Dan Pashman je autorem populárního amerického kulinářského podcastu Sporkful. A jedním z jeho oblíbených témat bylo, proč mají těstoviny tak pitomé tvary – třeba špagety. Vždyť se na nich neudrží omáčka, špatně se dávají na vidličku, padají… Proto se rozhodl, že s pomocí prémiového výrobce Sfoglini stvoří úplně nový typ těstovin. Což se povedlo. Pojmenovali je Cascatelli a jejich zvrásnělá céčka zaujala natolik, že je nyní magazín Time zařadil mezi stovku nejlepších inovací roku 2021.

Žebříčkem prostupuje idea udržitelnosti, péče o sebe i své okolí a vzdělávání. Ostatně i nové těstoviny od Dana Pashmana jsou celozrnné, takže obsahují více vlákniny a kdyby se daly koupit v Česku (což zatím nejde), nejspíš by byly k nalezení v obchodech s biopotravinami.

Magazín Time svůj přehled rozdělil do 26 kategorií, jako je wellness, doprava, kosmetika, vzdělávání, sociální dobro či technologie. A mezi laureáty se mísí jak produkty nadnárodních firem, tak výsledky úsilí malých, často i exotických startupů. Příkladem může být nigerijský projekt Reeddi.

Ten vyvinul přenosné, solární energií nabíjené boxy, které se půjčují v malých obchodech největší africké země. Tu trápí nestabilní dodávky elektřiny, takže když mají lidé možnost přinést si domů menší zařízení, přes které si nabijí třeba telefony, je to ideální řešení – nemusí alespoň spouštět naftové generátory, které škodí životnímu prostředí.

S přenosnou elektřinou souvisí také mobilní generátor pro řemeslníky, který do svých pick-upů F-150 montuje automobilka Ford. O kousek dál se v tabulce časopisu Time zase krčí kostička. Dílek LEGO, který autoři do žebříčku zařadili také. Ne snad, že by na něm bylo něco nového, co se rozměrů a základního fungování týče, ty jsou už po desetiletí stejné.

Magazín ovšem ocenil, že dánský výrobce přistoupil k produkci z plastových recyklátů. Z dalších velkých firem mají své zástupce v přehledu také Samsung (skládací mobil Z Flip), televize od LG, snadno nazouvací tenisky od Nike nebo čipový producenti Nvidia či Qualcomm.

Zajímavější jsou ovšem ty méně známé nápady, které ale z velké části ještě nejsou v Česku dostupné. A nejde jen o nové těstoviny. Třeba společnost Juno vyvinula dětskou postýlku z organických materiálů, takže její základní konstrukce je z kartonového papíru a dá se snadno složit a přenášet.

Kuleana pro změnu vyrábí tuňákové maso, které žádného tuňáka nikdy nevidělo, protože základem jsou – podobně jako u Beyond Meat a dalších „nemasových“ firem – rostlinné suroviny. Notebooky Framework jsou zase dělané tak, aby si je zvládl doma opravit i lajk. Šamponový koncentrát Everist potřebuje jen minimum vody, tu šetří i sprchová soustava pro kadeřníky a kadeřnice od L’Oréal.

Ne všechno je ale samozřejmě zaměřené na ekologii. Například firma Sphero si umístění v sekci vzdělávání zasloužila za svého minirobota Indi, který učí děti základům programování. Trojice astrofyziků z Princetonu zase přišla s novátorským pohledem na zobrazování planety Země a vymyslela nový, přesnější typ mapy.