O tom, který komiksový superhrdina je nejsilnější, vedou fanoušci snad nikdy nekončící debaty. Ti nejzapálenější (a nejmovitější) milovníci papírových sešitů však poměřují nejen jejich superschopnosti, ale i sběratelskou hodnotu. Tu nejvyšší mají tradičně raritní díla, první vydání a podobně neobvyklé kousky. A právě takový střípek komiksové historie – první díl ze slavné řady Marvel Comics, která dala vzniknout i megapopulárnímu filmovému vesmíru – se nyní v dražbě prodal za 2,4 miliony dolarů.

Kdybyste si ho coby dobrodružství chtiví mládežníci chtěli v roce 1939 koupit, museli byste si rozvozem novin na kole nebo leštěním bot na nádraží Grand Central vydělat deset centů. S přihlédnutím k inflaci a měnovému vývoji to dnešní optikou jsou zhruba dva dolary, tedy ani ne padesát korun. O osmdesát let později ale za sešit Marvel Comics číslo jedna nový majitel v aukci zaplatil více než milionkrát tolik.

V přepočtu za zhruba 55 milionů korun se rarita mezi kreslenými příběhy vydražila v online aukční síni ComicConnect zaměřené právě na komiksové dražby. Nejvyšší částku nabídl třiatřicátým příhozem sběratel ze Spojených států. Kromě cenné skutečnosti, že jde o výtisk z premiérové řady seriálu z října roku 1939, ale zájemce v aukci lákala i další rarita.

Marvel Marvel je tradiční značka amerických komiksů, která od roku 2009 spadá pod… Rok založení: 1939 (jako Timely Comics), 1993 (Marvel Studios) Sídlo: New York City, New York (USA) Více informací o firmě

Důležitou roli v nacenění sběratelských děl totiž hraje také jejich stav. Společnost Certified Guaranty Company, která ve sběratelském světě platí za autoritu hodnotící zachovalost popkulturních předmětů, udělila tomuto sešitu z úvodního osmdesátitisícového nákladu Marvel Comics 9,2 bodu z deseti. To je samo o sobě dostatečně impozantní, ale vydražený výtisk je ještě vzácnější. Jsou na něm ručně psané poznámky od vydavatele z Timely Comics, předchůdce slavnější marvelovské značky.

„Je to nesmírně důležitý pohled do zákulisí tvorby slavných komiksů,“ cituje agentura Associated Press Vincenta Zurzola z vedení aukční síně. Oním pohledem jsou dnešní optikou až úsměvné záznamy o autorských honorářích. Díky poznámkám vydavatele Lloyda Jacqueta – v jehož skříni se po několik desítek let cenný výtisk schovával – na několika stránkách komiksu tak víme, že dnes milionové dílo ve své době ilustrátorovi titulní stránky Franku Paulovi vyneslo celých pětadvacet dolarů.

Pohled na titulku i vnitřek prvního dílu série Marvel Comics by ale méně zapálenému publiku, které Marvel zná z moderních filmových zpracování, nejspíš moc neřekl. Na Kapitána Ameriku si čtenáři museli od sešitu z roku 1939 dva roky počkat, na Iron Mana pak dokonce třicet let. Komiks nicméně představil postavy, které alespoň sečtělejším milovníkům ilustrované akce cizí nejsou. V superhrdinské premiéře se ukázal podmořský vládce Namor a „lidská pochodeň“ Human Torch.

„Kdo ví, co by se stalo, kdyby tento komiks nevyšel. Třeba by se Marvel nestal tak obrovsky silným hráčem,“ dodává Zurzolo. Připomíná tak skutečnost, že z papírových začátků v podobě sešitů za pár centů se z Marvelu stal zábavní kolos, který si vedle stále veleúspěšných komiksů vybudoval silnou pozici ve filmovém průmyslu. Vždyť Spider-Man: Bez domova se stal třetí nejúspěšnější hollywoodskou premiérou v dějinách a hned šestým nejvýdělečnějším filmem všech dob.

Mimochodem, právě pavoučímu muži patří na poli komiksů rovnou prvenství. Loni se za 3,6 milionu dolarů, tedy 80 milionů korun, vydražil patnáctý díl komiksové série Amazing Fantasy z roku 1962, v němž se Spider-Man čtenářům poprvé ukázal. Podle deníku New York Times to je rekordní komiksová dražba, která navíc překonala neméně úctyhodný úspěch komiksu od konkurenčního vydavatelství DC. Za 3,2 milionu dolarů se před Spider-Manem vydražila Supermanova premiéra v seriálu Action Comic ze třicátých let.

O tom, že sběratelství je fenomén i nesmírně drahý koníček napříč různými druhy popkultury a zábavy, svědčí i loňské videoherní rekordy. Tehdy se nejdražší hrou historie stala cartridge s japonským fantasy dobrodružstvím Zelda v hodnotě zhruba 19 milionů korun, jen aby ji po dvou dnech vystřídal italský instalatér Mario za 34 milionů. A snad aby aukční kladívko příliš nezlenivělo, jen o pár týdnů později jednoho rekordního Maria vystřídalo ještě o devět milionů dražší pokračování Super Mario Bros.