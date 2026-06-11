Praha se dočká druhé pravidelné letecké linky na Slovensko. Ani tentokrát ale nebude do Bratislavy
Letecká společnost Wizz Air ohlásila novou přímou linku z české metropole. Do slovenského Popradu začne létat už letos v říjnu třikrát do týdne.
Jedinou pravidelnou leteckou linku z Prahy na Slovensko aktuálně provozuje Ryanair do východoslovenských Košic, ještě letos se ale české hlavní město dočká dalšího spojení. Wizz Air oznámil, že začne létat na letiště Poprad-Tatry, které se také nachází na východním Slovensku. Let bude trvat méně než hodinu, cesta nejrychlejším vlakem přitom na stejné trase trvá téměř sedm hodin.
Jak informuje deník SME, první let se uskuteční v neděli 25. října. Nová linka pak bude fungovat pravidelně s frekvencí třikrát do týdne, konkrétně každý čtvrtek, sobotu a neděli. Dopravce si od tohoto kroku slibuje především posílení své pozice na trhu a nabídnutí dalších alternativ pro pasažéry.
„Nová linka dále diverzifikuje naše spojení ze Slovenska a podtrhuje náš dlouhodobý závazek vůči trhu,“ upřesnila k rozšíření letového řádu Vera Járdán, manažerka komunikace aerolinky Wizz Air. Do oblasti Tater míří jak velké množství českých turistů, tak Slováků žijících v Praze.