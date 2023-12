V začátcích pomáhali české raketě FTMO. Teď mají vlastní tradingovou službu pro rozjíždějící se obchodníky

Uložit 0

Obchodovat s akciemi nebo komoditami a vydělávat si tím spoustu peněz, to je ideální představa mnoha lidí, kteří kdy přišli do styku s tradingem, tedy obchodováním na finančních trzích. Stejně jako svět investic se i tato oblast v posledních letech díky novým technologiím významně otevřela, a tak aktivně nakupovat a prodávat akcie, sázet na jejich krátkodobé pohyby a otáčet na burzách velké množství peněz může mnohem více lidí než dříve. Naproti tomu jdou platformy, které uživatelům nabízí možnost obchodovat s mnohem větším kapitálem, než jakým sami disponují. Má to samozřejmě řadu podmínek, nicméně několik z nich je z Česka. Včetně Fintokei, které paradoxně začalo v Japonsku.

Řeč je o takzvaném prop (proprietary) tradingu, respektive o jeho moderní podobě, mezi jejíž průkopníky patří také česká společnost FTMO. O té je v poslední době hodně slyšet, protože rychle narostla a své tržby i zisky počítají zakladatelé Otakar Šuffner a Marek Vašíček v miliardách korun. Když začínali, potřebovali pro svou vznikající platformu tradingovou infrastrukturu. Tehdy spojili síly mimo jiné i s tuzemskou skupinou Purple Holding, která vyvíjí a poskytuje technologie pro brokery po celém světě.

Založili ji Filip Řehoř, David Kašper a Jakub Nytra, kteří se už od roku 2007 snaží do světa brokerských firem přinášet inovativní přístup. Prop trading však delší dobu přehlíželi. „Když za námi kluci z FTMO před lety přišli, zdálo se nám to jako sympatický projekt, se kterým chtějí v tradingu podobně jako my dělat věci jinak. Tehdy jsme v tom ještě neviděli takový potenciál,“ říká pro CzechCrunch David Varga, který se k Purple Holdingu připojil v roce 2011.

„Dnes už FTMO díky svému rychlému rozvoji mají vlastní infrastrukturu. A klobouk dolů před tím, co dokázali. My jsme však toto nově vznikající odvětví i nadále sledovali, a když nás pak oslovily další firmy se zájmem o poskytování infrastruktury, naskočili jsme zpět. Tehdy to pro nás byl spíš vedlejší byznys, ale dnes už je podle mého názoru z dlouhodobého hlediska prakticky nutností, abychom se v této oblasti také angažovali,“ doplňuje Varga. Loni proto s kolegy začali budovat projekt Fintokei.

Právě tak se jmenuje odpověď „fialové“ skupiny na FTMO a další hráče. Zmíněný prop trading tkví v tom, že firma obchoduje na finančních trzích s vlastními penězi a hledá si pro tyto účely obchodníky, kteří se jí o kapitál starají nebo jejichž obchody pak sama kopíruje. Nejde o žádný nový koncept. Pro finanční instituce to je další způsob, jak navyšovat své zisky, které jim jinak často plynou hlavně z provizí za obchody pro své klienty.

Stačí, když se bude dařit

Historicky si firmy tradery dlouho prověřovaly a často je přímo zaměstnávaly, než jim svěřily svůj kapitál. Doba se však posunula a v moderním digitalizovaném pojetí může člověk, který se chce stát traderem, dostat do ruky účet s pořádnou částkou velmi rychle. Nepotřebuje přitom absolvovat žádné osobní pohovory a ani nemusí mít s tradingem velké historické zkušenosti.

Právě to je největší lákadlo novodobých prop tradingových firem, jejichž nabídka pro klienty vypadá zhruba následovně: zaplaťte nám jednorázový vstupní poplatek, my vám poskytneme testovací kapitál v mnohonásobné výši, se kterým si zkusíte obchodovat, a když se vám bude dařit a splníte naše podmínky, většina následných zisků půjde za vámi. Podmínky přitom mohou být různé.

