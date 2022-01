Na nejdražší oběd jste si v loňském roce mohli zajít v Praze, naopak nejlevněji byla polední menu v průměru k dostání v Karlovarském kraji. Růst cen obědů se však v roce 2021 navzdory rostoucí inflaci i cenám surovin nijak zvlášť nevymykal. Meziročně se cena poledních menu dle analýzy obědového serveru Menicka.cz zvýšila o pět procent na 125 korun. Odborníci tvrdí, že by se měla cena dál zvedat, aby byly obědy pro restaurace ekonomicky únosné.

Služeb tuzemského portálu Menicka.cz využívají každý den pro zjištění, jaké polední menu si přichystaly podniky v okolí, desítky tisíc uživatelů. V databázi má téměř šest tisíc gastronomických provozoven napříč celou Českou republikou, a tak jeho analýza vývoje cen v loňském roce vychází z dostatečně reprezentativního vzorku. Z něj je zřejmé, že cena poledních „meníček“ (odtud Menicka.cz) loni vyrostla o 6,3 koruny, tedy o zmíněných 5 procent.

„V meziročním srovnání hodnoty nevykazují žádné extrémní výkyvy. Čísla prakticky kopírují růst cenové hladiny let minulých. Byť se restaurace musely vypořádat s komplikovaným obdobím plným nejistoty, úbytkem personálu a zdražováním veškerých vstupů, nepřenesly tyto okolnosti do důsledku na svého zákazníka, protože i o něj se v loňském roce muselo bojovat,“ uvádí spoluzakladatel portálu Jakub Lukáš.

Nejlevnější obědy měli v průměru v Karlovarském kraji, a to za necelých 110 korun. Prvenství uhájila Praha, kde průměrný oběd vyšel na 134 korun. Jen o pár korun levněji vyšly obědy v Královehradeckém a Pardubickém kraji. Nejvyšší meziroční růst cen však zaznamenala Vysočina, kde cena obědů vzrostla o více než 10 korun na 126 korun (meziroční růst o 8 %). V Praze bylo navýšení cen pod celorepublikovým průměrem.

Průměrná cena obědových menu v Česku Foto: Menicka.cz

„Dle našeho pohledu měla cena obědů růst více, než ve skutečnosti rostla. Cena obědových menu bohužel dlouhodobě neodpovídá nákladové realitě,“ říká pro CzechCrunch Adam Eliáš, výkonný ředitel Českého gastronomického institutu (ČGI), který vznikl před rokem a chce zastupovat zájmy gastronomie jako celého odvětví. Jeho zakládajícími členy jsou Jiří Roith (Kulinářské umění), Filip Sajler (Perfect Canteen), Petr Lupínek (InterGast) a Luboš Kastner (Hospodska).

Podle Adama Eliáše mohou obědová menu tvořit zhruba 15 až 20 procent z denního obratu vybraných provozoven. Pokud se nejedná o restauraci, která se na obědy zaměřuje, jsou obědy schopny dle dat ČGI pokrýt pouze náklady. O potřebě rozbořit mýty o levném pivu i právě obědových nabídkách hovořil v rozhovoru pro CzechCrunch i zmíněný Luboš Kastner. Když má levné obědy, musí podle něj restaurace udělat spoustu kompromisů jinde.

„Chápeme obědová menu více jako službu zákazníkům. Mnoho restaurací díky covidu změnilo přístup a přeorientovali se na nižší kvantitu za vyšší ceny. Aby to dávalo smysl, musí s tím ruku v ruce jít změna přístupu a zlepšení zákaznického zážitku. Nelze změnit jen jednu část soukolí. To vede jen k odlivu zákazníků. To je pro část trhu strašákem, a proto je jejich hlavním nástrojem v boji cena. Nicméně tento přístup není dlouhodobě udržitelný,“ říká Eliáš.

Podle šéfa Českého gastronomického institutu restaurace během pandemie často prozřely a uvědomily si, že nelze prodávat obědy jen za náklad, a to i s ohledem na to, že zákazník dnes již nutně neřeší pouze cenu. Zároveň se změnila forma spotřeby a až pětina obědů se přesunula do krabiček, tedy ke konzumaci mimo restaurace a jídelny. Podle Adama Eliáše tak budou obědy dál zdražovat a zároveň dojde k většímu rozevření nůžek mezi restauracemi s nízkou cenou a restauracemi s dobrým zákaznickým zážitkem.

„Cena kvalitního oběda se neliší od ceny v okolních zemích. Tam se pohybuje v rozmezí 150 až 250 korun. Cokoliv je prodáváno pod touto cenou vzbuzuje otázky, zda je uvařeno kvalitně nebo jde o dumpingovou strategii provozovny,“ dodává výkonný ředitel Českého gastronomického institutu.