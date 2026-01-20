Plyšový fenomén ztrácí dech. Zájem o Labubu slábne, akcie klesají a firmu dohání skandál
Labubu během jediného roku proměnilo Pop Mart v globální impérium. Jak ale ukazují data, investory i spotřebitele začíná opouštět nadšení.
Ještě před několika měsíci bylo téměř nemožné se mu vyhnout. Chlupaté monstrum s výraznými zuby a provokativním úsměvem ovládlo algoritmy sociálních sítí natolik, že vzbudilo zájem napříč generacemi. Postavička Labubu, kterou navrhl hongkongský ilustrátor Kasing Lung, zažila během jediného roku tak raketový vzestup, že ze zakladatele společnosti Pop Mart Wanga Ninga udělala jednoho z nejbohatších Číňanů s majetkem odhadovaným na 14,4 miliardy dolarů, tedy zhruba 300 miliard korun.
Wang Ning založil Pop Mart v roce 2010 původně jako papírnictví, miliardové impérium ale vybudoval až po radikálním obratu k vývoji vlastních figurek prodávaných v takzvaných blind boxech. Model, v němž kupující až do otevření krabičky netuší, kterou variantu produktu získají, vzbudil v dětech i dospělých globální sběratelskou mánii.
Série hraček The Monsters, jejíž součástí je i Labubu, loni tvořila více než třetinu příjmů firmy. Její tržní hodnota dokonce překonala kombinovanou hodnotu gigantů Hasbro a Mattel, který stojí za ikonickou Barbie. Přitažlivost Labubu přitom neleží v tradiční kráse, ale v estetice takzvaného „ugly-cute“, tedy ošklivé roztomilosti. Každý nákup je pro fanoušky zároveň hračkou i sázkou, vzácné edice se totiž na sekundárním trhu prodávají i za tisíce dolarů.
Nadšení však v novém roce naráží na své limity. Data z Google Trends ukazují, že online zájem o tento fenomén od poloviny roku 2025 prudce klesá, což se promítlo i na burze. Přestože akcie Pop Martu v meziročním srovnání stále posilují o 106 procent, při pohledu na posledních šest měsíců je patrné výrazné vystřízlivění.
Jak potvrzují čísla deníku Financial Times, zatímco se v létě se jedna akcie Pop Martu obchodovala za zhruba 340 hongkongských dolarů (cca 915 korun), dnes stojí kolem 180 (tedy zhruba 490 korun). Investoři tedy během pěti měsíců přišli téměř o polovinu hodnoty své investice.
Kromě slábnoucího zájmu se Pop Mart potýká i s dilematem, jak si při masové výrobě udržet pocit výjimečnosti. Snaha uspokojit globální poptávku zaplavuje trh a postupně narušuje dojem exkluzivity. V Evropě navíc originální figurky stále častěji vytlačují levnější napodobeniny.
Kromě klesajícího zájmu značka řeší také vážný reputační skandál, který vyvolala zpráva americké neziskové organizace China Labor Watch, která se více než dvě dekády věnuje monitorování pracovních podmínek v továrnách. Vyšetřování, o němž referovalo i britské BBC, upozornilo na drsné zákulisí výroby v továrně Shunjia Toys, která je pro Pop Mart klíčovým dodavatelem. Pod nablýskaným povrchem sběratelských figurek se podle zprávy skrývá systematické porušování pracovních práv, které zahrnuje extrémní přesčasy, absenci placených dovolených i zaměstnávání šestnáctiletých pracovníků v nevyhovujících podmínkách.
Cestu Pop Martu k nápravě pošramocené pověsti a zastavení propadu tržeb by však mohl představovat chystaný filmový projekt. Společnost Sony Pictures totiž v prosinci získala filmová práva na tuto plyšovou senzaci a zahájila ranou fázi příprav celovečerního snímku. Pro studio nejde o krok do neznáma, jeho divize animovaných filmů nedávno slavila globální úspěch s titulem K-Pop: Lovkyně démonů.
Zatím ale zůstává nejasné, zda se diváci dočkají digitální animace, nebo hraného filmu. Pokud by se však postavička dokázala transformovat z pouhého objektu sběratelské horečky ve filmového hrdinu s vlastním příběhem, mohl by tento projekt fungovat jako záchranné lano pro stagnující značku.