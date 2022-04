Praha nabízí Josefu Průšovi, aby přesídlil na Strahov. Mohlo by tam být centrum technologických firem

Zabít dvě mouchy jednou ranou chtěla společnost Prusa Research, když ji napadlo přestěhovat se do rozestavěné budovy na pražské Palmovce. S tou má ale nyní hlavní město jiné plány. Firmě, která vyrábí 3D tiskárny, proto zástupci metropole nabídli jinou variantu. Mohla by se stát součástí proměny pražského Strahova.

Magistrát už nějaký čas tuto část města řeší, a to nejen v souvislosti s chátrajícím stadionem. V místě jsou koleje Českého vysokého učení technického, což vedení města vede k úvaze, že by se Strahov mohl stát jakýmsi hubem – zázemím pro technologické firmy.

„Strahovem se nyní zabýváme a jednou z variant je, že by tam mohlo vzniknout propojení ČVUT a moderních technologických společností. Možností je i to, že by tady sídlo měla společnost Prusa Research. Nám se tato myšlenka líbí a řešíme, jak by se to dalo provést,“ vylíčil pro CzechCrunch pražský radní pro majetek Jan Chabr.

Společnost, ani sám Josef Průša, se k nápadu zatím nechtějí vyjadřovat. Nové sídlo ale firma řeší. Do svých současných prostor v pražských Holešovicích se už nevejde. Teď funguje asi na patnácti tisících čtverečních metrech, do budoucna by ale byla ráda za dvojnásobek. Na konci loňského roku navrhla, že by svůj nový technologický kampus otevřela v budově Nové Palmovky.

Budova na Praze 8 je ožehavé téma. Projekt podle návrhu architekta Josefa Pleskota měl původně sloužit městské části, která tu chtěla mít radnici. Po dlouhých sporech ale nakonec budovu převzal pražský magistrát. Na místě je každopádně už dlouhé roky hrubá stavba. V Prusa Research tady chtěli mít prostor pro výrobu a kanceláře, otevřené prostory jako technologickou dílnu, knihovnu, technologický inkubátor, výukový sál, školku nebo galerii. Do venkovní části plánovala firma umístit i lamy.

To všechno ale přehlušila jiná varianta, kterou Praha musí řešit přednostně. V současnosti se totiž hledá prostor pro Agenturu Evropské unie pro kosmický program (EUSPA). Ta nyní sídlí v pražských Holešovicích a i ona má, stejně jako Průša, problémy s místem. Hledá se pro ni tedy nové sídlo.

Volba přitom padla na Novou Palmovku. Praha o jejím využití jedná s ministerstvem financí a řeší se, zda by místo pro EUSPA vyhovovalo.

Pro výrobce 3D tiskáren tak zbývá právě Strahov. Na ten se město chystá upnout zrak. A to i skrze soutěž na budoucí využití a podobu největšího sportovního stadionu na světě. Vlastní ho Praha, která chce kromě něj řešit také dva menší stadiony v místě – jeden patří Fotbalové asociaci ČR, druhý ČVUT. Město chce, aby se na velkém stadionu i nadále sportovalo, případně aby se tu mohly konat kulturní akce.