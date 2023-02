Pro zdravotnictví, zbraně i filmy. Optických technologií z Přerova se po světě prodá za miliardy

Vytváří optiku do mikroskopů, filmových projektorů i pro vojenské účely. Její zdravotnické a vědecké přístroje, zařízení k průzkumu vesmíru nebo vojenské zbraňové systémy míří do celého světa. Byly to ale právě zbraně, které kdysi přerovskou firmu Meopta, dříve Optikotechna, málem přivedly ke krachu. Dnes jde ale o prosperující společnost, která v tržbách v roce 2021 překonala 3,6 miliardy korun. Dohlíží na ni Gerald Rausnitz, který právě získal ocenění EY Podnikatel roku Olomouckého kraje.

Firma, která letos slaví devadesát let od svého vzniku, je lídrem v oblasti optiky s globálním dosahem. Má centra v Česku a ve Spojených státech a na Přerovsku zaměstnává na 1 800 lidí. Z původní Optikotechny se postupně stala Meopta Group, která zastřešuje jednotlivé divize firmy – část se zaměřením na výrobu optiky a sportovní optiky, americkou divizi s cílením na sportovní optiku pro tamní trh, firmu MeoMed, která vyvíjí systémy pro zdravotnická zařízení a Meopta Systems, která se soustředí na kompletní vojenskou techniku.

Přitom právě vojenská technika kdysi celou Meoptu málem položila – v 70. a 80. letech totiž právě tento typ výroby ovládl naprostou většinu produkční kapacity společnosti. Po rozpadu Varšavské smlouvy byla ovšem vojenská výroba v Meoptě ukončena, čímž přišla o přibližně 80 procent příjmů a bylo potřeba firmu restrukturalizovat.

Povedlo se. Dnes jako jedna z mála společností v oboru poskytuje sestavy od počátečního návrhu a vývoje až po velkosériovou výrobu, dodání a montáž. A mimo jiné právě mezinárodní působení firmě umožňuje přivážet ze zahraničí nejnovější technologie a implementovat je v Česku.

„Gerald Rausnitz se na řízení přerovské Meopty aktivně podílí již mnoho let. Kromě jiného je i iniciátorem technologických změn a inovací, což ocenila porota soutěže,“ vysvětluje Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice.

Gerald Rausnitz vede Meoptu od roku 2018, kdy ji převzal od svého strýce, česko-amerického podnikatele a rodáka z Jablonce nad Nisou Paula Rausnitze. Ten se stal jejím většinovým majitelem po roce 1989. Aktuální ředitel říká, že podnikání v Česku je pro něj návratem ke kořenům.

Předloni společnost oznámila, že plánuje významně rozšířit přerovský areál a postavit v něm nový výrobní komplex, který by měl zajistit vznik desítek nových pracovních míst. Výrobní celek na ploše třiceti tisíc čtverečních metrů by měl být hotový do konce roku 2024. V současnosti je pak Meopta podle informací Hospodářských novin na prodej. Mezi zájemci o koupi měli být na podzim loňského roku významní zahraniční hráči, mluvilo se například o společnosti Carl Zeiss. Hodnota případné transakce by podle odhadů mohla dosáhnout až desítek miliard korun.

Vítěz bude reprezentovat Česko

V porotě soutěže EY Podnikatel roku zasedli bývalí vítězové národního kola a známé tváře českého byznysu jako Tomáš Čupr z Rohlíku, Josef Průša z Prusa Research, Oliver Dlouhý z Kiwi.com, Radka Prokopová z Alcadrianu či Eduard Kučera z Genu (dříve Avast).

Letos již regionální ocenění získal v Plzeňském kraji Marcel Klaus z firmy Klaus Timber, ve Zlínském kraji Tomáš Dudák ze společnosti SPUR, v Jihomoravském kraji Petr Palas z Kentica a ve Středočeském kraji a v Praze pak Jakub Havrlant z Rockaway a Pavel Louda z Louda Auto.

Pokud by Rausnitz uspěl i na celostátní úrovni, reprezentoval by Českou republiku na světovém finále soutěže v Monte Carlu. Výsledky národního finále budou vyhlášeny 28. února, vítěz bude s ostatními národními vítězi z padesáti čtyř zemí světa bojovat o titul EY Světový podnikatel roku.