Podívejte se na první upoutávku Masters of the Air. Válečný seriál od Spielberga a Hankse přiletí už v lednu

Uložit 0

Stěžejní konflikt dvacátého století dal vzniknout mnoha oceňovaným dílům. Na obrazovkách jim už dlouhá léta kraluje Bratrstvo neohrožených o amerických výsadkářích. Jeho tvůrci ale nyní volí opačný směr – namísto paragánů seskakujících k zemi míří do oblak mezi bombardovací letectvo v novém seriálu Masters of the Air, jenž se nyní ukazuje v prvním teaseru.

Masters of the Air, v českém překladu Vládcové nebes, na streamovací službu Apple TV+ přiletí už za pár měsíců. Premiéra devítidílné série je v plánu na 26. ledna. Kromě vyobrazení divácky atraktivního tématu druhé světové války atraktivitě seriálu přidává i tým, jenž jej tvoří. V roli výkonných producentů jej zaštiťují Steven Spielberg a Tom Hanks.

Série vychází z knihy historika Donalda L. Millera o americké 8. letecké armádě „Mighty Eighth“ („Mocná osmá“), jejíž bombardéry v závěru druhé světové války pomohly srazit nacistické Německo na kolena. Role pilotů, navigátorů a bombometčíků se zhostí známá jména, například Austin Butler (nominovaný na Oscara za hlavní roli v nedávném Elvisovi), Barry Keoghan (s oscarovou nominací za vedlejší roli ve Vílách z Inisherinu) či Callum Turner (Théseus Scamander z Fantastických zvířat).

Dvouminutová upoutávka dává tušit, že Vládcové nebes sází na divácky oblíbené karty. Majestátní záběry na formace bombardérů B-17 Flying Fortress nad oblaky střídají strhující scény vzdušných soubojů, po nichž následují okamžiky, kdy se posádky letounů stmelují a dávají průchod emocím. Nejen tím seriál působí coby pomyslný duchovní nástupcem Bratrstva neohrožených.

Legendární série, která se spolu s podobně povedeným Pacifikem mimochodem teprve nedávno dostala na Netflix, také vzešla z rukou Stevena Spielberga a Toma Hankse. Ti v Bratrstvu zase navázali na spolupráci z válečného velkofilmu Zachraňte vojína Ryana, jenž nedávno oslavil už pětadvacet let od premiéry. Masters of the Air tak mohou mířit opravdu vysoko.