Foto: Fintokei David Varga, spoluzakladatel Fintokei

Uživatel musí například s úspěšným výsledkem obchodovat delší dobu nebo se jeho portfolio nesmí příliš propadnout. Ať už je daná služba nastavená jakkoliv, drtivá většina zákazníků se až k reálným ziskům nepropracuje. Trading je totiž složitá disciplína, kterou se nelze naučit přes noc. Největším zdrojem příjmů podobných platforem tedy často nemusí být ani tak zisky, které by jim tradeři mohli obchodováním jejich kapitálu přinést, ale hlavně jednorázové poplatky, které jim uživatelé platí s vidinou toho, že si jednou sáhnou na velký objem kapitálu a zisků.

Právě proto některé prop tradingové firmy čelí kritice, že to jsou finanční kasina, která propagují, jak je trading jednoduchý, a pak vydělávají na tom, že v nich lidé vidí snadno nabyté výdělky, ale většina odejde zklamaná. Stejně jako když přijedou do Las Vegas. „Má to určitě svá rizika a není to pro každého. Důležité je ale také říct, že za mě to určitě není ‚hra‘ s reálnými penězi jako spíše zkouška schopností a disciplíny o reálné peníze,“ říká David Varga.

Za takovou zkoušku ve světě velkého tradingu může uživatel v případě Fintokei poslat na začátku klidně jen pár tisíc korun. V základním programu získá za dva tisíce korun počáteční kapitál ve výši 200 tisíc korun. A když v první fázi v rámci tradingu v testovacím režimu zaznamená osmiprocentní profit a ve druhé fázi další pětiprocentní profit, aniž by se v rámci jediného dne propadl o pět či celkově o deset procent, dostane nárok s kapitálem dál pracovat a ze všech následných zisků už pak alespoň osmdesát procent plyne přímo jemu.

Podobná dvoufázová kvalifikace bývá standardem také u jiných prop tradingových firem. Po světě jich dnes v tomto byznysu funguje několik stovek a prorazit v konkurenci není snadné. Česká skupina Purple Holding proto svou platformu Fintokei rozjela nejprve v Japonsku, kde již několik let působí a dodává tamním partnerům brokerské technologie.

„Japonsko je z hlediska retailového tradingu jeden z největších trhů na světě, moderní prop trading tam přitom nikdo neznal,“ popisuje strategii David Varga a zároveň přiznává, že i proto nebylo snadné se prosadit: „To, že někomu dáme simulovaný účet s velkým kapitálem, a pokud se mu bude v obchodování dařit, bude si tím vydělávat peníze, zní na první pohled až příliš dobře. Museli jsme být trpěliví a vše Japoncům vysvětlovat, ale v létě se to začalo lámat.“

Podle spoluzakladatele Fintokei má dnes služba v Japonsku několik tisíc uživatelů a začíná rychle růst. Aby ale uspěla i v mnohem kompetitivnějším evropském prostředí, přišli Varga a spol. s novým programem SwiftTrader. „Chtěli jsme ještě zrychlit proces, jak se lidé mohou stát profesionálními tradery. Velký účet jim poskytneme prakticky okamžitě, sice za vyšší poplatek, ale zato si okamžitě ověří, jaké to je obchodovat s mnohonásobně vyššími částkami než dosud. A otestují si nejen své dovednosti, ale také psychiku a emoce, protože i to jsou v tradingu důležité faktory,“ říká Varga.

Faktem je, že většina lidí v testovacích kolech pohoří.

Hlavní rozdíl zrychleného programu oproti tomu standardnímu tkví v absenci dvou testovacích fází, kdy uživatel musí splnit jasně dané výkonnostní cíle, co se týče profitu. Jediné pravidlo, které Fintokei monitoruje, je celkový pokles portfolia, kdy ztráta nesmí překročit deset procent. Jelikož se může uživatel dostat ke kapitálu firmy rychleji, je celá služba pro Fintokei rizikovější, a tedy pro tradera dražší.

Počáteční kapitál ve výši 200 tisíc korun získá za 10,5 tisíce, a pokud splní zmíněnou podmínku, má nárok na dělení zisku od prvního dne v poměru půl na půl. Počáteční kapitál i poměr dělení zisku se pak postupně zvyšuje. Podle Davida Vargy to otevře možnost obchodovat s větším kapitálem širšímu publiku.

