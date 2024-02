PlayStation Portal láká na hraní bez televize, má ale své mouchy. Vyzkoušeli jsme novinku od Sony

Uložit 0

Když před více než třemi roky vyšla konzole PlayStation 5, byla nejen v Česku beznadějně vyprodaná. Kdo si neudělal předobjednávku, byl odkázaný na překupníky nebo podivné bazarové nabídky, kde si nebyl jistý, jestli ho nový stroj nebude kromě dvaceti tisíc stát i ledvinu. Ke konzoli okamžitě vzniklo příslušenství v typickém bílo-černém stylu – sluchátka, kamera nebo později i set pro virtuální realitu. Nyní Sony vydalo produkt, který by měl chtít každý, kdo si rád zahraje videohry v posteli nebo se v obýváku často přetahuje o televizi. PlayStation Portal z našeho zkoušení vychází jako vychytávka, která si své zákazníky najde, ale je potřeba myslet na pár jejích vlastností.

Co vlastně PS Portal je? I když se vedle něj občas objevuje slovo handheld, nejde o samostatnou konzoli ve stylu výrazně dražšího Steam Decku nebo třeba Asus ROG Ally. Pokud nevlastníte PlayStation 5, samotný stroj je vám k ničemu. Funguje spíš jako zařízení, na které si můžete streamovat hry z konzole od Sony. Jako ovladač, u kterého je dotykový osmipalcový displej s full HD rozlišením a obnovovací frekvencí 60 Hz.

Samotné párování je jednoduché a rozhraní Portalu intuitivní. Po propojení s PlayStationem 5 se skrz efektní kulatý portál dostanete na dobře známou obrazovku konzole, kde najdete své nainstalované hry, zaznamenané fotky či obchod. Díky funkci Remote Play pak spustíte hru, kterou začnete promítat a ovládat na Portalu, jejž objímají pevně připojené ovladače.

Ty se velmi podobají rozpůlenému ovladači DualSense, spjatému s PS5. Sony evidentně kladlo velký důraz na to, aby ruce hráčů nepocítily moc velké změny. Portal má tak třeba tlačítka v podobném provedení i rozestavení jako „hlavní stroj“, navíc ale také (nepřekvapivě) tlačítko pro zapnutí a pro ovládání hlasitosti.

V rukách se drží velmi příjemně a během hraní pocítíte i haptickou odezvu, kterou se jinak vyznačuje samotný DualSense. Jak moc si ale hraní jako takové užijete, ovlivní především typ videohry nebo žánr, kterému dáváte přednost. A hlavně kvalita wi-fi nebo internetového připojení.

Portal je určený pro ty hráče, kteří z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí hrát na své domácí televizi. Povalují se v jiné části domu, gauč a obrazovku zabrala Tlapková patrola nebo úplně odjeli pryč mimo domov, třeba na služební cestu. Ve všech těchto případech ale budete závislí na kvalitě internetového připojení. Obzvlášť pak u svižných her, které vyžadují okamžitou reakci.

Když jsem přes Portal pustila relaxační Tetris Effect, moderní pojetí známé kostičkové hry, běžel naprosto perfektně. To samé třetí Baldur’s Gate, tahové RPG, které si v loňském roce odneslo nespočet cen. Bylo navíc příjemným překvapením, že jinak poměrně složitý titul se ovládal pohodlně a bez mžourání očí. Stačilo ale přepnout na akčnější kousky, jako je mecha-dinosauří Horizon Forbidden West nebo několik let starý Hades s roguelite mechanikami, a hraní začalo být občas lehce frustrující. Většinu času byl obraz plynulý, to nelze popřít, ale ve zvlášť rychlých momentech jako by vypadlo pár snímků. Jednou se i na půlsekundu zasekl obraz a škytl zvuk.

Přitom naše domácnost splňuje to, co samo Sony doporučuje: rychlost připojení k internetu alespoň 15 Mb/s (naměřila jsem trojnásobnou). Určitě je také vhodné mít připojený PlayStation 5 kabelem. Pak ale přijdou ještě komplikovanější situace, kdy jste třeba odkázáni na veřejnou wi-fi.

Jak z povahy Portalu vyplývá, během hraní se samotným PlayStationem nejde nic dalšího dělat – nepustíte na něm Netflix ani Spotify. Konzole ale musí být zapnutá nebo alespoň v momentě, kdy zapínáte Portal, uspaná. To znamená, že i ono cestování se streamovacím zařízením není jako v bavlnce. Navíc internet v hotelu s dalšími hosty nemusí fungovat bezchybně. A pokud se vám stane, že ve vašem ubytování je k připojení na síť potřeba přihlásit se přes internetový prohlížeč, máte smůlu – Portal toto neumožňuje.

Pro někoho může být minusem i technická vybavenost zařízení. Displej je sice dotykový, což oceníte i při stylovém ovládání některých her nebo při pohybu v obchodě, ale LCD. Zato OLED displej by nabídl „černou, která je skutečně černou“ (ale cena by zřejmě byla vyšší). Stroj také neumožňuje připojení bezdrátových sluchátek přes bluetooth, pokud tedy nedisponujete zrovna těmi přímo od PlayStationu (najdete na něm ale 3,5mm jack pro kabel).

Proč si tedy Portal pořizovat, když funkci Remote Play, a tedy streamování her z PlayStationu, můžete využívat i přes mobil nebo tablet? Portal nabízí i během hraní těch nejvyspělejších titulů poměrně dobrou výdrž – záleží samozřejmě na jasu nebo využití haptiky, ale dostala jsem se na zhruba šest hodin. Také se nepřehřívá jako mobil, nabízí široký displej a velmi pohodlné ovládání podobné ovladači DualSense. Své zákazníky si Portal s cenou 5 390 korun určitě najde, otázka je, jestli by neuvítali klidně dražší, ale plnohodnotnou handheld konzoli.