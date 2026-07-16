Podívejte se na nový „supermagistrát“ v Brně. Bude to čtverec plný železobetonu, skla i zeleně
Architekti vsadili na kombinaci přiznaného železobetonu, kovových prvků, přírodních materiálů a zeleně. Hodně se řeší i úsporný provoz budovy.
Brno zná podobu svého nového „supermagistrátu“. V mezinárodní architektonické soutěži uspěl návrh ateliéru Tempo architekti, jehož výsledky schválila městská rada. Do nové budovy se má v první etapě přesunout zhruba 800 úředníků, kteří dnes pracují na různých adresách. Otevřená stavba se čtvercovým půdorysem má vzniknout mezi ulicemi Koliště a Benešova a nabídnout atrium, veřejnou pasáž, zeleň i vodní prvek. V přízemí se soustředí služby pro občany, zatímco flexibilní uspořádání kanceláří umožní budovu v budoucnu upravovat a rozšiřovat podle potřeb úřadu.
Architekti vsadili na kombinaci přiznaného železobetonu, kovových prvků, přírodních materiálů a zeleně. Prosklená dvorana má budovu zpřehlednit, přivést dovnitř denní světlo a propojit rozdílné výškové úrovně okolí. „Vítězný návrh jednoznačně odpovídá na otázku, čím má být magistrát pro 21. století. Odpovědí je transparentní a srozumitelná budova, která svou otevřeností symbolizuje přístup veřejné instituce,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.
Důležitou roli má hrát také úsporný provoz. Vzrostlé stromy, popínavé rostliny a vodní plocha v atriu mají zlepšovat mikroklima a tlumit hluk u přepážek, přirozené větrání zase zajistí komínový efekt přes otevírané klapky v přízemí a střešním světlíku. Magistrát nyní zahájí s vítězným týmem jednání o zpracování projektové dokumentace.