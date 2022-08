Praha ukázala, jak má vypadat nová lanovka, která urychlí cestu přes Vltavu. Navrhli ji Britové

Prozatím je to hudba relativně vzdálené budoucnosti, ale pokud vše půjde podle plánu stávajícího vedení hlavního města, mohli bychom se v Praze za několik let svézt lanovkou, která propojí oba břehy Vltavy. Praha teď ukázala vítězný architektonický návrh, a tak zatím minimálně víme, jak by měla lanovka spojující Bohnice s Podbabou vypadat. Postarají se o ni architekti z kanceláře William Matthews Associates, kteří stojí za podobnou lanovkou v Londýně.

„Návrh studia William Matthews Associates, které má zkušenosti i s londýnskou lanovkou, nejvíce zapadá do svého okolí mezi Podbabou, Trojou a Bohnicemi. Doufám, že se už za několik let budeme moci svézt tímto elegantním dopravním prostředkem,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr. Do architektonické soutěže se přihlásilo celkem 23 zájemců z devíti evropských zemí, kteří se ucházeli o navržení podoby tří stanic a pěti podpěr plánované lanové dráhy.

Chystaná lanovka, jež se má stát součástí městské hromadné dopravy, povede z Podbaby přes Troju až do Bohnic. U dvou konečných umožní přestup na navazující dopravní stanice, mezistanice Troja má zase být u budoucího nového vstupu do zoo.

„Lanovka je nejrychlejší řešení, jak dostatečně kapacitně spojit Prahu 6 s Prahou 8 přes Troju. Lidé z Prahy 6 a 8 se na pořádné spojení načekali dost dlouho,“ vysvětluje Scheinherr. Stávající varianty kombinující metro a tramvaj mají zabrat 40 minut, lanovka to zvládne za patnáct. Do budoucna se nicméně i tady počítá s tramvajovým spojením.

Foto: DPP Vizualizace stranice Podbaba chystané pražské lanovky

Foto: DPP Vizualizace stranice Troja chystané pražské lanovky

O podobu lanovky v Praze se postarají architekti z londýnského studia William Matthews Associates, které stojí také za návrhy londýnské lanovky nebo modernizace nádraží London Bridge. V poslední době je aktivní i právě v Česku. Pracuje na projektu nového ředitelství Správy železnic v Praze a stojí také za návrhem nového mostu přes Svitavu v Brně. Ve finále soutěže o pražskou lanovku porazilo české duo ov architekti a Olgoj Chorchoj nebo rakouský ateliér slavného norského studia Snøhetta.

Plánovaná délka trasy lanovky bude 2,24 kilometru a mezi stanicemi má jezdit rychlostí 6,5 metru za sekundu. Celkově tak lidé mají jet téměř sedm minut. Do jedné kabinky se vejde 35 cestujících, a jelikož jich bude jezdit celkem sedmnáct, za hodinu má lanovka v jednom směru převézt dva až čtyři a půl tisíce osob. Praha plánuje, že výstavba celého projektu vyjde přibližně na dvě miliardy korun, bližší časový rámec k samotné realizaci ale zatím neposkytuje.

„Lanová dráha propojuje pražské čtvrti Dejvice, Troju a Bohnice, překlenuje Vltavu a prochází jedním z nejvýznamnějších přírodních prvků Prahy, Trojskou kotlinou,“ uvedli ke svému návrhu autoři, kteří ho vypracovali ve spolupráci s Boele Architects a Expedition Engineering.

„Návrh jemně vstupuje do tohoto fascinujícího prostředí kompaktně navrženými stanicemi, jejichž střechy se průběžně proměňují a reagují na bezprostřední okolí, a také návrhem jednoduchých pylonů, které v rámci jedné formy elegantně integrují veškerou potřebnou technickou infrastrukturu,“ dodali britští architekti.