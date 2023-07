Praha chystá v Letňanech novou čtvrť. Lidé si přejí málo dopravy a spíše vesnickou zástavbu

Dřív území sloužilo především pro zemědělství, dodnes jsou na mapách vidět rozsáhlé statky. S nástupem průmyslu bylo území mezi Letňany, Kbely a Prosekem vytipované jako ideální lokalita pro nové pražské letiště, později pro výstavbu panelových sídlišť. Nakonec sem vede metro, zástavba tu ale chybí. Praha tu nyní plánuje vybudovat novou čtvrť. Lidé si v Letňanech přejí především klidné bydlení, které má vesnický ráz.

Pražský Institut plánování a rozvoje pořádal v červnu dvě setkání s místními obyvateli. Ti se tak měli šanci vyjádřit k tomu, co by jim v budoucnu přišlo na území vhod. Dohromady se sešla asi pětistovka podnětů. Z nich vyplývá, že místní se obávají především narůstající dopravy. Právě jí dali lidé na setkáních největší prioritu.

Z mítinku také vyplynulo, že lidé tu chtějí především nízkou a řídkou zástavbu, která ale spíš než sídliště připomíná vesnici. Ta by měla mít vlastní kostel, hospodu i školu. De facto by tak nová čtvrť v Letňanech měla připomínat Kbely, kde je kombinace rodinných domů s malými bytovými.

Foto: IPR Praha Do Letňan vede metro, říká se ale, že končí v poli

Důležitá je pro místní také zeleň. Lidé by stáli především o navazující zelené plochy. Kromě parků by to měla být i divoká vegetace. Zelený pás by podle místních měl vést kolem letiště a podél cest by měly být vysázeny aleje. Hlasy se objevily také pro čtvrť, kde je čisté ovzduší a místo, kde jsou dobré sousedské vztahy.

Kdo nestihl setkání na místě, může se k prioritám rozvoje v lokalitě vyjádřit také v online dotazníku, a to až do 4. srpna. Jednotlivé podněty se týkají dopravy, sousedství a komunity, bydlení, veřejné vybavenosti i služeb, veřejných prostor a udržitelnosti. Zároveň je možné si prohlédnout analytickou část územní studie, a to v interaktivní aplikaci.

Získané podněty by měl nyní Institut plánování a rozvoje vzít v potaz při tvorbě územní studie. Jejím cílem je navrhnout ekologickou a soběstačnou čtvrť. Hotová by nová studie měla být už na podzim, pak ji veřejnost bude moci připomínkovat. „Přejeme si naplánovat čtvrť, která bude přínosem nejen pro nové obyvatele, ale i pro sousedy z okolních městských částí. Proto je pro nás naprosto zásadní znát jejich názory. V průběhu jara jsme se s obyvateli pravidelně setkávali v ulicích u informačních panelů, v rámci vycházek, přednášek a diskuzí,“ uvedl k tomu ředitel institutu Ondřej Boháč.

Územní studie stanoví přesné požadavky na novou podobu místa. Už teď je ale jasné, že by mělo jít o čtvrť krátkých vzdáleností, která bude mít minimální dopady na životní prostředí. První domy by pak v Letňanech mohly začít vznikat začátkem třicátých let.

Hlavní město se soustředí na Letňany především proto, že se tu nachází velký podíl městských a státních pozemků. Kromě toho je tu také jedinečné dopravní napojení na zbytek města. Vede sem linka metra C. „Nechat dál ležet ladem takto klíčové pozemky by byl hřích. Zvlášť dnes, když ze všech stran slyšíme o bytové krizi. Proto jsme se rozhodli zde vybudovat moderní a udržitelnou čtvrť s velkým podílem nájemních bytů,“ říká k plánům náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Praha se s Letňany inspirovala v zahraničí. „Přejeme si vytvořit progresivní a udržitelnou čtvrť, která bude zodpovědná a empatická k lidem i přírodě. Bude to pilotní projekt, který dosud nemá v Česku obdoby,“ dodává náměstek. Praha má v plánu během výstavby i provozu čtvrti dosáhnout uhlíkové neutrality, počítá také s modrozelenou infrastrukturou, šedou vodou a moderním nakládáním s odpady. Nová čtvrť by také měla využívat energetických zdrojů a mít nízkoemisní dopravu, kde prim hraje MHD nebo sdílená mobilita.

Foto: IPR Praha Území, kde by měla vzniknout nová čtvrť

„Letňany původně byly malou vesnicí daleko za městem. Dlouho ani nebyly samostatné, spadaly pod sousední Čakovice, místní se živili prací na polích. Vesnický charakter si Letňany udržely až do poloviny dvacátého století, kdy se nadlouho spojily s letectvím,“ uvádí Centrum architektury a městského plánování (CAMP) k historii čtvrti.

Nejdřív fungovala v Letňanech státní továrna na vojenská letadla Letov, přibyl také Výzkumný a zkušební letecký ústav a ve třicátých letech i Avia a letecká divize ČKD-Praga. „Většina významných letadel československé historie vznikla v Letňanech nebo se tu aspoň testovala,“ líčí CAMP.

To všechno vzal komunistický režim. V roce 1968 se Letňany připojily k Praze a začaly se tu stavět paneláky. Sídliště vznikalo přes dvacet let. Původní zástavba to přečkala, v osmdesátých letech se ale rozhodlo o zbourání nejstarší části Letňan. „Přišly o své srdce a nové dodnes nezískaly,“ dodává centrum městského plánování a připomíná různé záměry. Po revoluci tu mělo vyrůst výstaviště celostátního významu, proto se sem také dovedlo metro. Zrealizovala se ale jen část. Počítalo se také se stadionem pro případ, že by Praha kandidovala na pořádání olympijských her. To se nestalo. Zasvé vzal i poslední plán, aby tu byla vládní čtvrť.