Metro D už začalo připomínat paní Columbovou. Pořád se o něm mluví, ale nikdo ho nikdy neviděl. To by se mohlo letos změnit. Pokud půjde vše podle plánu, měla by jeho výstavba začít. Holešovice a Karlín zase propojí další Holka. Ke stejnojmennému přívozu se připojí nová lávka, která lépe zpřístupní i ostrov Štvanice.

Prvního ledna oslavilo hlavní město narozeniny. Sto let od vzniku takzvané Velké Prahy, kdy se ke čtyřem historickým čtvrtím přidaly další, jež dnes k metropoli neodmyslitelně patří – mezi nimi Vinohrady, Žižkov, Smíchov nebo Karlín. Stovku oslaví Praha dalším rozvojem. K narozeninám si dá například zmíněný začátek stavby metra D.

To spolkne největší investici. Na čtvrtou linku metra by letos mělo jít 4,3 miliardy korun. Stavba trasy z Náměstí Míru do Písnice o desítce stanic má začít na jaře výstavbou mezi Pankrácí a Novými Dvory. Dopravní podnik získal stavební povolení v létě, zatím však nepravomocné. První úsek vyjde na čtrnáct miliard korun. Celkem se na déčko zatím počítá s 98 miliardami.

U pražské MHD se ještě zdržme. V plánu jdou totiž i dvě nové tramvajové tratě. První je z Divoké Šárky na Sídliště Dědina o délce 2,3 kilometru. Dohromady by na ní mělo být pět zastávek. Stavět by se mohlo začít už v březnu s termínem dokončení na konci příštího roku. Další tramvajová trať vyroste mezi Modřany a Libuší a bude o něco kratší – počítá s délkou 1,7 kilometru, zastávky budou jen čtyři. Začátek prací je plánovaný na jaro, celá výstavba na rok.

Proměňovat se má v letošním roce i veřejný prostor. Bezmála 85 milionů půjde na rekonstrukci Malostranského náměstí. Za novou podobou stojí architekti Martin Hájek, Václav Hájek a Petr Horský. Definitivně zmizí poslední lajny po parkovišti, rozšíří se chodníky a zúží se jízdní pruhy pro auta. Pokračovat by se mělo i s rekonstrukcí Václavského náměstí, na niž je vyčleněno devadesát milionů. Investice mají směřovat i do pražských náplavek nebo do nového parku na Rohanském ostrově. Obnovovat se začne i park na Vítkově.

Už v lednu začne dostavba Průmyslového paláce, jehož jedno křídlo vyhořelo v roce 2008. Budova na pražském Výstavišti má být kompletní zhruba za tři roky a vyjít na 2,64 miliardy korun. Nově získá třeba moderní vzduchotechniku, město ale slibuje všechny možné technické vymoženosti.

Rok ve znamení Metropolitního plánu

Rok 2022 bude rovněž rokem mostů. Propojit by se měla Praha 4 a 5, konkrétně mezi Zlíchovem a Podolím. A to skrze Dvorecký most, jehož název možná ještě dozná změny. Výstavba začne v druhé polovině roku a potrvá dva až tři roky. Most za odhadovanou miliardu korun bude pro pěší, cyklisty, auta i tramvaje.

Mezi nové pražské spojnice se zařadí také Holka, lávka mezi Holešovicemi a Karlínem, jejíž stavba začala už na konci loňského roku. Doplní tak stejnojmenný přívoz, který už mezi čtvrtěmi jezdí. Cesta Holkou povede rovněž přes ostrov Štvanice. Architekty lávky, která bude stát 298 milionů, jsou Petr Tej a Marek Blank. Hotovo chtějí mít do konce roku.

Nová lávka propojí Holešovice a Karlín Zdroj: IPR Praha

O kus dopředu se chce rovněž posunout příprava Vltavské filharmonie, která vylepší lokalitu v Bubnech. Loni porota v rámci architektonické soutěže vybrala dohromady dvacítku studií. Letos v dubnu bude vybraný výherce.

Pravděpodobně k nejdůležitějším událostem roku ale bude patřit Metropolitní plán, který půjde na jaře do veřejného projednání. Nový územní plán Prahy určí, jakou cestou se hlavní město v příštích letech vydá. Plán totiž promlouvá do toho, kde se smí a nesmí stavět, kde vzniknou nové parky nebo nové školy. Jeho hlavní myšlenkou je tentokrát ale zastavit rozrůstání města do volné krajiny, kde se tvoří ekonomicky nevýhodné satelity. Zastavovat by se mělo především na volných plochách ve městě. Mohlo by se přitom zdát, že volných ploch je v metropoli málo. Na takzvaných brownfieldech jsou ale hektary a hektary prázdného území.

Staví i soukromý sektor

Dohromady chce dát na investice hlavní město podle rozpočtu bezmála dvacet miliard korun. Do podoby města ale nebude promlouvat jen veřejný sektor, ale také ten soukromý. Už nyní je vidět začínající proměna Masarykova nádraží, a to nejen samotného vestibulu, ale i jeho okolí.

Hlavní je už probíhající výstavba budovy od zesnulé architekty Zahy Hadid. Podél ulice Na Florenci roste hrubá stavba a hotovo by mělo být v druhé polovině příštího roku. Není to ale jediná stavba, která plánuje Masaryčku proměnit. Penta, která je investorem, letos počítá také se zahájením hotelu na druhé straně nádraží, podél ulice Hybernská, do konce minulého roku zde probíhal archeologický výzkum. Pod ním je podepsaný ateliér Schindler Seko.

Probíhající práce se už loni děly také na Smíchově, kde roste nová čtvrť, tentokrát pod taktovkou Sekyra Group. Do první části projektu Smíchov City by se nájemníci měli nastěhovat už na přelomu letošního a příštího roku. Na další část nové čtvrti byla na konci roku vypsaná architektonická soutěž.

Vizualizace poslední etapy Smíchov City od Champan Taylor Foto: Champan Taylor

I letos bude pokračovat projekt Nákladového nádraží Žižkov. Na nové podobě brownfieldu se bude podílet Central Group, Penta Real Estate, Sekyra Group nebo Finep. V horizontu dvaceti let by v místě mělo vzniknout až jedenáct tisíc bytů.

A pokračovat bude také výstavba Rohan City na Rohanském ostrově, která začala loni v září. I tady vzniká nová čtvrť, která nabídne více než tři tisícovky bytů, osm administrativních budov a základní školu.

Rozhodně bude ale rok 2022 v Praze příznivý víc než jiné roky pro ledacos. Je to totiž rok volební, tedy rozdávací.