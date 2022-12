První díl The Last of Us dostane stopáž celovečerního filmu. Adaptace slavné hry přinese změny děje

Seriál The Last of Us

Na HBO míří jedna z nejočekávanějších herních adaptací vůbec – postapokalyptické drama The Last of Us. A tvůrci oproti předloze chystají několik zajímavých změn. To a mnoho dalšího přináší nové vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém i televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

Už za dva týdny na obrazovky dorazí jeden z nejočekávanějších seriálů příštího roku, The Last of Us. Adaptace stejnojmenné videohry, považované za jednu z nejlepších vůbec, představí pašeráka Joela a čtrnáctiletou dívku Ellie na cestě světem zničeným apokalyptickou pandemií houby, která z lidí dělá krvelačné zrůdy. Ellie je přitom možná jedinou šancí na záchranu lidstva.

HBO a tvůrci seriálu s rozpočtem formátu Hry o trůny teď odhalili několik zásadních informací. Zaprvé – první epizoda The Last of Us bude mít nečekaně dlouhou stopáž 85 minut, což je v zásadě doba trvání celovečerního filmu. Televize chce divákům zjevně hned zpočátku ukázat, že to s převedením slavné hry do seriálu myslí naprosto vážně. Značná délka má ale pravděpodobně něco společného i se změnami příběhu oproti předloze, s nimiž tvůrci přijdou.

Foto: HBO Joel a Ellie v seriálu The Last of Us na motivy slavné videohry

Televizní The Last of Us, na kterém se podílel i hlavní autor původní hry, má být poměrně věrnou adaptací, takže se fanoušci nejspíš nemusejí obávat. Seriál by měl přímo v úvodních epizodách obsáhnout osobní příběh Ellie před hlavním dějem, který se ve videoherní formě objevil až v později vydaném rozšíření Left Behind. Děj by se tím měl vyvážit, aby oběma ústředním postavám poskytl stejně bohatou historii.

Co se v seriálu naopak výrazně sníží, je míra násilí. Zatímco hráč potřebuje určitou úroveň akce a násilí k tomu, aby se lépe sžil s ovládanou postavou (Joelem), v pasivním médiu stejná spojitost neplatí. Tak rozhodnutí alespoň vysvětlil tvůrce hry Neil Druckmann pro magazín SFX. „Díky tomu bude mít násilí větší dopad než ve hře, protože neukazujete přímo zdroj nebezpečí, ale reakci postav – to je děsivější,“ řekl. První epizoda The Last of Us na HBO a HBO Max vyjde 15. ledna.

Co ukazují trailery

Speciální edice: Na závěr roku jsme se rozhodli vybrat několik nejlepších trailerů, které za posledních dvanáct měsíců vyšly. Některé tituly už je možné zhlédnout, na jiné se stále těšíme.

Avatar: The Way of Water

Mezi trailery roku samozřejmě nesmí chybět první pohled na Avatar: The Way of Water, na něhož se čekalo třináct let. Ti, kterým původní film přirostl k srdci, byli dojatí, na ostatní zapůsobilo vizuální zpracování… Nebo by si možná měli nechat vyšetřit zrak.

Tár

Další důkaz toho, že trailer zdaleka nemusí být jen reklama na film, ale prakticky samostatný umělecký formát. Tár je charakterová studie geniální skladatelky a dirigentky a ani ne dvouminutové video perfektně zprostředkovává její pohnutý mentální život.

Seveřan

Trailer Seveřana, filmu o pomstě z doby Vikingů, se obejde prakticky bez dialogu i jasnějšího naznačení děje. Místo toho k divákovi promlouvá sérií krásných výjevů přírody, brutálních bojových scén a pohanské mystiky. A tají se z něj dech.

Stranger Things

Vybrat z televize trailer čtvrté řady Stranger Things je možná příliš očividné, ale co se dá dělat. Více než tříminutový klip má osudovou atmosféru, láká na velkolepý střet dobra se zlem, nechybí mu skvělá osmdesátková hudba, létající démoni ani kytarové sólo. Takové kombinaci je těžké konkurovat, byť silně zaujalo třeba i poměrně minimalistické Odloučení.

Co hýbe světem filmu a televize

Avatar pokořil miliardu v rekordním čase

Režisér James Cameron řekl, že Avatar: The Way of Water potřebuje dvě miliardy dolarů v příjmech jen na to, aby se zaplatil. Nyní tento milník vypadá vcelku dosažitelně. Novinka v kinech už vydělala přes miliardu dolarů – a to jen za dva týdny, což se podařilo jen pěti dalším titulům. Modrým mimozemšťanům z Pandory se tak daří prorážet absolutní nadvládu Marvelu nad Hollywoodem. Více zde.

