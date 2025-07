Při rekonstrukci tu našli poklady ze 13. století. Měšťanský dům v Jihlavě vzpomíná na stříbrnou horečku

Uložit 0

Při procházce po Masarykově náměstí v Jihlavě můžete narazit na dům pod památkovou ochranou, který má vysokou architektonickou i urbanistickou hodnotu. Jedná se o charakteristickou ukázku jihlavského měšťanského stylu a jednu z nejhonosnějších staveb svého druhu v celé zemi. Nedávno se dočkal výrazné obnovy, která mu vdechla kus nového života a zakonzervovala část původního charakteru.

Stříbrný dům zde stojí již od dob středověku, renesance mu vtiskla modelové členění, které se během přestaveb v 18. a 19. století zase rozbilo. Původní charakter se domu vrátil až nyní po úpravách navržených Markem Štěpánem z Ateliéru Štěpán. Vznikly tu expoziční, nástupní, kancelářské i společenské prostory a také galerijní patro.

Ve sklepě je nyní expozice, která ukazuje některé vzácné nálezy objevené v domě. Nástupní patro hostí informační centrum a čajovnu, a v patrech výše je koncertní sál s kapacitou padesáti osob a dva menší historické sály. Ty zaujmou svou malovanou výzdobou, která interiérům vrací atmosféru z dob, kdy byl dům postaven. V budově se také nachází zázemí Brány Jihlavy (organizace koordinující kulturní a společenský život ve městě Jihlava), JAMu (Jihlavský architektonický manuál) a Centra dokumentárního filmu.

Celým návrhem se prolíná stříbrná barva doplněná o šedé tóny. Části lesknoucího se kovu se objevují ve výmalbě akustického sálu, na plátně Centra dokumentárního filmu i na kamnech v prostorách, které mají působit historickým dojmem.

Historie místa je přitom velmi bohatá a stříbrem silně protkaná. Výzkum ukázal, že původ domu sahá až do 13. století, tedy do doby, kdy se české země zmítaly uprostřed stříbrné horečky, která položila základy i samotného města. Že bylo stříbro zpracováváno i přímo zde, dokládá jedinečný nález nástrojů na ražbu stříbrných mincí z doby před rokem 1300.

Během rekonstrukce musel být vyřešen problematický krov a podlaha v podkroví. Architekti se rozhodli střechu mírně nadzvednout. Tím nad římsou vznikla prosvětlovací vodorovná štěrbina. Nové pásové okno doplňují střešní okna zasazená do falcovaného plechu tvořícího krytinu střechy, samozřejmě ve stříbřité barvě.

Zajímavostí je i výtah umístěný do komor v jádru. Stěny komor nebyly nijak ošetřeny, pouze pigmentovány, takže každý, kdo výtahem jede, dostává rychlou exkurzi do různých období stavebních konstrukcí domu. Směrem do zahrady se dům dočkal nové dostavby v podobě kubické hmoty z černého betonu a opláštění z nerezové tkaniny. Původně zde stálo dvorní křídlo, dnes se v dostavbě ukrývá zázemí v podobě zimní zahrady pro čajovnu.