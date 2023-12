Podepsáno. Mladý byznysmen Ondřej Kania příští rok vstoupí do fotbalového Slovanu Liberec

Uložit 0

Tento týden oslavuje Ondřej Kania své jednatřicáté narozeniny a k nim si nadělil zajímavý dárek. Podepsal klíčové dokumenty a během jara se stane majoritním vlastníkem fotbalového klubu Slovan Liberec, který tak po více než sedmadvaceti letech změní svého majitele. Severočeský klub, který dosud ovládá společnost Preciosa Ludvíka Karla, celkem třikrát vyhrál nejvyšší fotbalovou soutěž.

Námluvy o transakci Kania před týdnem potvrdil i pro CzechCrunch, o aktuální novince informuje portál inFotbal.cz, podle kterého mladý podnikatel získal opci k 75 procentům akcií klubu. Tu může uplatnit do 15. května příštího roku a suma by mohla překročit hranici dvou set milionů korun.

„Velice si vážím možnosti podílet se na budoucím směřování čtvrtého nejúspěšnějšího českého fotbalového klubu za poslední čtvrtstoletí. Mým jednoznačným cílem je ve střednědobém horizontu navázat na úspěchy, kterých Slovan konzistentně dosahoval v nedávné minulosti – tedy boj o nejvyšší příčky ve Fortuna:Lize a účast v evropských pohárech. Zároveň se chci osobně angažovat v rozvoji mládežnického a ženského fotbalu v rámci klubu,“ komentuje Kania.

Ten je zakladatelem a spolumajitelem vzdělávací skupiny Consilium, jejíž součástí je agentura JK Education, která se specializuje na studium v zahraničí, a také několik škol v Česku, na Slovensku, v Chorvatsku a Španělsku. Pro CzechCrunch dříve uvedl, že jednání vedl s několika fotbalovými kluby v Česku a že jde o jeho soukromou aktivitu, jdoucí mimo jeho současný byznys.

Pro Liberec půjde o významnou změnu, s Ludvíkem Karlem a jeho Preciosou je klub spjatý už od roku 1996. Tehdy se severočeský klub potýkal s finančními problémy, ze kterých ho nakonec vyvedl právě majitel významné sklářské firmy z tamního regionu, jak připomínal ve svém textu v roce 2021 Sport.cz.

Po sportovní stránce se nicméně stal pod Ludvíkem Karlem ze Slovanu Liberec jeden z nejúspěšnějších českých klubů. V letech 2002, 2006 a 2012 se pod Ještědem slavily mistrovské tituly. Víc jich získala jen Sparta se Slavií a v poslední dekádě předběhla Liberec ještě Viktoria Plzeň.

V posledních letech Severočeši končili blíže středu tabulky, za těmi nejvyššími příčkami, a nový impuls do dalších let by mohl do klubu vnést právě nový majitel. Kania by s sebou podle inFotbal.cz rád přivedl také bývalého fotbalistu Jana Nezmara, který již dříve v Liberci úspěšně působil jako sportovní ředitel.