„Jediné riziko, které trader má, je, že přijde o svůj jednorázový poplatek. Je to ale vždy jen zlomek částky, se kterou pak může obchodovat. Pro obchodníky je to lákavé, protože místo toho, aby si svůj milion vložili k brokerovi a riskovali všechen svůj kapitál, nebo si ho naopak deset let budovali, mohou začít rovnou a s mnohem nižším rizikem,“ vysvětluje hlavní obchodní propozici Fintokei Varga.

Foto: Pexels Trading není disciplína pro každého

Velká část poplatků nicméně firmě skutečně zůstane. „Faktem je, že většina lidí v testovacích kolech pohoří. Procento se sice postupně snižuje, ale zhruba čtyři pětiny lidí se k reálným ziskům nedostanou. My každopádně necílíme na úplné nováčky a nejdeme do toho s tím, že vyděláme obří peníze pouze na poplatcích,“ doplňuje David Varga.

Konkurenčním společnostem se v tomto ohledu daří dobře. Třeba právě zmíněné FTMO, které s takovým byznys modelem přišlo mezi prvními už téměř před deseti lety, jen v loňském roce utržilo čtyři miliardy a zisk EBITDA před daněmi a odpisy dosáhl 1,8 miliardy korun. Tato čísla řadí zakladatele Otakara Šuffnera a Marka Vašíčka mezi elitu tuzemské technologické scény.

V ní se už dlouho pohybuje také Purple Holding. Jeho čísla jsou skromnější, naposledy publikované výsledky za rok 2021 ukázaly obrat ve výši 264 milionů korun při mírné ztrátě, ale v růstu pokračuje taktéž a do budoucna s ním má pomáhat také Fintokei. Vzhledem k šíři působení celého mateřského holdingu ale nemá tato prop tradingová platforma svůj byznys založený pouze na zmíněných poplatcích.

„Jako finanční skupina se na prop trading díváme jako na perspektivní odvětví, které není úplně saturované, hlavně ve starší traderské generaci. To chceme změnit. Zároveň Fintokei byznysově propojujeme a využíváme synergie s dalšími částmi našeho byznysu, ať už vlastního brokera, nebo v rámci dodávání obchodních technologií pro naše klienty,“ vysvětluje Varga.

Prop tradingové firmy jsou podle něj novým segmentem po boku tradičního brokerského byznysu a mohou být výborným doplňkem do skládačky na cestě tradera. „Mnoho brokerů se nicméně zatím do tohoto světa nepouští. Pokud však chceme, abychom i v budoucnu fungovali a spolu s našimi klienty prosperovali, je nutnost v tomto odvětví být,“ je přesvědčen David Varga.

V Česku by chtělo mít Fintokei do dvou let deset tisíc klientů. Varga odhaduje, že aktivních traderů je v Česku kolem třiceti tisíc, na Slovensku pak dalších deset tisíc. Postupně by se rád vydal s novou platformou také na další trhy, ale to bude na pořadu dne až později.

Tradingu se v Purple Holdingu věnují už více než patnáct let. Jejich primárně derivátový broker Purple Trading má v Česku přes deset tisíc klientů, kteří na něm každý den obchodují s více než dvaceti miliony eur (téměř půl miliardy korun). Tradingové technologie od divize Purple Technology používají klienti v desítkách zemí a pro brokery řeší rovněž podpůrné služby jako marketing nebo klientskou podporu. Denně přes jeho infrastrukturu projde přes 400 tisíc obchodů.

V rámci Purple Ventures pak zakladatelé své vydělané peníze investují do dalších projektů, často mimo svůj obor. Mezi startupy v jejich portfoliu patří blockchainový projekt Tatum, online terapie Hedepy, půjčovna karavanů Campiri, brýle pro virtuální realitu Vrgineers nebo aplikace pro duševní zdraví VOS. Čtvrtou nohou fialového holdingu je divize Purple Next, kde staví technologické platební systémy. Jde například o řešení PayPipes pro akceptaci platebních karet nebo malou bankovní aplikaci pro instituci elektronických peněz v Singapuru s názvem Walletory.