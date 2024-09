Praha 7 už není rozdělená vejpůl. Spojuje ji základ budoucí ulice pojmenované po Nicholasi Wintonovi

Uložit 0

Na konci devatenáctého století už se na východním svahu pražské Letné začaly stavět domy. Holešovice, respektive jejich základ, ale datují svůj původ dávno před tím. V současnosti to jsou dvě čtvrti, které se spojily pod hlavičkou městské části Praha 7 a až doteď mezi nimi neexistovalo přímé spojení, oddělují je totiž koleje. Nyní je tu ale nově asfaltka s podchodem – základ budoucí ulice.

Na spojení obou čtvrtí jejich obyvatelé čekají už víc než sto let. Asfaltka je čtyři metry široká, vede od křižovatky Bubenské a Veletržní ke křižovatce Argentinské a Dělnické. Je to vlastně malá stavba, v angličtině by se jí přesto říkalo game changer – něco, co zásadně promění své okolí. V případě Holešovic a Letné to znamená, že lidé nemusí nachodit kilometry, aby se dostaly z jedné čtvrti do druhé. Jak už popsal starosta městské části Jan Čižinský, po nové stezce to pěšky trvá tři minuty, na kole pouhou minutu.

„Místo nebylo průchozí od doby, kdy tu vznikly koleje a velká opravna železničních vozů. O zbudování průchodu přes Bubny jsme dlouho velmi stáli a v minulosti jsme opakovaně hledali řešení. Výrazně totiž zjednoduší a zlepší život lidí, kteří v městské části Praha 7 bydlí,“ říká pro CzechCrunch Čižinský. Opravna železničních vozů byla jednou ze dvou největších v Rakousku-Uhersku. Jedna byla v Praze, druhá ve Vídni.

Nová cesta – a také průchod pod kolejemi – tu nyní vznikla díky modernizaci železnice v rámci budoucí trasy na letiště. Obyvatelé pak navíc dostanou jednu železniční zastávku na Výstavišti.

Asfaltka, která nyní slouží jen pěším a cyklistům, by se každopádně měla časem ještě proměnit, a to v rámci nové zástavby. Ta by měla vzniknout na brownfieldu za chystanou Vltavskou filharmonií, kde se plánuje nová čtvrť Bubny. „Nejprve půjde o čtyřmetrovou cestu, časem to bude plnohodnotná ulice se stromořadím, chodníky a veřejnou dopravou,“ dodává starosta.

Nová ulice má být pojmenována po Nicholasi Wintonovi, Britovi, který před vypuknutím druhé světové války zachránil stovky židovských dětí před koncentračním táborem, protože jim zajistil odjezd vlakem z Prahy do Spojeného království. Wintona současná stezka připomíná už nyní, respektive nově vzniklý průchod, který se navíc nachází před budoucím Památníkem ticha na bývalém nádraží Bubny. Odtud odjížděly transporty do koncentračních táborů.

V průchodu se nyní nachází mural, který Wintonovy zásluhy připomíná. Na svědomí ho má umělkyně Toy Box, která ho vypracovala pro Prahu 7. „Rozhodla se pracovat s optimistickými svítivými barvami evokujícími dobro, které Nicholas Winton vykonal v dobách temného zla. Zároveň chtěla, aby mural promlouval především k dětem a pomohl jim tak pochopit, kdo Nicholas Winton byl a co vykonal,“ říká místostarostka městské části Hana Třeštíková.