Proč má Notino lepší ceny? Přišli jsme se strategií, která donutila zlevnit i ostatní, říká jeho šéf

Vyrůst o více než třicet procent nebylo ve světě internetových obchodů v předchozích letech nic výjimečného. Jenže Notinu se to podařilo i v posledním roce, ve kterém jinak celý český trh poprvé v historii v meziročním srovnání poklesl. Brněnskému e-shopu s parfémy a kosmetikou se dál daří růst z vícero důvodů: je to největší hráč v rámci celé Evropy, na složitější období se zvládl v předstihu dobře připravit, je pro něj zásadní zákaznická zkušenost a také dokáže často nabídnout mnohem zajímavější ceny než někteří konkurenti.

„Přinesli jsme na náš trh nový byznys model, který si jiní nedokázali zajistit,“ vysvětluje v novém dílu našeho podcastu šéf Notina Zbyněk Kocián. Mezi e-shopy, které dokážou růst i nadále, patří také Rohlik.cz. Právě šéf české pobočky největšího tuzemského online supermarketu Martin Beháň byl spolu s Kociánem hostem našeho CzechCrunch Podcastu, který si můžete přehrát v přehrávači níže nebo na dalších oblíbených platformách.

V podcastu byla řeč mimo jiné o tom, proč Notino a Rohlík dokážou růst, když se řada ostatních e-shopů propadá, nebo jak se změnilo v rámci ekonomické situace chování zákazníků. Dále se můžete dozvědět o tom, jak se pracuje pod Tomášem Čuprem a Michalem Zámcem, kteří Rohlík a Notino založili a dnes se jejich firmy řadí mezi největší e-shopy nejen v Česku, ale postupně také v Evropě.

„My jsme očekávali, že budou problémy s dodavatelskými řetězci a velká inflace, a tak jsme udělali velký předkup zboží. Běžně držíme zásoby zhruba na dva měsíce, ale loni jsme šli skoro na devět měsíců,“ popisuje Zbyněk Kocián strategii, díky které se Notinu podařilo držet rozumné ceny a lépe projít náročným obdobím.

„Díky tomu jsme dokázali dopad všech faktorů oddálit. Loni bylo zdražení jen zhruba o dva procentní body, teď už se ceny začínají zvyšovat, protože nedokážeme unést víc. Budeme se ale snažit i nadále tlačit na naše dodavatele a vyjednávat i díky našim obratům co nejlepší podmínky,“ doplňuje šéf Notina.

Další faktor, který českému e-shopu s kosmetikou pomáhal, tkví v tom, že kategorie krásy je jednou z nejvíce resilientních proti krizím. „Je popsáno, že rtěnka je nejvíce odolná proti všem změnám. Malé radosti, které si lidé dělají, jsou velmi důležité. A krása, které se věnujeme, právě o tom je,“ přitakává Kocián. Řadu produktů navíc Notino dokáže nabídnout za atraktivní ceny. Někdy mívá ve své nabídce některé zboží dokonce tak levné, že ho zákazníci podezřívají z toho, jestli nejde o padělky.

Trik Notina je někde jinde, v dlouhodobé strategii a byznys modelu, který na trh, jemuž dlouho dominovali právě kamenní hráči, přineslo. „Naším byznys modelem jsme přeskočili to, co tady celou dobu bylo, tedy distribuci podle zemí. My jsme říkali, že je tu jedna Evropská unie, jeden evropský trh, který chceme dobývat. A tak místo toho, abychom se bavili s individuálními distributory v dané zemi, jsme šli rovnou za výrobci a vlastníky, se kterými jsme domlouvali panevropské podmínky. Díky tomu jsme mohli mít lepší ceny a lepší podmínky,“ vysvětluje důležitou konkurenční výhodu Zbyněk Kocián.

Ostatně bylo to právě Notino, v začátcích ještě jako značka Parfums.cz, které začalo nejen v Česku, ale postupně v celé Evropě vůbec online prodej kosmetiky, parfémů a dalších produktů točících se kolem krásy a péče o zdraví prokopávat. A jelikož přemýšlelo mezinárodně, dokázalo podle Zbyňka Kociána přesvědčit řadu výrobců, že právě e-shop z Brna je tím pravým, kterému mají svěřit online distribuci napříč Evropou.

Díky tomu a také díky velkým obratům se tak dokáže Notino dostat mnohdy na lepší podmínky než jeho konkurenti. A jak jeho pozice na trhu sílila a počet zákazníků rostl, museli na to ostatní reagovat. „Všichni celou dobu říkali, že tak nízké ceny nejdou, ale dnes je mají také,“ říká Kocián. A dodává, že ani Notino určitě na trhu není nutně nejlevnější, ale neustále monitoruje ceny napříč trhem a snaží se svým zákazníkům přinést co možná nejatraktivnější nabídku.

„Když dnes srovnáme naše ceny s klasickým kamenným prodejem, kde se historicky parfumérie nejvíce nakupovala, tak rozdíly jsou výrazně menší. Zatímco dříve jsme se bavili třeba v řádu dvaceti procent, dnes to může být kolem pěti procent,“ doplňuje šéf Notina. V podcastu zmiňuje i to, proč pro něj není péče o zákazníka jen prázdné klišé a v čem firmě pomáhá náročný český zákazník.

O čem byla v podcastu se Zbyňkem Kociánem a Martinem Beháněm řeč?

Proč Notino a Rohlík rostou, když ostatní e-shopy padají?

Jak se změnilo chování zákazníků v e-shopech?

Vydělávají Rohlík a Notino více, protože zdražili?

Proč dokáže Notino prodávat tak levné voňavky?

Jak expandují Rohlík a Notino do světa?

Náročný český zákazník pomáhá e-shopům při expanzi

Dvacetileté Notino vs. desetiletý Rohlík

Zákazník na prvním místě jako klišé?

Kde se šéfové Notina a Rohlíku inspirují?

Jak se pracuje pod Tomášem Čuprem a Michalem Zámcem?

Je Česko e-commerce velmoc?

Brzdí Notino a Rohlík nedostatek lidí?

Proč Rohlík někdy doručí příliš mnoho tašek?

Pustit si ho můžete v oblíbených aplikacích včetně Spotify, Apple Podcastů, Google Podcastů a také na YouTube.