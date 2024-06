Pražské Opero už osmým rokem propojuje byznys všemi směry. Jsme jako offline LinkedIn, říká šéfka

Uložit 0

Pár minut chůze od Staroměstského náměstí v Praze byste hledali spíše další turistické atrakce, ale ve Štencově domě v ulici Salvátorská se dějí především důležitá byznysová rozhodnutí. V místě, kde byl svého času nejmodernější tiskařský dům ve střední Evropě, dnes sídlí byznys hub a coworking Opero, který nabízí nejen prostor pro práci, ale navazuje i na tradici setkávání předních českých osobností. „Musím zaťukat, že se nám daří. Už je u nás standard, že si naložíme víc, než se do nás vejde. Kdybychom to ale nedělali, Opero by nejspíš nikdy nevzniklo,“ říká Hana Kučerová, která v Operu působí od jeho začátku a od roku 2019 ho vede jako výkonná ředitelka.

Opero staví zejména na silné byznysové komunitě. Pokud se něčím odlišuje od jiných tradičních hráčů ve světě coworkingových center, je to přesah v oblasti networkingu, vzdělávání či mentoringu. Dnes už coworkingový byznys jako takový představuje z pohledu výnosů jen třetinu aktivit Opera. Významným milníkem byl v tomto ohledu covid, v rámci něhož Opero spustilo mentoringovou platformu pro malé a střední firmy nebo podnikatele či podnikatelky a od té doby se ještě více rozkročilo.

„Dnes už můžeme říct, že to náš byznys akcelerovalo a ukázalo nám to nový směr, díky kterému naše aktivity nejsou tak závislé na Štencově domu a umíme poskytnout podporu podnikatelům napříč republikou,“ popisuje Kučerová rozvoj Opera. V loňském roce celé centrum vykázalo v tržbách téměř 34 milionů korun se ziskem po zdanění 2,4 milionu. Pro letošní rok má za cíl vyrůst v tržbách na 40 milionů a zvýšit také zisk.

Největší energii teď tým vkládá do iniciativy Velký týden malých firem, která proběhne letos v říjnu. Bude to ale opět jen jedna část z velké skládačky. „Nejsme tak úplně coworking v pravém slova smyslu. To znamená, že primárně necílíme na lidi, kteří hledají prostor k práci každý den,“ říká Hana Kučerová k tomu, kde se na pražském coworkingovém trhu, který se v posledních letech výrazně rozvinul, vlastně Opero nachází.

Přestože také v Salvátorské ulici nabízí klasická pracovní místa, jako jsou vlastní stoly nebo kanceláře, s členy své komunity pracují jinak. „Náš ideální klient na cowork je ten, který si občas zarezervuje zasedačku, vnímá Opero jako svou ‚neutrální půdu‘ pro schůzku s klienty či byznysovými partnery a v mezičase si tu pracuje. Zároveň si uvědomuje potenciál sociálního kapitálu a vnímá důležitost v celoživotním vzdělávání,“ vysvětluje šéfka firmy.

Největší smysl Opero dlouhodobě vidí v propojování lidí, kolem kterého se točí většina dalších aktivit. Na nich se potkávají majitelé různě velkých firem, startupisté, freelanceři i mentoři, kteří chtějí své zkušenosti z byznysu předávat dál. Členská základna pražského byznys hubu dnes čítá 270 členů, ambicí je však počet několikanásobně zvýšit.

„Chceme, aby sem lidé nechodili primárně pracovat od pondělí do pátku od devíti do pěti, ale aby nás využívali hlavně na společenské události, networkingy, vnímali nás jako svoje místo pro důležitá jednání nebo brainstorming s týmem mimo svůj office a hlavně jako místo, kde se vždy dozví nové informace o důležitých aktuálních tématech,“ doplňuje Hana Kučerová.

Svým klientům zkrátka firma nabízí komplexní balíček služeb a aktivit, které potřebují ke svému byznysu. „Fungujeme jako takový offline LinkedIn,“ říká šéfka Opera, které v roce 2016 zakládali Pavel Přikryl, Pavel Bouška a Luboš Černý.

Už tehdy u toho byla i Hana Kučerová. „Na začátku jsem měla na starosti provoz, nábor lidí a eventy. Do toho přišlo rozšíření prostor Opera a ze mě se najednou stal stavební dozor,“ směje se dnes. Pak se přesunula do role CEO, v rámci níž řeší mimo jiné rozvoj nových aktivit i jejich následný prodej a nastavování dlouhodobé strategie. V ní těží i ze zkušeností trojice spoluzakladatelů.

Pavel Bouška patří díky své společnosti Vafo vyrábějící krmiva pro domácí zvířata k nejbohatším Čechům, Pavel Přikryl a Luboš Černý zase přináší dlouholeté zkušenosti z velkých korporací či poradenství a všichni tři se pod hlavičkou Fazole Ventures věnují podpoře startupů v počáteční fázi růstu. Během let se k nim připojila i řada jejich kolegů z byznysu.

Foto: Opero Luboš Černý, Pavel Přikryl, Hana Kučerová a Pavel Bouška z Opera

„Vytváření příležitostí a podpora růstu našich klientů, jak osobního, tak byznysového, je pro nás alfa omega. Roky 2020 a 2021 nám ukázaly, jak důležité je mít se na koho obrátit. Spousta lidí přišla o práci, malé a střední podniky doslova bojovaly o přežití a udrželi se ti, kteří neusnuli na vavřínech, hledali nové cesty, dovzdělávali se a neustále se snažili posunout se kupředu,“ říká Kučerová.

Oblast vzdělávání a podpory podnikání, která se v loňském roce stala i byznysově nejzásadnější nohou celého Opera, dnes vedle zmíněné mentoringové platformy DoToho! představuje také akcelerační program pro technologické B2B startupy Ment2Grow, program pro vyspělé majitele firem Yodas nebo konference o budoucnosti vzdělávání FutureEdu. V začátcích je pak vzdělávací program Open Up, jehož cílem je pomoct korporátním špičkám vykouknout z bubliny a držet krok s aktuálními tématy.

A co další pobočky, rozšíří se někdy Opero i mimo Štencův dům? „To teď není v plánu. Tuším někdy v roce 2019 jsme takové myšlenky měli, nějakou dobu jsme dokonce s Pavlem Přikrylem aktivně chodili po trhu a hledali, ale nakonec jsme se rozhodli, že chceme budovat komunitu, vytvářet příležitosti pro lidi a jejich růst, přinášet obsah a vyzdvihovat důležitá témata, snažit se podporovat celoživotní vzdělání a kultivovat naši společnost. Možná to zní moc vznešeně, ale taková je naše mise,“ doplňuje šéfka.