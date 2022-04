Partie, kterou hraje nejbohatší muž světa s populární sociální sítí, se opět komplikuje. Elon Musk, o němž teprve nedávno vyšlo najevo, že je největším akcionářem Twitteru, ve čtvrtek oznámil ambiciózní plán na odkup celého Twitteru v přepočtu za téměř bilion korun. Může si to ostatně dovolit. Uběhl ale další den a vypadá to, že představenstvo sociální sítě podniká kroky, které by převzetí mohly překazit.

Představenstvo Twitteru totiž v reakci na „nevyžádanou a nezávaznou nabídku koupit Twitter“ na jeden rok poupravilo práva svých akcionářů. Ve finančním světě se jedná o krok známý v angličtině jako poison pill, volně přeloženo jako „pilulka proti otravě“ určité firmy či podniku.

Jde o nástroj, který podle magazínu The Verge obecně slouží ke znemožnění predátorské akvizice zvenčí. V případě Twitteru by měl ale znamenat, že každý ze současných akcionářů bude moci nakoupit více akcií společnosti na úkor toho, kdo se ji snaží koupit.

Krok podle magazínu Axios de facto znamená, že pro jakéhokoliv z akcionářů, včetně Muska, který drží 9,2 procenta, bude velmi těžké nabýt většího podílu než 15 procent. Musk na základě své současné pozice může zvýšit podíl z 9,2 procent až na 14,9 procent. Což je množství, které mu na ovládnutí firmy zdaleka nestačí.

Taking Twitter private at $54.20 should be up to shareholders, not the board — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022

Svůj plán také představenstvo Twitteru oznámilo americké Komisi pro cenné papíry (SEC). Ačkoli Muskovo jméno v oficiální tiskové zprávě nepadá, vše nasvědčuje tomu, že vedení firmy se rozhodlo proti nejbohatšímu muži světa bojovat.

Zprávy o tom, jak se Twitter postaví k Muskově nabídce, byly smíšené. Představenstvo podle The Verge odmítlo nabídku Muska již včera, přestože šéf Twitteru Parag Agrawal měl zaměstnancům říci, že firma stále nabídku majitele Tesly a SpaceX zvažuje. V mezičase se proti převzetí postavil i saúdský korunní princ, jehož rodina je dlouhodobě jedním z významných akcionářů společnosti.

Co se bude dít dál, se nejspíš ukáže až příští týden, až se opět otevře obchodování s akciemi Twitteru. Musk již dříve uvedl, že chce na Twitteru zahájit velké změny. Mimo jiné umožnil lidem na svém profilu hlasovat o tom, zda podle nich Twitter dostatečně odpovídá principům svobody slova nebo zda chtějí mít na síti možnost upravovat příspěvky. Ta na rozdíl od jiných velkých sociálních sítí na Twitteru chybí.

V souvislosti s jeho předchozím nákupem podílu Twitteru čelí Musk i žalobám ze strany bývalých akcionářů. Ti si u soudu stěžují, že podle nich oznámil nákup akcií Twitteru později, než mu ukládá zákon – a tím je připravil o peníze.

Twitter má podle Muska mimořádný potenciál a on by si jeho převzetí mohl dovolit. Podle žebříčku Bloombergu činí jeho aktuální jmění 259 miliard dolarů, to však nutně neznamená, že by měl dostatek hotovosti na ovládnutí celého Twitteru bez toho, aby odprodal své jiné podíly.