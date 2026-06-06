Proč popírat, že je to panelák? Rekonstruovaný byt přiznává beton i hrubě otesané otvory dveří
Díky zásahům vznikla kuchyň propojená s jídelnou a obývákem a vedle ní samostatný dětský pokoj. Z někdejšího 2+1 se tak stalo 3+kk.
Rekonstrukce pětapadesátimetrového bytu na pražském Břevnově stojí na jednoduchém nápadu: nesnažit se panelák schovat, ale pracovat s tím, co už v něm je. Přiznává tak původní beton, strop v předsíni a hrubě otesané otvory dveří. „Tyto syrové prvky kontrastují se závěsy, které v některých částech bytu nahrazují vestavěné skříně a zároveň zjemňují atmosféru i akustiku interiéru,“ říkají architekti ze studia Intuit, které za návrhem stojí.
Největší zásah se odehrál v technickém zázemí. Rozvody vody a kanalizace se musely přeskládat směrem do středu dispozice, ale právě díky tomu mohla vzniknout kuchyň propojená s jídelnou a obývákem a vedle ní samostatný dětský pokoj. Z někdejšího 2+1 se tak otevřením hlavní části bytu stalo 3+kk.
Také dřevěná podlaha prošla repasí, chybějící okraje doplnila nová jasanová prkna a přes kuchyň s jídelnou se táhne stopa po bývalé příčce. Radiátory zůstaly původní, jen prošly očistou a novým lakem. V předsíni a dětském pokoji je přírodní linoleum, koupelna stojí na jednoduchém rastru bílých obkladů se světle zelenou spárou a denní světlo sem propouštějí luxfery. Celý byt pak doplňuje chytré osvětlení.