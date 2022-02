Ukrajina v posledních dnech potřebuje pomoc více než kdy dříve – a může být prakticky jakákoliv. Ať už jde o materiální podporu, finanční dary nebo… příspěvky v kryptoměnám. Právě digitální mince hrají v aktuální situaci, ve které se země pod vpádu ruských vojsk nachází, taktéž významnou roli, a proto nyní veřejně napsala adresy, na které mohou lidé kryptoměny posílat.

Na Twitteru zveřejnila, že přijímá bitcoin, tedy nejpopulárnější kryptoměnu současnosti s hodnotou okolo 39 tisíc dolarů, ethereum a tether. „Postavte se na stranu ukrajinského lidu,“ napsal oficiální twitterový profil Ukrajiny. Rázem se ale pod příspěvkem začaly rojit pochybnosti o tom, zda jsou zveřejněné adresy legitimní a pochází skutečně z řad tamní vlády.

Součástí ruské invaze jsou totiž i kybernetické útoky na ukrajinskou digitální infrastrukturu, tudíž obavy o tom, že se někdo nezákonně dostal na její oficiální Twitter a zveřejnil nepravé adresy, které by vedly jinam než na podporu země, byly vcelku oprávněné. Ostatně na to v jednu chvíli upozornil i tvůrce etherea Vitalik Buterin, jenž se k ruské invazi také ostře vyhranil.

Nakonec ale svou obavu z Twitteru smazal a později s odkazem na slova ukrajinského diplomata Olexandera Scherbu potvrdil, že má jít o pravé adresy. I tak nicméně upozornil všechny, kteří chtějí pomáhat prostřednictvím kryptoměn, ať pečlivě své kroky zvažují a jsou opatrní. Legitimitu adres poté potvrdila i ukrajinská ambasáda v České republice a další osoby.

Stand with the people of Ukraine. Now accepting cryptocurrency donations. Bitcoin, Ethereum and USDT.

BTC – 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH and USDT (ERC-20) – 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

— Ukraine / Україна (@Ukraine) February 26, 2022