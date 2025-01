Pražská burza šlape do inovací. Cenné papíry zaknihuje technologie DLT, na které stojí bitcoin

Uložit 0

Na první pohled téměř neviditelná inovace změní způsob vypořádávání obchodů, zvýší bezpečnost a otevře na kapitálových trzích nové možnosti, například jednodušší vydávání zaměstnaneckých akcií nebo využití crowdfundingových platforem při akciových i dluhopisových emisích. Pražská burza a její dceřiná společnost Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) jako první instituce zavádí v pilotním režimu novinku, kterou nedávno umožnilo nové evropské nařízení o DLT.

Technologie distribuovaných záznamů (Distributed ledger technology, zkráceně DLT) je řešením pro správu záznamů v databázích, které se prosadilo v řadě blockchainových aplikací včetně nejpopulárnější kryptoměny bitcoin. Nová DLT evidence centrálního depozitáře, vybudovaného na platformě Corda od společnosti R3, se stará o správnost ukládaných dat s využitím sdílených registrů. Zjednodušeně lze říci, že záznamy jsou do databáze zapsány po odsouhlasení uživateli sítě (nodů) a takzvaného notářského nodu.

„Jsme první instituce na světě, které se podařilo získat evropské povolení k provozu DLT pro evidenci cenných papírů. Emitentům cenných papírů nabízíme novinku v pilotním režimu, kdy mohou nové emise registrovat v evidenci založené na DLT,“ říká Ondřej Dusílek, který stojí v čele centrálního depozitáře.

Novinka je plně v souladu s českým právem a splňuje všechny náležitosti pro zaknihování cenných papírů čistě elektronickou cestou. Otevírání nových účtů doteď bylo možné pouze přes některého z účastníků centrálního depozitáře a proces otevření účtu tak závisel na individuálních podmínkách jednotlivých účastníků. V DLT evidenci je proces velmi rychlý a stačí k němu bankovní identita.

Elektronické vedení účtu cenných papírů, připsání akcií, dluhopisů nebo investičních fondů na tento účet v rámci primárního úpisu, navýšení emise nebo převod z jiného účtu – to je jen ukázka operací, které DLT zvládá odbavit. Převod bez peněžního vypořádání je proveden okamžitě po spárování instrukcí od prodávajícího a kupujícího, při prodeji za finanční obnos až ve chvíli, kdy jsou peněžní prostředky od kupujícího převedeny na clearingový účet CDCP. Transakce jsou odbavovány nepřetržitě, tedy bez ohledu na otevírací časy burz.

„Nové evropské nařízení nám umožnilo implementovat DLT na smysluplném projektu. Tato platforma bude mít přidanou hodnotu například pro společnosti nabízející zaměstnanecké akciové programy (ESOP) a otevírá obrovské příležitosti pro fintech firmy, jako jsou například crowdfundingové platformy, které se mohou připojit přímo do DLT z pozice nodu a nabídnout svým klientům dodatečný servis v oblasti cenných papírů. Taktéž se mohou připojit investiční společnosti, které nemají licenci pro vedení samostatné evidence a mohou pro vedení fondů na majetkových účtech využít právě DLT evidenci,“ doplňuje Dusílek.

Uživatel, který si s pomocí BankID vytvoří DLT účet majitele pod nodem CDCP, je automaticky považován za vlastníka cenných papírů připsaných na tomto účtu – může tedy vykonávat akcionářská či jiná práva spojená s jejich vlastnictvím. O jakýchkoliv změnách je potom informován skrze notifikace na mobilním telefonu.

DLT nerovná se blockchain DLT je zastřešujícím názvem technologie pro správu záznamů v databázi. Pro svůj provoz ji používají mnohé kryptoměny vystavěné na blockchainu, tedy procesu, kdy dochází k zápisu záznamů přidáváním ucelených bloků (lineárně rostoucí databáze) bez možnosti přepisu bloků přidaných dříve. Oba termíny byly často zaměňovány, nicméně DLT lze provozovat v mnoha jiných nastaveních – například v uzavřené podobě pouze pro vymezený okruh uživatelů nebo v režimu, kdy lze po odsouhlasení většinou uzlů sítě editovat existující informace.

„Od inovace si slibujeme zjednodušení celého procesu zaknihování jak pro emitenty, tak pro majitele cenných papírů při zachování transparentnosti a bezpečnosti současné centrální evidence CDCP. Oproti listinným cenným papírům pak zaknihování v DLT evidenci otevírá možnosti službám s plně digitalizovaným přístupem bez jakýchkoliv starostí a právních nejistot,“ dodává Dusílek.

Do budoucna pak CDCP zvažuje celou řadu směrů, kam by se nová technologie mohla ubírat. Jednou možností je otevření služeb DLT evidence i pro emitenty z jiných zemí Evropské unie, čímž by se Praha stala evropským centrem pro tento typ služby. Dalším uvažovaným směrem je využití zkušeností s vývojem DLT a vytvoření registru a vypořádacího systému i pro další digitální aktiva, která nepatří mezi cenné papíry. Podle Dusílka vše závisí na poptávce ze strany trhu: „Pokud bude o tento způsob tokenizace zájem, jsme připraveni ho vytvořit.“

Účet si může u CDCP otevřít každý jednoduše pomocí BankID a přistupovat k němu přes internetovou nebo mobilní aplikaci. Platforma bude otevřena i pro společnosti z finančního trhu, které se mohou stát jedním z nodů DLT evidence, což jim umožní otevírat klientům DLT účty a zadávat převody přímo ve svých systémech a klientských aplikacích.