Ze Stranger Things bude anime

Asi málokoho by napadlo hledat paralely mezi televizním hitem Stranger Things a legendárním filmovým sci-fi Matrix. Většina lidí ale evidentně nemá fantazii bratrů Dufferových, kteří jako další projekt ze světa Upside Down chystají animovaný seriál a využívají tak podobný koncept jako Animatrix. Novinka se má jmenovat Stranger Things Tokyo, půjde o anime a hrdiny mají být dvojčata z okraje Tokia v 80. letech. Velké věci se začnou dít, jakmile objeví děsivý i fascinující svět Upside Down.

Wednesday dobyla Netflix

Seriál o Addamsově rodině, na jehož vzniku se významně podílel i Tim Burton, se okamžitě stal hitem. Po měsíci od premiéry se teď zařadil na třetí příčku na žebříčku nejúspěšnějších titulů v historii Netflixu, za Hru na oliheň a čtvrtou řadu Stranger Things. Streamovací služba odhalila také další filmy a seriály, kterým se letos dařilo nejlépe.

Ridley Scott předělal Napoleona kvůli herci

Uznávaný režisér pracuje na dokončení svého nového historického filmu Napoleon o slavném francouzském vojevůdci. Hlavní roli ztvárnil Joaquin Phoenix a Scott teď v rozhovoru pro Empire zmínil, že podle hercových mnoha poznámek v zásadě předělal celý snímek. „Celý film jsme rozebrali, aby se mohl soustředit na to, kým Bonaparte byl,“ řekl režisér, který změny s nadšením přijal a ocenil. „Joaquin je asi ten nejpozoruhodnější, nejpečlivější herec, s jakým jsem kdy pracoval,“ dodal.

Co si dnes pustit

Zlé sestry

Apple TV+ | Komedie/Krimi | 2022 | 1 řada | ČSFD

Foto: Apple Seriál Zlé sestry

Sestry Graveyovy se snaží vyrovnat s náhlou smrtí jejich švagra – přičemž každé z nich se tak trochu hodila. Námět této černé komedie nejspíš připomene oceňovaný seriál Sedmilhářky a podobnosti pokračují i na úrovni kvality obou titulů. Zlé sestry jen nakonec celou situaci berou s mnohem větším humorem, přičemž jim nechybí vzrušení z odhalování pravdy ani chytře napsané postavy.

Ghost In the Shell 2.0

HBO Max | Sci-Fi | 2008 | 85 min. | ČSFD

Reprofoto: Lionsgate Movies/YouTube Film Ghost In the Shell

Každý, kdo někdy zavadil o žánr cyberpunku nebo je seriózním fanouškem sci-fi, musí dobře znát Ghost In the Shell. Původní manga, a ještě více animovaný film z 90. let, jsou zásadní svojí estetikou i myšlenkami, které inspirovaly například Matrix a James Cameron je označil za „ohromující dílo spekulativní fikce…první, které dosáhlo úrovně literárního mistrovství.“ Ghost In the Shell představuje příběh honu na „oživlou“ umělou inteligenci. Pídí se při tom po povaze lidství a vtahuje diváky do nezapomenutelné atmosféry. Na HBO Max je mírně upravená verze s několika digitálně generovanými scénami.

Zátah 2

Netflix | Akční | 2014 | 150 min. | ČSFD

Reprofoto: Sony Pictures Classics/YouTube Film Zátah 2

Zátah 2 by mnozí zařadili mezi nejlepší akční filmy minulé dekády, malá skupina fanoušků žánru i mezi jeho nejlepší příspěvky vůbec. Každopádně příběh policajta v utajení Ramy, který má infiltrovat indonéskou mafii, představuje strhující exhibici natáčecích technik, bojové choreografie a zajímavé práce s vyprávěním. Povinnost pro každého, kdo má rád Johna Wicka nejen kvůli atraktivní tváři Keanu Reevese. Film na Netflixu vychází v neděli. (Znalost prvního dílu není nutná.)

Tajemství kytovců

Disney+ | Dokument | 2021 | 4 epizody | ČSFD

Reprofoto: National Geographic/YouTube Dokument Tajemství kytovců

Mezi hlavní témata druhého Avataru patří svět hlubinách moří a film v souvislosti s tím vyzývá k většímu zájmu o podvodní život i na Zemi. Nepřekvapí proto, že režisér James Cameron sloužil jako výkonný producent dokumentární série o velrybách a dalších kytovcích. Tajemství kytovců divákům představí život kosatek, keporkaků, běluh a vorvaňů způsobem, jaký ještě nejspíš neviděli.

Nejnavštěvovanější filmy a seriály týdne na ČSFD

Nejnavštěvovanější seriály:

1. Zaklínač: Pokrevní pouto

2. Wednesday

3. Imawa no Kuni no Alice

4. Král Šumavy: Fantom temného kraje

5. Jack Ryan

Nejsledovanější filmy:

1. Na nože: Glass Onion

2. Avatar: The Way of Water

3. Tajemství staré bambitky 2

4. Šílená noc

5. Na nože

(Obsah byl vytvořen ve spolupráci s ČSFD.)