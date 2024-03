Praha hledá náplň pro Kasárna Karlín. Kromě zázemí pro startupisty by tu mohl vzniknout i gympl

Uložit 0

Letos v lednu došla k cíli pětiletá jednání mezi Prahou a českým státem. Výsledkem je, že do vlastnictví hlavního města připadla Kasárna Karlín. Rozsáhlý soubor budov je vyhledávanou pražskou lokalitou kvůli kavárně, prostoru pro koncerty nebo letnímu kinu. V budoucnu by tu kromě toho mohl vzniknout také vědecko-technologický hub či gymnázium.

„Dnes je v kasárnách společensko-kulturní využití dominantní, většina areálu je nicméně dlouhodobě nevyužitá. Je to jedna z potenciálních lokalit pro vědecko-technologický park,“ uvedl na konferenci k rozvoji města pražský radní pro majetek Adam Zábranský. O místě, které by bylo mimo jiné zaměřené na startupy, město uvažuje dlouhodobě. Karlín je k tomu ideální lokalitou.

Není to ale jediná věc, která by v kasárnách měla mít v budoucnu zázemí. „Chceme smíšenou funkci. To znamená, že tam mohou být startupy, gympl či bydlení,“ uvedl pro CzechCrunch náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček. Variantou jsou také prostory pro ateliéry UMPRUM, bydlení by mohlo být studentské a prostor by měl zbýt i pro kulturu.

Foto: Prague.eu Kasárna Karlín z ptačí perspektivy

Konkrétní odpověď na budoucí složení by měla přinést studie, kterou Praha už zadala. Hotová by měla být na podzim. Kromě naplnění budovy by měla načrtnout také určitý časový harmonogram. Počítá se nicméně s tím, že hned naproti kasárnám je Negrelliho viadukt. Jeho čtyřicet oblouků by mělo časem dostat také novou funkci. Oboje by se tak mělo doplňovat.

„Nejdřív si uděláme kolečko s památkáři, abychom nebojovali a řekli si, jaké parametry by kasárna měla mít. Zvenku chceme objekt zachovat, má úžasnou atmosféru, půjde nám tedy hlavně o interiéry,“ doplnil Hlaváček.

Jasné se nicméně zdá být právě zaměření na technologické a inovační centrum, které metropole chce dlouhodobě. Loni v únoru například navštívili zastupitelé Tokio a místní Cambridge Innovation Center, neboli CIC, které založila americká technologická univerzita MIT s cílem podporovat růst začínajících firem tím, že jim poskytne dobré zázemí a přístup ke zdrojům. To má přispět k vybudování vědomostního kapitálu pro řešení místních i globálních problémů. A právě o tom se mluvilo v souvislosti s kasárnami.

Objekt v Karlíně je nicméně vlastnictvím Prahy teprve od poloviny letošního ledna. Byl součástí rozsáhlé výměny majetku mezi hlavním městem a státem. Praha kromě kasáren získala také budovu v Hybernské ulici nebo dva pozemky v areálu TJ Sokol Praha Královské Vinohrady a další. Stát zase 46 pozemků a deset staveb v areálu Fakultní nemocnice Bulovka. „Na Bulovce jsme měli smíšené vlastnictví, které nemocnici neumožňovalo se rozvíjet,“ uvedl Hlaváček.

Kasárna zahrnují dohromady čtyři pozemky a tři stavby v hodnotě přes 1,1 miliardy korun. „Transakce bude mít pozitivní přínos pro město i stát a oběma stranám umožní efektivní správu, údržbu a především větší investice do budov a vybavení. Teď můžeme začít pracovat na rekonstrukci tohoto významného areálu a vdechnout život i těm částem, které jsou nevyužité,“ uvedl po převodu Zábranský.