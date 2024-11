Přes tisíc tikajících unikátů. V Praze se koná největší veletrh luxusních hodinek ve středu Evropy

Uložit 0

Hodinky jsou už dávno víc než jen nástrojem k měření času. Staly se symbolem elegance, investicí i osobním vyjádřením. Spojují v sobě technickou dokonalost, tradici a umělecké mistrovství, což z nich činí fascinující předmět pro sběratele i nadšence. A v podobném duchu se ponese i již desátý ročník veletrhu výjimečných hodinek Salon Exceptional Watches, který se koná předposlední listopadový víkend v Praze na Žofíně. Chybět na něm nebudou přední domácí i světové značky.

Veletrh Salon Exceptional Watches (SEW) si za dobu své existence vydobyl značné renomé. Letos přilákal téměř šedesát značek z řad zavedených a celosvětově známých výrobců, ale také vícero malých nezávislých ateliérů. Celá akce započala svou existenci před deseti lety v Brně a konala se pravidelně s výjimkou covidového roku 2020. Před pěti lety se pak přestěhovala do hlavního města, konkrétně do prostor novorenesanční budovy Paláce Žofín, kde se koná i letošní ročník.

Ten byl etablován i jako prodejní a mezi vystavovateli nechybí řada stálic předchozích ročníků. Jde například o německou ikonu Sinn, před pár lety úspěšně vzkříšenou švýcarskou značku Czapek Geneve nebo třeba japonský G-Shock. Novými účastníky jsou malé privátní značky Sherpa, Speake Marin nebo třeba Chronoswiss, přičemž jedním z největších letošních highlightů bude jednotná prezentace nezávislých hodinářů uskupení AHCI.

Na své si samozřejmě každoročně přijdou vyznavači české scény, neboť v hlavním sále budou prezentovat svou práci Ondřej Berkus, studio Prokop & Brož nebo značky Robot a Prim Manufacture 1949. Poslední zmiňovaná značka, kterou vlastní společnost Elton Hodinářská z Nového Města nad Metují, bude v průběhu veletrhu navazovat na své celoroční oslavy 75. narozenin a plánuje odhalení nové speciální edice svých hodinek.

Svá extravagantní díla a ukázku pracovního postupu u hodinářského stolu odprezentuje také muž vystupující pod přezdívkou Beeman a stojící za mírně extravagantní značkou XIIVI. Slovenskou produkci bude prezentovat soukromá značka Biatec, která údajně v letošním roce chystá i velmi speciální řadu hodinek dedikovanou loni vykradenému hodinářskému ateliéru Chronoshop, který se letos odstěhoval do historického centra Prahy.

„Stejně jako v předchozích ročnících, tak ani letos nebude chybět volba nejlepších hodinek výstavy Watch of the Year. Hlasování bude probíhat oba dva dny, a to 22. a 23. listopadu. Rozhodli jsme se také opět udělit cenu za kreativní přínos pro světovou hodinařinu,“ prozrazuje Jan Pokorný, ředitel výstavy SEW. „Toto ocenění zatím obdržel pouze pan Jean-Marie Schaller stojící za vzkříšením a úspěchem značky Louis Moinet,“ dodává.

Novinkou letošního roku je spolupráce s hodinářstvím Koscom, které bude po dobu konání výstavy sloužit jako lounge. Na Žofíně bude mít vystavené highlighty vybraných značek, v prostorách hodinářství pak rozšířenou expozici. Do Koscomu se hosté budou moct přesunout shuttlem v podobě vozů BMW řady 5 a kromě standardního portfolia doplněného o unikátní kusy speciálně jen na výstavu, bude nově k vidění i značka Hautlence.

Po celé dva dny bude pro hosty připravovat sushi odborník na japonskou kuchyni Marek Hora a na drinky dohlédne Martin Žufánek. Po hodinářské stránce budou excelovat japonské Grand Seiko, švýcarská manufaktura H. Moser & Cie. nebo německé Union Glashütte a Tutima.

V rámci dvoudenního festivalu jemné mechaniky nebude chybět ani doprovodný program v podobě série přednášek a rozhovorů, za kterými stojí Igor Sirota. V předchozích letech se výstava spojila také s charitativním projektem KlokArt, který podporuje Fond ohrožených dětí. Tato tradice zůstává zachována i pro letošní rok a první den, v průběhu slavnostního přestřižení pásky, kterým se výstava oficiálně zahájí, bude odhaleno další ilustrací hodinek zdobené tričko. Jaký bude motiv, je zatím tajné, nicméně bude se jednat již o šestou ilustraci Richarda Svitalského, který zatím zvěčnil ikonické modely hodinek Seiko, Casio, Certina, Festina a Omega.