoci i podnikatelům, říká Raiffeisenbank

V polovině listopadu spustily české banky službu platby na kontakt, kdy uživatelům místo čísla účtu stačí zadat mobilní číslo příjemce platby. Češi potvrdili, že na inovace ve světě finančních technologií slyší – za první měsíc si tuto službu aktivovalo podle vyjádření jednotlivých bank přes 400 tisíc z nich. Platbu na kontakt zatím podporuje šest bank, další dvě se chtějí připojit příští rok. „Klientů, kteří se registrovali a telefonní číslo si propojili s účtem, je u nás přes šedesát tisíc,“ říká Michal Bošina, expert digitálních služeb Raiffeisenbank.

V Raiffeisenbank klienti za první měsíc úspěšně odeslali patnáct tisíc plateb na kontakt a v dalších třiatřiceti tisících případů si vyzkoušeli, že pro platbu stačí vybrat příjemce ze seznamu kontaktů a že jim mohou platbu v budoucnu takto poslat. Taková čísla splnila očekávání banky. „Zatím jsme ale na úplném začátku. Čím víc bude registrovaných příjemců, tím víc bude i příležitostí pro poslání platby na kontakt,“ říká Michal Bošina.

V této bance mají uživatelé možnost registrace svého čísla jak v internetovém, tak mobilním bankovnictví, přičemž propojení účtu s telefonním číslem je okamžité. Telefonní čísla jsou registrována v České národní bance a v registru je možné uchovávat k jednomu telefonnímu číslu pouze jedno číslo účtu v libovolné ze zapojených bank. Některé banky nabízí možnost propojit s jedním číslem účtu více telefonních čísel, například pokud se jedná o společný účet manželů. Pokud uživatel své číslo do registru zadá a k žádnému bankovnímu účtu nepřiřadí, nebude moci platbu na kontakt přijímat. Registrace ale není podmínkou pro posílání plateb na kontakt, k tomu stačí mít bankovnictví v jedné ze zapojených bank.

Platbu na kontakt je možné zadat jen v korunách a maximální částka je pět tisíc korun. Službu aktuálně podporují vedle Raiffeisenbank také Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka a Komerční banka. Přidat se chtějí Moneta a UniCredit Bank. Podle Raiffeisenbank nejde v tomto případě o revoluci na bankovním trhu, ale o další dobrý příklad toho, že banky na našem trhu společně nabízí široce dostupnou a užitečnou službu, jako tomu bylo v minulosti například u okamžitých plateb.

„Pro klienty šesti zapojených bank to je jistě jednodušší a pohodlnější způsob placení. Řeší to problém chybějící hotovosti nebo složitějšího předávání čísel účtů například pomocí QR kódů. Teď jim stačí vybrat příjemce ze seznamu kontaktů v mobilu,“ říká Michal Bošina. V Raiffeisenbank se navíc klientům při zadávání platby automaticky ukáží jen ty kontakty, které už novou službu mají aktivovanou, takže to nemusí zkoušet naslepo a hned vidí, že takto mohou někomu zaplatit.

Stejně jako v dalších bankách také v Raiffeisenbank očekávají, že se bude služba ještě více rozšiřovat. „Limit platby je nyní pět tisíc korun, ale počítáme s tím, že se bude časem po dohodě mezi bankami zvyšovat, ale maximálně v řádu menších desítek tisíc korun,“ doplňuje Michal Bošina. Potenciál vidí i proto, že počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví roste ve většině bank a platby na kontakt to přirozeně využívají.

V Raiffeisenbank mobilní bankovnictví využívá přibližně 70 procent z více než milionu zákazníků. Platba na kontakt přitom nemá za cíl nahrazovat pravidelné platby na číslo účtu institucím, jako jsou mobilní operátoři, dodavatelé energií nebo internetové platby v e-shopech, ani to není vhodná platba mezi firemními zákazníky. Platba na kontakt slouží k rychlým převodům peněz mezi lidmi – přáteli, rodinou, kolegy nebo známými. „Potenciál ale vidíme i v tom, že by platby na kontakt přijímali na své účty také podnikatelé, pro které je příliš složité nebo drahé přijímat platby kartou, a mohli by si díky platbě na kontakt nahradit dnešní platby v hotovosti od zákazníků,“ dodává Michal Bošina, expert digitálních služeb Raiffeisenbank.