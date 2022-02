Polské Allegro vyrostlo o třetinu a čeká na dokončení akvizice Mall Group. Pak chce dobýt region

Polská společnost Allegro, které se přezdívá „polský Amazon“, loni výrazně vyrostla – a velké plány má i letos. Jedním z nejdůležitějších je dokončení odkupu tuzemské Mall Group za 23 miliard korun, kde obě strany čekají na finální rozhodnutí polského antimonopolního úřadu. Allegro však již nyní začalo rýsovat svou zahraniční expanzi, v níž se do velké míry spoléhá právě na českou skupinu e-shopů s mezinárodním rozkročením v pěti zemích.

Růst o 33,9 procenta na tržby 5,35 miliardy polských zlotých, tedy 28,6 miliardy korun. Allegro, s jehož akciemi se obchoduje na varšavské burze, na tiskové konferenci představilo finanční výsledky za loňský kalendářní rok, v nichž upravená ziskovost před úroky, daněmi a odpisy (EBITDA) firmy vyrostla o 18,2 procenta a dosáhla na dvě miliardy zlotých, tedy zhruba jedenáct miliard korun. Pro srovnání – jednička českého trhu, Alza.cz, loni utržila 45 miliard korun.

„Loňský rok byl ve znamení významného pokroku v přípravě Allegra na budoucí růst,“ komentoval jeho ředitel Francios Nuyts a zmínil přitom také růst zákaznické báze o tři procenta na celkem 13,5 milionu lidí, což je asi polovina všech uživatelů internetu v Polsku. E-commerce hráč je na trhu silný zejména coby tržiště, na kterém své zboží prodává již od 133 tisíc obchodníků, kteří nabízí přes 250 milionů produktů.

„Z naší strany nechystáme žádné zpomalení, plánujeme pokračovat ve zvyšování laťky v Polsku a položili jsme již mnoho základů pro rozšíření naší mezinárodní působnosti,“ pokračoval Nuyts s odkazem akvizici Mall Group, což byla jedna z nejdůležitějších tuzemských byznysových zpráv v loňském roce.

Česká skupina e-shopů, kam patří například i CZC.cz, přitom působí ještě na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku a Chorvatsku. Prodej skupiny se týká také logistického hráče WeDo, z Mall Group byl naopak vyčleněný online supermarket Košík, internetová televize Mall.tv, platební služba Mall Pay i rodina e-shopů Vivantis.

Sídlo Mall.cz v pražských Holešovicích Foto: Mall

Transakci již posvětil český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Allegro ještě čeká na rozhodnutí od polského regulátora – Nuyts zatím nedokázal konkretizovat, kdy by k němu mohlo dojít. Podle očekávaní by to však mělo být ještě v první polovině letošního roku. V mezičase ale Allegro pracuje na mezinárodní expanzi.

V úterý spustilo anglickou verzi svého webu, čímž v podstatě otevřelo možnost nakupovat zboží zákazníkům z celé EU, včetně Česka. Ve srovnání s polskou verzí e-shopu si ale lidé mohou objednávat jen část z nabídky o velikosti asi 60 milionů druhů zboží. Právě vytvoření anglické mutace Allegru umožní lokalizaci i do dalších jazyků pomocí automatizovaných překladů. Ty by podle Nuytse nefungovaly dostatečně dobře, pokud by byly překládány z polské verze.

„Chceme se rychle stát lídrem celého regionu, ve kterém se ale nechceme zastavovat,“ komentoval aktuální vizi rozvoje Allegra jeho šéf, jenž během prezentace několikrát zdůraznil právě slovo rychle. Cílem je posílit pozici na trzích, kde bude skupina působit po akvizici Mallu, další země by pak měly následovat.

Co konkrétně tyto plány znamenají například pro české zákazníky, není zatím úplně jasné. Vysokou prioritu v dalším rozvoji Allegro vidí také ve své finanční službě Allegro Pay nebo v rozšiřování sítě výdejních boxů. Na dotaz CzechCrunche, jestli chce s těmito projekty firma expandovat také mezinárodně, však Nuyts reagoval bez poskytnutí bližších informací s tím, že skupina podrobnosti oznámí po schválení transakce.

„Allegro si dost pravděpodobně Mall Group koupilo právě proto, aby získalo můstek z Polska na další trhy do střední a východní Evropy. Když se podíváme na cenové srovnání, Poláci prodávají za nižší ceny než čeští obchodníci a mnoho z těch, kteří se snažili expandovat do Polska, si vylámalo zuby. Je zjevné, že teď bude Allegro více expandovat a rozšiřovat nabídky polských obchodníků,“ komentoval nedávno pro CzechCrunch tržní dění Jan Mayer, šéf Heureky pro Česko a Slovensko.

Na dotaz, jestli jsou aktivity Allegra pro české obchodníky spíš hrozbou, nebo příležitostí, pak uvedl, že záleží na úhlu pohledu. „Na jednu stranu je to ohrožení pro jednotlivé e-shopy. Na druhou stranu – své tržiště si budujeme my, Mall, Alza, Pilulka a další. A díky tomu vzrůstá povědomí nakupujících, pro které bude stále více přirozené, že si zboží koupí na jedné platformě a dodá jim ho jiná firma. Na trh tedy kroky Allegra přivedou dalšího silného hráče, zároveň ale bude pro všechny hráče větší koláč, o který se budou dělit,“ popsal Mayer.

V letošním roce Allegro očekává pokračování rychlého růstu všech klíčových byznysových ukazatelů. I bez započtení výsledků Mall Group by mělo v tržbách vyrůst o více než 30 procent a v ziskovosti o 15 až 20 procent. Zároveň polský e-commerce hráč oznámil, že interně i externě hledá svého nového šéfa – Francios Nuyts ze svého křesla plánuje odejít ke konci letošního roku.