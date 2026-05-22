Z dvou miliard klesli na 400 milionů. Módní e-shop, pro který bylo Česko největším trhem, je v konkurzu
Slovenský e-shop Factcool nezvládl své oddlužení. S problémy bojoval už před lety, tento týden ukázal svou loňskou závěrku.
Patřil mezi přední hráče slovenského, ale i českého online trhu. Tržby módního e-shopu Factcool rychle vyrostly během pandemie a v nejlepších letech dosahovaly v přepočtu i dvou miliard korun. V posledních letech ale byznys o to víc čelil dalším problémům. Mateřská firma FC ecom, jež provozuje i další e-shop Bezvasport, proto na sebe v březnu podala návrh na vyhlášení konkurzu, který v dubnu schválil soud.
E-shop Factcool oficiálně vznikl v roce 2015 a následně dlouhodobě ziskově rostl, což mimo jiné zaujalo i jednoho z nejbohatších Slováků Ivana Chrenka, jenž do firmy postupně investoval stovky milionů korun a vykoupil původního zakladatele Slavomíra Zaťka. V roce 2017 s firmou spojil síly také e-shop Bezvasport, který od roku 2010 budoval Čech Petr Král. Factcool působil jako tržiště, které přeprodávalo zejména módní zboží od dalších prodejců a značek.
Král ještě v roce 2021 pro CzechCrunch popsal zásadní peripetie ve vývoji firmy – po odchodu Zaťka do ní nastoupil nový management, který ji v průběhu devíti měsíců dostal na pokraj krachu. Jakožto spolumajitel Král dostal jeden milion eur a týden času na to, aby přišel s reorganizačním plánem a firmu zachránil. To se částečně povedlo, Factcool se opět vrátil k růstu a jeho byznys o to víc nakopla pandemie.
Do černých čísel se ale navzdory tomu firma FC ecom, která Factcool a Bezvasport provozuje, nedostala. Ještě v roce 2019 utržila přibližně 750 milionů korun se ztrátou 180 milionů, vrcholu dosáhla v roce 2023, kdy utržila dvě miliardy korun. Pro e-shop bylo dlouhodobě největším trhem Česko, aktivně působil v deseti zemích. Od té doby ale přišel strmý pád dolů: za rok 2024 tržby dělaly 1,4 miliardy, loni jen 370 milionů. Během šesti let společnost hospodařila kladně jen v roce 2022.
Jak v dubnu psal slovenský Denník N, firma se od loňského jara snažila vyřešit finanční problémy pod ochranou soudů, ještě v prosinci těsně před Vánoci věřitelé schválili restrukturalizační plán. Obrat ale nenastal, dle oficiálního registru v březnu FC ecom na sebe podala návrh na vyhlášení konkurzu, který soud vyhlásil v dubnu. Do pondělí 1. června ještě plyne zákonná lhůta na přihlašování pohledávek.