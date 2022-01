Spojení IT a automobilové výroby v České republice nabere na obrátkách. Škoda Auto, jež nyní rozhoduje o svém novém řediteli, a vývojářská skupina Etnetera založily podnik Green:Code, ve kterém budou společně vyvíjet software i aplikace pro všechny modely automobilky včetně elektrických. Cílem nové firmy je kromě optimalizace uživatelské zkušenosti zákazníků vytvoření softwaru nové generace pro éru elektromobility.

„V České republice máme živý trh mladých a inovativních IT firem. Spojení síly a průmyslového know-how společnosti Škoda Auto s odbornými znalostmi v oblasti softwaru skupiny Etnetera bude přínosné pro obě strany. Jsem přesvědčen, že díky tomuto strategickému partnerství dosáhneme svého cíle,“ komentuje Karsten Schnake, člen představenstva automobilky.

Green:Code plánuje v příštích pěti letech přijmout 200 IT specialistů, počáteční vývojovou práci a implementaci zahajuje od začátku tohoto roku. O řízení firmy se podělí obě zakládající společnosti. Za Škodu Marian Pavlík, který pro její mateřský Volkswagen pracuje přes dvacet let na pozicích v oblasti IT, a jeden ze zakladatelů Etnetery Václav Bittner.

Pro obě společnosti je nový podnik završením téměř patnáctileté spolupráce na projektech, které ovlivnily digitalizaci vozů Škody, konkrétně jde například o aplikace pro chytré telefony MyŠkoda a Škoda Plus.

Marian Pavlík ze Škody Auto a Václav Bittner z Etnetery, ředitelé Green:Code Foto: Škoda Auto / Etnetera

„Naší další společnou ambicí bude spojit naše agilní metody a firemní kulturu s korporátním prostředím a pokračovat ve vývoji softwarových řešení a aplikací, které vůz a jeho řidiče propojí s dokonalým ekosystémem digitálních nástrojů,“ popisuje Martin Palička, generální ředitel Etnetery.

„Strategické plány společnosti Green:Code opíráme o ambiciózní cíle, ale také o odbornost, kvalitu a rychlost práce Etnetery, s níž nás spojuje práce na velkých projektech. Green:Code je zároveň jedinečnou příležitostí a mimořádnou výzvou spočívající ve vzájemném propojení firemních kultur,“ říká Marian Pavlík.

Automobilka již loni oznámila, že chce v příštích pěti letech do digitalizace investovat 650 milionů eur, tedy zhruba 16 miliard korun. „Škoda jako celý koncern VW správně reflektuje rychle rostoucí význam softwaru ve vozidlech. Logicky tak posiluje své kapacity ve vývoj a reaguje tak na směr takzvané softwarizace automobilů, který nejdůrazněji začala prosazovat před lety americká Tesla,“ uvedl pro ČTK partner EY pro automobilový průmysl Petr Knap.

Technologická skupina Etnetera Group v posledním uzavřeném fiskálním roce 2020/2021 dosáhla obratu 370 milionů korun a zároveň prošla větší interní transformací, kdy rozdělila své aktivity do několika nových entit. Obecně se nadále soustředí na vývoj webových a mobilních řešení pro komunikaci se zákazníky, e-commerce, datovou a webovou analytiku a marketingovou automatizaci.

S přispěním ČTK.