Pravděpodobně jste o něm ještě neslyšeli, příběh Marcela Klause a jeho firmy Klaus Timber si ale pozornost zaslouží – je největším výrobcem atypických palet a dřevěných obalů v Česku. Firma své produkty dodává klientům jako BMW, Siemens, Bosch či LEGO doslova do celého světa a kráčí ke dvoumiliardovému obratu. Klaus teď získal i ocenění EY Podnikatele roku 2022 Plzeňského kraje.

Historie společnosti Klaus Timber sahá do roku 1998, kdy se tehdy dvacetiletý Marcel Klaus rozhodl opustit svou práci v německé rybárně, vrátit se do Čech a začít podnikat. Vztah ke dřevu měl od mládí, už na střední škole rád chodil do truhlářské dílny. Pronajal si tedy polorozpadlý zemědělský areál a začal s výrobou paletového přířezu pro německý trh.

O rok později se rozhodl pro výrobu atypických palet a v roce 1999 z Kladrubců v Plzeňském kraji odjel první plný kamion. Postupně se firma rozšiřovala, přibyla poloautomatická linka, pila v Drahkově nebo areál pro sušení ve Dvorci. Na ten Klaus před sedmi lety navázal nákupem sousední osmihektarové průmyslové zóny, kde na zelené louce vznikl zcela nový areál. Ten vyhovuje potřebám efektivní paletové výroby založené na automatizaci a nejmodernějších technologiích.

Dnes je Klaus Timber největším výrobcem atypických palet a dřevěných obalů v Česku a ročně do palet zpracuje 130 tisíc kubických metrů řeziva, což odpovídá zhruba sedmi milionům kusů palet. Ve firmě od začátku investují do nejmodernějších technologií tak, aby zajistili co nejefektivnější výrobu.

Dvoumiliardový byznys

Klaus se svou firmou vyrostl stejně tak, jako firma vyrostla s ním. Zaměstnává téměř 400 lidí, poslední oficiální závěrka za rok 2020 mluví o obratu 895 milionů korun. Podle vyjádření se ale tržby blíží dvěma miliardám. Nyní pětačtyřicetiletý podnikatel je kromě své ryze české výrobní firmy hrdý stejně i na svůj region – okolí Kladrubců a město Nepomuk –, které rozvíjí například výstavbou bytové čtvrti nebo supermarketu. Místní podporuje společně s manželkou také prostřednictvím Nadace Lenky a Marcela Klausových.

Po pětadvaceti letech přistupuje Klaus k podnikání nejen se zkušenostmi, ale také s pokorou. Důležitý je pro něj optimismus, odvaha a nadšení. Věří svým cílům a nebojí se nových výzev. To se promítá i do jeho plánů. Chce se zaměřit na lepší zpracování výrobního odpadu, ze sedmi plánuje vyrůst na deset milionů palet ročně, a kromě toho si také přeje i nadále rozvíjet Nepomuk tak, aby se v něm lidem lépe žilo.

Za všechny aktivity nyní Klaus získal ocenění EY Podnikatel roku 2022 Plzeňského kraje, jehož mediálním partnerem je CzechCrunch. Nezávislou porotu zaujal jeho přístup nejen k byznysu, ale i ke kultivaci okolí, kde podniká a žije.

„Marcel Klaus klade při svém podnikání velký důraz na udržitelnost a snaží se pozitivně ovlivňovat své zaměstnance a zákazníky. Vybudoval retenční nádrž pro využití dešťové vody a na střechách výrobních hal a skladů instaluje fotovoltaiku. Věřím, že jeho přístup bude inspirací pro ostatní,“ uvedla vedoucí partnerka EY v Česku Martina Kneiflová.

„Uvědomujeme si, že naše regiony mají ve vás ohromný potenciál. Díky vám, úspěšným podnikatelům – těm takříkajíc s tahem na branku, ale i díky malým a velkým firmám a živnostníkům, kteří přicházíte s inovativními řešeními a dáváte práci tady žijícím lidem, patří Plzeňský kraj k nejvýkonnějším regionům v zemi,“ řekl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

V porotě zasedli bývalí vítězové národního kola soutěže a známé tváře českého byznysu jako Tomáš Čupr z Rohlíku, Josef Průša z Prusa Research, Oliver Dlouhý z Kiwi.com, Radka Prokopvá z Alcadrian či Eduard Kučera z Avastu. Letos již regionální ocenění získal ve Zlínském kraji Tomáš Dudák ze společnosti SPUR, v Jihomoravském Petr Palas z Kentica a v Středočeském a Praze pak Jakub Havrlant z Rockaway a Pavel Louda z Louda Auto.

Výsledky národního finále budou vyhlášeny 28. února, vítěz se následně zúčastní celosvětového finále a bude spolu s ostatními národními vítězi z padesáti čtyř zemí světa bojovat o titul EY Světový podnikatel roku.