Porsche ukázalo, jak budou vypadat jeho auta. Chystá supersport se středovým motorem nad modelem 911
Místo velkého displeje držák na mobil a pět kulatých budíků. Koncept Mission S naznačuje, kam se posune design Porsche.
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Porsche chystá nad svým modelem 911 novou kategorii vozů. Automobilka ve čtvrtek v New Yorku ukázala studii Mission S a zároveň oznámila, že vyvíjí platformu supersportovního auta s motorem uprostřed. Nemá jít o model v jednorázové edici, ale o stálou součást nabídky. „Mission S představuje platformu supersportu se středovým motorem umístěnou nad 911. Ne jako jednorázový hypercar, ale jako trvalé a všestranné rozšíření naší nabídky pro zákazníky,“ říká předseda představenstva Porsche AG Michael Leiters.
Studie je současně první ukázkou toho, jak se má proměnit design značky v rámci strategie Sportwagenschmiede ’35, kterou automobilka představila 7. října na setkání s investory. Technické parametry, typ pohonu, cenu ani termín uvedení supersportu na trh firma zatím nezveřejnila. Mluví jen o tom, že nad modelem 911 vůbec poprvé plánuje trvale dostupnou nabídku supersportovních vozů. „Porsche musí být na první pohled poznat jako Porsche. Mission S ukazuje nápady a designové prvky, které budou Porsche formovat v příštích letech,“ dodává Leiters.
Pro premiéru si automobilka vybrala molo v newyorské čtvrti Queens s výhledem na panorama Manhattanu. Právě odtud v roce 1953 obletěly svět první snímky modelu 550 Spyder se středovým motorem, který Porsche považuje za svůj první supersport a za vůz, jenž definoval identitu firmy. Podle automobilky zároveň položil základ její popularity a úspěchu ve Spojených státech. Volbou místa chce značka podtrhnout, jakou roli hraje vlastní historie v jejím budoucím designu.
Odkazy na starší modely nese i samotná Mission S. Kulaté světlomety a výrazné blatníky ve tvaru torpéda připomínají 911. Spáry karoserie, které přecházejí do světel, jsou poctou generaci G. Plochá příď vychází z modelu GT1 a linie střechy pod zadním křídlem z typu 959. Chlazení připomíná ventilátor chladiče závodního 917. Aktivní zadní křídlo je plně integrované do karoserie a kola stavějí na vzoru „dial design“ z modelu 928, upraveném s důrazem na nízkou hmotnost.
Kabinu designéři odvodili od modelů 550 Spyder a 356. Dvě linie vedoucí palubní deskou a dveřmi mají vyvolat pocit, že řidič sedí hluboko ve voze. Za volantem je pět kulatých budíků, uprostřed otáčkoměr s analogovou ručičkou a displejem za ní. Podle zvoleného jízdního režimu se otáčkoměr přisune blíž k řidiči a budíky se seřadí vedle sebe, nebo za sebe. Barvy jako Firn White Metallic či Light Red Metallic navazují na bílé, šedé a červené tóny závodních vozů Porsche.
Pevně zabudovaný centrální displej ani obrazovku pro spolujezdce automobilka do palubní desky nedala. Místo nich navrhla výsuvný držák na smartphone kompatibilní s MagSafe, takže navigaci nebo informace může zobrazovat telefon majitele. Funkce vozu má zpřístupnit zjednodušená aplikace My Porsche, v níž si řidič vybere i digitální vzhled budíků inspirovaný historickými modely. „Tento vizionářský model ukazuje zásadní strategický směr, který brzy převedeme do našeho budoucího produktového portfolia,“ říká šéf designu Porsche Tobias Sühlmann.