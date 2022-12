Zpustošená města, monstra místo lidí a střípky naděje. Seriál The Last of Us dostal nový trailer

Nový seriál HBO The Last of Us je adaptací stejnojmenné videohry

Je podzim a ve vzduchu se vznáší výrazný pach ozonu. Právě pršelo. I když je chvíli po poledni, lesk slunce, které prosvítá mezi děravými mračny, dopadá jen na prázdné ulice města. Kam všichni zmizeli? Podél stěny monolitické, tmavě šedé budovy banky s viditelnou nervozitou v kroku procházejí dvě postavy. Čeho se ale obávají? Vždyť se zdá, že na světě zůstali sami. Nezůstali. V dálce se najednou ozve skřek bytosti, která by neměla existovat…

The Last of Us, které se odehrává v postapokalyptickém světě zachváceném hrůznou pandemií parazitické houby, patří díky atmosféře, propracovanému světu, silným postavám i příběhu mezi nejlepší videohry všech dob. Ačkoliv se o hrané adaptaci začalo mluvit už v roce 2014, na obrazovky míří až teď ve formě ambiciózního seriálu od HBO. A nový trailer poodhaluje trochu více z toho, jak bude vypadat i co se v něm bude dít.

Scéna popsaná v prvním odstavci by se musela odehrávat relativně nedávno po startu pandemie, jelikož v ní nejsou okamžitě poznat důsledky apokalypsy. V nové upoutávce The Last of Us je ale na první pohled zřejmé, že lidé nemají věci pod kontrolou už delší dobu. Hned druhý záběr totiž odhaluje centrum města zarostlé vegetací s opuštěnými poničenými auty.

Hlavní děj videohry, které by měl seriál být poměrně věrný, začíná dvacet let po vypuknutí nákazy houbou cordyceps, která mění chování lidí a dělá z nich krvelačné bestie. V době, kdy už mnoho nenakažených nezůstalo, se setkáváme se čtrnáctiletou dívkou Ellie a pašeráky Joelem a Tess. Spolu putují zpustošenými městy a krajinou.

Kam? Lidem, co nehráli hry, na to dává odpověď nový trailer. V úvodních částech děje se náhodou zjistí, že Ellie je vůči nákaze imunní, proto by se možná mohla stát klíčovým článkem pro vývoj léku nebo vakcíny, která by zachránila lidstvo. Hrdinové se ji snaží dopravit na místo, kde probíhá výzkum. Naneštěstí je to docela daleko od jejich aktuální polohy.

Videohry tuto cestu samozřejmě vyplňují mnoha nebezpečným nástrahami. Hráči se musí naučit pracovat s minimem zdrojů a zároveň efektivně bránit jak proti infikovaným, tak proti některým zdravým. V průběhu se ale současně odvíjí emocionální příběh. Hrdinové si k sobě postupně hledají cestu a snaží se vypořádat s traumaty ze své minulosti i se strachem z toho, co možná přijde. Právě děj patří k nejvychvalovanějším aspektům The Last of Us.

Že by tomu tak mohlo být i u televizní adaptace, naznačuje fakt, že se na jejím vzniku přímo podílel hlavní autor hry Neil Druckmann ve spolupráci s Craigem Mazinem, který stojí za oceňovanou minisérií Černobyl. Postavy Joela a Ellie pak ztvárnili Pedro Pascal a Bella Ramsey, Tess má tvář Anny Torv. Ze známějších jmen se v seriálu objeví například ještě Nick Offerman, jenž je také v novém traileru.

The Last of Us se natáčelo z většiny v Kanadě, kde se stalo nejdražším televizním projektem v historii země. Hotovo bylo už v polovině letošního roku, kvůli náročné postprodukci ale novinka na obrazovky dorazí až počátkem příštího roku. Premiéra na HBO proběhne 15. ledna.

Fanoušci her se nedávno dočkali remaku legendárního titulu pro PlayStation. Ačkoliv mnoho recenzí kritizovalo vysokou cenu vzhledem k relativně malé míře znatelných změn, všichni se shodli na tom, že The Last of Us je dnes stejně strhující jako v době původního vydání v roce 2013 – a přepracovaná verze hráčskou zkušenost posunula o kousek dále. Příští rok si pak oceňovaný postapokalyptický horor budou moci zahrát i majitelé PC.