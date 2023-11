Pracovní benefit, který může změnit celý život. Jak v brněnském Tatumu zavedli zaměstnanecké akcie

Uložit 0

Každý člověk má svůj podíl na úspěchu firmy, tak proč se o něj doslova nepodělit? Vedle klasických stravenek nebo sbírání bodů do drogerie existuje alternativa, která v Česku zatím není moc běžná, ale nabírá na stále větší popularitě. Řeč je o zaměstnaneckých akciích – známých pod zkratkou ESOP, což pochází z anglického Employee Stock Option Plan –, které pomáhají motivaci a retenci lidí, o čemž se přesvědčil i brněnský startup Tatum.

Příběh Tatumu je relativně známý. Původně z něj měla být kryptobanka, nakonec ale vymyslel nástroj, díky kterému mohou vývojáři tvořit aplikace v blockchainu bez toho, aby měli se samotným kódováním moc zkušeností. Takové řešení bylo představeno v roce 2019 a od té doby se tým začal organizovat jako firma včetně procesů a nastavování dlouhodobé vize a souvisejících projektů, které jí mají umožnit růst do budoucna. V tom jej podpořili investoři v letech 2021 a 2022, kteří do startupu vložili přes miliardu korun. A dost možná z něj roste další český jednorožec.

S interními změnami souviselo také rozhodnutí zavést zaměstnanecké akcie. „Díky nim mohou jednotliví lidé ve firmě časem získat nárok na podíl, a pokud výhledově dojde k exitu (prodej novým majitelům nebo vstup na burzu – pozn. redakce), vydělají na něm i oni,“ popisuje pro CzechCrunch Patrik Ben-Chenni, jemuž na vizitce svítí název pozice Head of People. K finálnímu představení programu členům týmu došlo letos v létě.

Tatum nabídl možnost participovat na něm všem. „Každý, ať už přímo, nebo nepřímo, přispívá k úspěchu firmy. Například i recepční – pokud se nebude chovat profesionálně, klienta, který přijel na schůzku, odradí ještě před samotným začátkem. Pokud jej přivítá mile a postará se o něj, dokáže ovlivnit jeho náladu i chuť k jednání,“ říká Ben-Chenni.

Foto: Tatum Patrik Ben-Chenni ze startupu Tatum

Startup se tak opírá o ideu, že všichni v týmu mají dopad na byznys, a tím pádem i na tržby a hospodářské výsledky, což se pak podepisuje i na valuaci firmy. „A čím vyšší bude, tím větší bude i hodnota jejich podílu, který získávají přes ESOP. Jde o méně tradiční benefit než stravenky, příspěvky na volnočasové aktivity nebo jiné benefity, které člověk získá bez ohledu na výsledky firmy, ale o to víc zvyšuje motivaci lidí,“ zdůrazňuje Head of People.

Odpovědnost, motivace, ownership

Aktuálně tým Tatumu tvoří asi padesát lidí, přičemž podobně jako v každém dravém startupu dochází k rychlým změnám podle aktuálních potřeb zákazníků či nálady na trhu. Startupové prostředí a pracovní tempo podle Ben-Chenniho není pro každého, o to víc firma potřebuje opravdu motivované lidi, kteří jsou ochotni hodně pracovat a vymýšlet projekty či produkty nad rámec své běžné agendy.

Jako příklad uvádí vývojáře, jenž měl nápad a sám od sebe vytvořil plugin do WordPressu (nástroj pro správu webů, který využívají miliony firem po světě, pozn. redakce). Výsledkem bylo, že se z něj na určitou dobu stalo jedno z nejstahovanějších rozšíření.

„Skvělá práce s pozitivním dopadem na byznys, která vznikla jako ‚bokovka‘. Takové proaktivity si ceníme. A abychom lidi motivovali k tvorbě podobných projektů, zaměstnanecké akcie nabízejí možnost, jak se jim za to odvděčit. ESOP podporuje jednak jejich zodpovědnost, ale také ownership, a tím pádem chuť věci posouvat,“ přibližuje Ben-Chenni.

ESOP začali v Tatumu nastavovat v roce 2022 za pomoci právní kanceláře Eldison, celý proces trval asi rok. Při představování programu ve firmě muselo vedení vysvětlovat zejména, o co vůbec jde, protože v Česku není institut zaměstnaneckých akcií tak běžný a lidé neznají potenciální benefity a přínosy ani možná rizika.

Foto: Tatum Zakladatelé startupu Tatum Samuel Šramko a Jiří Kobelka

O tom, jak bude samotný program nastavený, se vedly diskuze v rámci představenstva včetně zakladatelů Jiřího Kobelky a Samuela Šramka a investorů, mezi nimiž jsou i známá jména jako Tensor Ventures nebo Evolution Equity Partners, kde jako partneři působí JR Smith (bývalý ředitel AVG) a Karel Obluk (bývalý technologický ředitel AVG).

„Panovala jednoznačná shoda, že ESOP zavedeme,“ říká Ben-Chenni s tím, že v Tatumu museli stanovit, jaký podíl firmy se do programu alokuje a jaký prostor bude rezervovaný do budoucna pro nové posily týmu či lidi, kteří budou stoupat na vyšší a strategičtější pozice. Rozhodování probíhalo také o tom, kde zaměstnanecké akcie zakotví právně.

Tatum má totiž tři entity – v České republice, ve Spojených státech a ve Velké Británii. Volba padla právě na Spojené království díky platné legislativě, která umožnila podíly rozdat všem zaměstnancům a klíčovým dodavatelům bez ohledu na to, ve které zemi žijí – část týmu má totiž startup díky možnosti práce na dálku rozmístěnou různě po světě. Podle britských pravidel se zároveň stanovuje valuace firmy.

Program nakonec funguje tak, že zaměstnanec Tatumu získá nárok na stanovený podíl za čtyři roky, přičemž první část ve výši 25procentního nároku na určené množství akcie je mu připsána po prvním roce a následně 6,25 procenta každý kvartál. „S lidmi jsme pak museli vyřešit zejména otázky týkající se rizik, zdaňování a postupů v jednotlivých případech či fázích,“ doplňuje Ben-Chenni.

Již nyní vnímáme, že lidé ESOP berou jako dlouhodobou motivaci. Jde o signál, že s nimi počítáme do budoucna.

V rámci odezvy na představení programu se zaměstnanci dělili do dvou skupin. První byla nadšená, protože ESOP zná a ví, že na něm lze potenciálně hodně vydělat. Konzervativnější skupina ESOP neznala i kvůli tomu, že u nás zatím není dostatečné množství příkladů lidí, kteří akcie dokázali reálně zpeněžit, což souvisí s menší vyspělostí našeho startupového ekosystému. Avšak už i letošní exity českých startupů dokázaly z některých klíčových lidí udělat doslova milionáře, což může zásadně ovlivnit jejich život.

Představování ESOPu v Tatumu probíhalo během tří setkání – v prvním šlo o základní vysvětlení, ve druhém se do detailu probíraly technické a právní aspekty, ve třetím zaměstnanci podepisovali dokumenty. Podmínky nakonec přijali všichni členové týmu bez výhrad tak, jak je nastavilo vedení.

„Již nyní vnímáme, že lidé ESOP berou jako dlouhodobou motivaci, protože jde o signál, že s nimi počítáme do budoucna. Vidíme jejich výkon a zápal pro věc. V práci je pro nás důležitá důvěra a ownership, je to jedna z našich hodnot a ve startupu o to důležitější mindset. Přeci jen společně budujeme produkt a celou firmu s nemalými cíli,“ dodává Ben-Chenni.