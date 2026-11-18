Tohle je důvod, proč vaši kolegové nepřijdou do práce. Nejdůležitější událost od bible s miliardami v zádech
Recenze Grand Theft Auto VI vychvalují do nebes. Kromě vynikající hry je to ale také finanční a kulturní fenomén, co nemá obdoby.
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Těžko byste hledali událost, na kterou se v posledních letech čekalo s větší netrpělivostí. Ale třináct let dlouhá agónie je u konce. Ve světě už totiž vychází Grand Theft Auto VI, českým fanouškům se odemkne už o půlnoci. Ale pozor! Popsat tenhle fenomén jen jako videohru by bylo naprosto nedostačující. Žádný film ani seriál, ani jiná hra mu v očekávání a částkách, které se kolem něj točí, nesahají po kotníky. Nebo vás snad napadá něco, co vyhlíželi lidé doslova po celém světě, kvůli čemu si berou dovolenou… a u čeho je už teď prakticky jisté, že to vydělá stovky miliard korun?
Právě skončilo embargo na recenze GTA VI. Nejočekávanější hry nejen tohoto roku, ale doslova celé historie videoher. Nikoho nepřekvapí, že známky jsou takřka perfektní. Od víc než 140 recenzentů, kteří k ní získali přednostní přístup, má průměrné skóre 99 ze 100. Ale pokud nesledujete herní průmysl, možná vás překvapí, jak moc velké nové Grand Theft Auto je. Dokonce už dva dny před vydáním na konzolích PlayStation a Xbox utržilo podle analýzy společnosti Sensor Tower přes 1,5 miliardy dolarů, zhruba 34 miliard korun. Tedy tolik peněz, kolik zhruba stál jeho vývoj.
Rozpočet Grand Theft Auto VI z něj totiž činí nejen tu nejdražší videohru všech dob, ale svou velkolepostí strčí do kapsy i ty nejdražší hollywoodské filmy. Zdroje Business Insideru hovoří o budgetu jedné až jedné a půl miliardy dolarů. Sám Strauss Zelnick, šéf vydavatelství Take-Two Interactive, to číslo nepotvrzuje ani nevyvrací. Říká jen: „Ano, bylo to hodně drahé.“ A ačkoliv historický finanční výkon není indikátorem budoucího, v tomto případě se hodí podívat i na výdělky Grand Theft Auto v minulosti.
Od premiéry pátého dílu v roce 2013 oznámilo Take-Two Interactive tržby GTA převyšující deset miliard dolarů, zhruba 230 miliard korun. Dokonce i po tak dlouhé době tvořila značka Grand Theft Auto osminu tržeb firmy v účetním roce ukončeném letos v březnu. Postarala se o 825 milionů dolarů neboli 18 miliard korun.
„Z byznysového pohledu je to úplně jako případová studie. GTA VI je titul s ničím naprosto nesrovnatelný, je to největší premiéra nejen herního, ale obecně zábavního průmyslu,“ říká pro CzechCrunch někdejší herní novinář a v současnosti konzultant ve videoherním průmyslu Mikoláš Tuček. „A to nejen tohoto roku, ale pětiletky, dekády, vesmíru a vůbec,“ přidává sice s úsměvem, ale do značné míry vlastně vážně. Je totiž nejspíš tou nejsnazší sázkou v dějinách, že GTA VI se opět vyšvihne do pozice nejvýdělečnějšího titulu vůbec.
Hra od vývojářů z Rockstar Games si podle analýzy Newzoo jen během prvního týdne přijde na tři až pět miliard dolarů. Což by bylo víc, než v premiérových týdnech daly dohromady megavýdělečné filmové hity Odyssea a Spider-Man: Zbrusu nový den. Pokud by se povedlo oněch pět miliard dolarů čili přes 110 miliard korun, bylo by to dokonce víc, než tyhle dva filmy nastřádaly v kinech od svých letních premiér dodneška. „Opravdu je potřeba říct, že nic takhle velkého tady nikdy nebylo,“ přidává Tuček.
„Jsem přesvědčený, že máme do jisté míry co do činění s největší kulturní událostí všech dob. Od bible,“ dodává známá herní osobnost. Tato superlativa a astronomické částky jdou ruku v ruce s nastolením nových pořádků ve videoherním průmyslu. Cena GTA VI se vyšplhala na osmdesát dolarů, respektive 2 009 korun pro české zákazníky. Hrstka takhle drahých her tu už byla, ale dá se čekat, že šesté Grand Theft Auto tímhle definitivně prolomí ledy a ovlivní všechny další vývojáře a vydavatele. Ale vliv bude mít i mimo hry.
Jako první z domácích médií mohly vyzkoušet Grand Theft Auto VI redakce serverů Games.cz a iDnes. Od obou získalo nejvyšší hodnocení.
„GTA VI rozhodně není tou samou hrou jako předchůdce, jen s lepší grafikou. Tenhle fenomén prostě chcete zažít. Otevřeným světům a městské akci nastavuje novou laťku, kterou nejspíš překoná až zase další Grand Theft Auto,“ píše Jakub Malchárek z Games.cz.
„Pokud jste jen na chvíli váhali, zda stojí za pozornost, tak ano, rozhodně. A to platí pro všechny hráče, nezávisle na tom, zda jste skalní fanoušek, nebo jste o GTA nezavadili. Dostanete zážitek, který prostě nemá obdoby,“ nešetří chválou Ondřej Martinů na iDnes.
„Dočkáme se ohromných věcí. Čekám, že vůbec poprvé v takové míře se budou věci z videoherní branže dostávat do skutečného světa. Očekávám koncerty, třeba i burgerovou restauraci, ten přesah do reality bude obrovský,“ dodává Tuček. Kromě těchto předpovědí se ale stačí podívat dost možná i na vaše pracoviště. Máte ve svém okolí videoherně pozitivní kolegy? Nebo se sami na GTA VI těšíte? Schválně, kolik z nich (či vás) vážně zvažuje, či si dokonce už vybralo dovolenou?
Otevřete si libovolnou diskuzi na internetu na téma GTA a podobných dovolenkářů se nedopočítáte. Takové nadšení a očekávání herní historie zažila málokdy. Případně se týká spíš mladších hráčů, kteří školu za hru vymění snadněji. Grand Theft Auto VI ale k hraní láká dospělé s disponibilním příjmem. Ukazují to i prodeje v českých obchodech.
„Zájem o GTA VI je mimořádný a z našeho pohledu jde už nyní o jedno z nejsilnějších herních vydání, jaké jsme kdy evidovali,“ říká pro CzechCrunch Eliška Čeřovská z Alzy. „Pokud se bavíme o prodejích a předobjednávkách směřujících ke dni vydání, GTA je u nás aktuálně nejprodávanějším titulem. Jde o násobně vyšší zájem oproti jiným silným značkám. A v souvislosti s tím sledujeme zvýšený zájem také o herní konzole,“ dodává.
Podobně hovoří i zástupci Datartu. „Zdá se, že na základě aktuálního vývoje předobjednávek se GTA VI zařadí mezi historicky nejúspěšnější herní tituly, které jsme v Datartu uváděli na trh,“ říká Marek Hudec. „Pozorujeme i zvýšený zájem o herní konzole nové generace, ačkoliv nedokážeme jednoznačně určit, do jaké míry tento vývoj souvisí přímo s očekávaným vydáním GTA. Například PlayStation 5 Pro je aktuálně celosvětově vyprodaný,“ vysvětluje produktový manažer. Jistě i kvůli blížícím se Vánocům. Ale rozhodně i kvůli vydání Grand Theft Auto VI.