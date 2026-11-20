Potvrzeno. Nic většího jste nikdy nezažili. GTA VI za pouhých 24 hodin zlomilo všechny miliardové rekordy
Tržby GTA VI dosahují astronomických miliard, hra od Rockstar Games se zároveň vyšvihla mezi nejprodávanější tituly všech dob. Za pouhých 24 hodin.
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Dosud to byly jen odhady, analýzy a spekulace. I když na poměrně pevných základech, protože nic očekávanějšího svět her, filmů a seriálů nezažil. Teď je to ale oficiální. Videoherní megahit Grand Theft Auto VI je mnohamiliardový a zdaleka největší úspěch zábavního průmyslu všech dob.
Očekávání se nejen naplnila, ale i předčila. Vývojáři a vydavatelé Grand Theft Auto VI ze studia Rockstar Games a společnosti Take-Two Interactive pouhých 24 hodin po premiéře své videohry oznámili astronomická, naprosto nevídaná čísla. GTA VI hlásí tržby 3,79 miliardy dolarů, v přepočtu 85 miliard korun, a přes 32,5 milionu prodaných her v předprodeji.
Obě čísla logicky stále stoupají, nejočekávanější videohra všech dob sklízí perfektní recenze a láká další miliony hráčů. Rozpočet GTA VI se navíc odhaduje na 1,5 miliardy dolarů, i s přihlédnutím k odvodům a dalším poplatkům lze očekávat, že dlouhých třináct let trvající vývoj se hravě zaplatil. Výjimečnou povahu oznámených tržeb nejlépe ilustruje srovnání s dalšími veledíly zábavního průmyslu.
Dosud nejúspěšnější film všech dob Avengers: Endgame za celý první víkend v kinech dosáhl na 1,22 miliardy dolarů. Za celou svou existenci od premiéry nasčítal těsně pod tři miliardy dolarů. GTA VI dosažení a překonání této sumy o zhruba čtvrtinu oznámilo den po vydání. „Jsme nesmírně poctěni reakcí hráčů z celého světa a nemohli bychom být nadšenější z toho, že s vámi tento okamžik sdílíme,“ uvedl Sam Houser, zakladatel a šéf studia Rockstar.
Rekordní premiéru napříč celou historií komerční zábavy doplňuje neméně impozantní fakt, že den po vydání se GTA VI zároveň zařadilo na seznam nejprodávanějších her vůbec. Jen oněch 32,5 milionu kopií zakoupených v předprodeji ho posouvá na dosah her jako Fallout 4 nebo Cyberpunk 2077 a do první třicítky prodejně nejúspěšnějších titulů všech dob.
V záplavě superlativ už snad ani nepřekvapí, že z více než 150 recenzí z celého světa drží Grand Theft Auto VI absurdně vysoké průměrné skóre 99 ze 100 možných. Což z něj činí – hádáte správně – nejlépe hodnocenou hru všech dob po boku legendárního fantasy dobrodružství The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
Gigantický úspěch šestého dílu Grand Theft Auto navazuje na výjimečný výkon předchůdce. GTA V od vydání v roce 2013 přihrálo Take-Two Interactive deset miliard dolarů, ještě v posledním účetním roce k tržbám videoherního vydavatele přispělo více než 800 miliony dolarů, zhruba osminou celoročních tržeb. A jaký verdikt přinesla naše recenze GTA VI? Na to se podívejte zde.