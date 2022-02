O nové generaci sady pro virtuální realitu od Sony se ví už delší dobu, japonský konglomerát však vzhled helmy i ovladačů PlayStation VR2 ne a ne ukázat. Jejich vývoj byl přitom očekávaný už dlouho před odhalením, které oficiálně přišlo před rokem. Ale až po dvanácti měsících od premiérových informací teď Sony podobu PSVR2 konečně ukázalo.

Zakulacený design ovladačů Sense, elegantní křivky odlehčené helmy, to vše v černo-bílém zpracování evokujícím konzoli PlayStation 5. Tak vypadá právě odhalený set pro virtuální realitu Sony PlayStation VR2. Ten Sony oznámilo v únoru loňského roku, před několika týdny pak dokonce přidalo technické specifikace zařízení. Nyní je jeho představení definitivně ukončeno zveřejněním podoby, ve které by se měl dostat k hráčům.

PSVR2 po nasazení helmy nabídne 4K OLED displeje s rozlišením 2 000 × 2 040 pixelů a oproti dřívějšímu modelu rozšíří zorné pole o desetinu na 110 stupňů. Navíc slibuje ještě zajímavější zážitek díky fyzické odezvě a vibracím, které mají reagovat například na zrychlení řízeného virtuálního vozu nebo na předměty, které vám ve hře proletí kolem hlavy. V podobném duchu se pak nesou možnosti zakulacených ovladačů Sense s haptickou odezvou.

Next-gen sada pro virtuální realitu Sony PSVR2 Foto: Sony

Vyšší komfort oproti starší generaci virtuální reality od Sony má poskytnout připojení ke konzoli PlayStation jediným kabelem nebo o něco nižší hmotnost a tenčí design helmy. A při frenetické akci by se hráči měli zapotit (tedy spíš čočky VR helmy zamlžit) o něco méně než dříve díky ventilačnímu průduchu.

„Když jsme začali pracovat na PSVR2, jednou z věcí, na kterou jsme se zaměřili, byla právě ventilace. Aby mohl vzduch proudit podobně jako u PlayStation 5,“ zmiňuje na blogu Sony designér Júdžin Morisawa. „Na přední hraně helmy je malý průduch, který slouží k ventilaci. Zajistí proudění vzduchu a zamezí zamlžení čoček při hraní. Jsem na to řešení opravdu pyšný, máme na něj kladné ohlasy. Doufám, že fanoušci PlayStationu to budou cítit podobně,“ dodal.

Příslušnost k PlayStationu headset pro virtuální realitu dává najevo nejen celkovým designem, ale i při bližším ohledání. Nejnovější a stále těžko dostupná konzole Sony je pokrytá drobnými symboly geometrických tvarů, kterými jsou tradičně označená tlačítka ovladačů DualSense. Stejný detail naleznou majitelé nového PSVR2 i na tomto zařízení.

Už před několika týdny spolu se specifikacemi next-gen VR sady Sony také oznámilo titul, který si hráči prostřednictvím PSVR2 vychutnají jako první. Tím bude Horizon Call of the Mountain, už třetí z populární série akčních her zasazených do postapokalyptického světa plného mechanických zvířat. Dostupnost PSVR2 je zatím neznámá, natěšené zájemce tak může těšit alespoň skutečnost, že vývojářské nástroje pro tvorbu VR her už jsou podle Sony v rukou několika dalších studií.