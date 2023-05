Pražská Pizza Nuova je mezi nejlepšími pizzeriemi v Evropě. Denně tu italských pochoutek vyrobí několik set

Každý rok dá hlavy dohromady tisícovka anonymních inspektorů z celé Evropy, aby milovníkům pizzy oznámila, která z nich je na starém kontinentu nejlepší. První příčku na letošním žebříčku obsadila pizzerie Sartoria Panatieri z Barcelony, druhou nejlepší pizzu mají podle inspektorů v kodaňském podniku Bæest. Pro skvělý gastronomický zážitek ale nemusíte vyrážet za hranice, jelikož na seznam se probojovala i pražská Pizza Nuova. Je na něm uvedena jako 49. nejlepší evropská pizzerie.

Na letošní vyhlášení výsledků tohoto klání v Barceloně vyrazil tým, který za nejlepší českou pizzou stojí, v čele s šéfpizzařem Nuovy Ondřejem Lufinkou. O návštěvě inspektorů přitom neměl ani tušení, jelikož probíhá podobně nenápadně jako hodnocení zástupců michelinského průvodce. V Nuově se tak o ní dozvěděli až v momentě, kdy se pražský podnik objevil na nominačním seznamu.

„Pizzu pečeme na ohni z co nejkvalitnějších surovin. Dovážíme je z Itálie, abychom naplnili standardy asociace Vera Pizza Napoletana a doplňujeme čerstvými lokálními produkty. Naši pizzaři vyrobí denně několik stovek pizz a záleží jim na tom, aby každá, která opustí kuchyň, byla ve stoprocentní kvalitě,“ odpovídá Lufinka na dotaz, za co nejspíš vděčí letošnímu úspěchu.

Foto: Pizza Nuova Tým podniku Pizza Nuova v Barceloně

Ten je o to zásadnější také vzhledem k tomu, že ve velké části podniků, které se na seznamu umístily, vévodí peci italští šéfpizzaři. Pizza Nuova se tak zařadila mezi malou skupinu, kde je šéfpizzař jiné národnosti. Recepturu na zdejší pizzy ale na začátku pomáhal ladit italský „piazzolo“ Francesco D’Elia z Neapole, kterého Lufinka bedlivě sledoval, než jeho pomyslné pizzařské žezlo převzal.

Nutno podotknout, že italské pizzerie nejsou součástí klání, jelikož mají vlastní žebříček. Koncentrace vynikajících podniků zaměřených právě na tento pokrm je v Itálii tak vysoká, že by v žebříčku s velkou pravděpodobností dominovaly. Seznam 50 Top Pizza tak mnohem lépe reflektuje to, jaké podniky si nejlépe osvojily italský um.

A kam vyrazit za nejlepší pizzou, když budete za hranicemi Česka? V první desítce jsou nejpatrnější Španělé, činí se ale také v Dánsku či Británii.

První místo: Sartoria Panatieri, Barcelona

Majitelé podniku Rafu Panatieri a Jorge Sastre začali dělat pizzu v původním krejčovském obchodě v centru Barcelony. Od začátku se zaměřují především na suroviny, které pocházejí od spřátelených farem lokálního rázu. Jejich motto tak je „z farmy na pizzu“. Těsto nechávají kynout 48 hodin vcelku a pak dalších 12 hodin rozdělené na menší kousky.

Foto: Sartoria Panatieri Rafu Panatieri a Jorge Sastre ze Sartoria Panatieri

Druhé místo: Bæest, Kodaň

Šéfpizzař Christian Puglisi vytvořit nový styl ve světě pizzy. Inspiroval se neapolskou pizzou, ale recepturu přepracoval tak, aby odpovídala severoevropskému stylu. Těsto je tak hodně kváskové a má intenzivnější chuť. Téměř veškeré suroviny pocházejí z ekologické produkce, salámy a mozzarella jsou domácí.

Foto: Bæest Nejlepší pizzu v Dánsku dělají v podniku Bæest

Třetí místo: 50 Kalò, Londýn

Podnik, který vede Ciro Salvo, je místem, kam obyvatelé Londýna vyrážejí za tou nejlepší pizzou. Salvo má totiž mnohaleté zkušenosti a umění pizzy dotáhl do nejjemnějších detailů. Podle instruktorů je návštěva tohoto místa na Trafalgarském náměstí povinností pro všechny, kdo hledají dokonalou pizzu.

Foto: 50 Kalò V Londýně se vyplatí vyrazit k Trafalgarskému náměstí

Čtvrté místo: Via Toledo Enopizzeria, Vídeň

Do dalšího místa, které se umístilo na předních pozicích žebříčku, to máme z Česka kousek. Zdejším mistrem pizzy je Francesco Calò, který se zaměřuje na takzvané gurmánské pizzy. Ty doplňuje širokou nabídkou vín, která je schopen s jednotlivými druhy pizzy párovat. Při návštěvě by hosté neměli minout Sfumature Coralline, gurmánskou pizzu s mimořádně jemnou mozzarelou fior di latte, sýrem provola, smetanou a tatarákem z krevet.

Francesco Calò z Via Toledo Enopizzeria

Páté místo: Pizza Zulù, Fürth

Za nejelpší německou pizzou můžete vyrazit do Bavorska. Kdo by to byl čekal. Jde o malou pizzerii s velkou duší, kterou jí dodává její majitel Gaspare Squitieri. Ten je považován za jednoho z největších mistrů neapolské pizzy v Německu a v podniku je velmi často přítomen. Nabídku pizz zde doplňují další tradiční italské chody jako arancini nebo mini pizzy zvané montanare.

Na celý seznam se můžete podívat na stránkách 50 Top Pizza.