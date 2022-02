Už jako malá si ráda hrála s počítačem a také chodila do skauta. Počítač ji bavil proto, že ho na začátku devadesátých let ke své práci používali její rodiče informatici, a skaut zase proto, že se zajímala o lidi kolem sebe. A oboje Radce Bystřické vydrželo dodnes, kdy stojí v čele Sdružení Via a snaží se propojovat svět technologií a neziskových organizací tak, aby se díky počítačům zvládlo udělat co nejvíc dobra. A i když to zatím ve většině případů znamená, že s kolegy dodávají IT vybavení, je Bystřická na tuhle činnost hrdá. Za jedenáct let totiž zvládli neziskovkám ušetřit miliardu korun. Teď by je ale ráda začala učit, jak technologie využít k tomu, aby pomáhaly ještě víc.

Pokud se nepohybujete v neziskovém sektoru, patrně jste o Sdružení Via neslyšeli. Jeho hlavním úkolem je poskytovat podporu ostatním neziskovkám. Aby to, co dělají, mohly dělat snadněji a ideálně ještě lépe. Existuje patnáct let a za tu dobu se do jeho programů, které jsou zaměřené na technologickou podporu, zaregistrovalo přes šest tisíc organizací.

Neziskových organizací sice v Česku aktivně působí podle odhadů osmdesát tisíc, v duchu jejich fungování se ale dá říct, že každá pomoc se hodí. Navíc když je specificky zaměřená jako ta od Sdružení Via. A pro Radku Bystřickou byla práce ve spřáteleném projektu známější filantropické Nadace Via splněným snem.

„Občas říkám, že jsem si tuhle práce vymyslela a vesmír ji pro mě stvořil,“ směje se čtyřiatřicetiletá brunetka, která svou prací žije. Od dětství tíhla k technice, na základní škole dobrovolně chodila do matematické třídy a hrát si na počítači, který měli její rodiče doma, se naučila v pěti letech. „O tom, že chci dělat informatiku, jsem nikdy nepochybovala, zároveň jsem ale věděla, že nechci být čistě jen programátor, který bude sedět zavřený v kutlochu a celý den něco bušit do klávesnice. Potřebovala jsem k tomu i nějaký lidský aspekt a přesah,“ vysvětluje.

V dětství a mládí si potřebu kompenzovala ve skautu doma v Hodoníně, pak ji našla na pražské VŠE, kde vystudovala informatiku s manažerským přesahem. Po škole a první pracovní zkušenosti v telekomunikační firmě TTC Marconi ale narazila. „Zase jsem zatoužila dělat IT a zároveň něco víc, protože se mi nelíbilo, že po nocích vydělávám na další mercedes svého šéfa. Ale po čase jsem došla k tomu, že jsem si vymyslela blbost a nic takového neexistuje,“ vzpomíná Bystřická na období, kdy procházela pracovní inzeráty a hledala něco, co by aspoň vzdáleně odpovídalo jejím představám.

Ale nedařilo se, a jelikož touha být prospěšná převážila, vzdala se informatiky a začala procházet nabízené pozice projektových manažerů v neziskovkách. A pak objevila inzerát Sdružení Via, které shánělo někoho, kdo se ujme jeho technologického projektu TechSoup. „A já jsem si řekla yes! To zaměstnání, které jsem si vymyslela, které propojuje IT a pomoc ostatním, opravdu existuje. A hned jsem napsala motivační dopis, že lepšího člověka než mě nenajdou,“ líčí i po osmi letech s velkým nadšením Bystřická. Všechno tehdy klaplo, práci získala a poslední tři roky pětičlenný tým, který sdružení aktuálně tvoří, vede.

Polévka je grunt

Sdružení Via vzniklo před patnácti lety jako servisní organizace Nadace Via a mělo za úkol provozovat podpůrné činnosti pro neziskový sektor, které nespadaly přímo pod hlavní zaměření nadace. Sdružení tak vydávalo publikace pro dobrovolníky, zajišťovalo konzultace a workshopy anebo po technické stránce zaštiťovalo provoz portálu Darujme.cz.

Když pak kolem roku 2010 nadaci oslovila americká organizace TechSoup, jestli se nechce zapojit do její globální sítě partnerů, kteří pomáhají neziskovému sektoru ve svých zemích získat prakticky zadarmo hardware či software od velkých technologických společností, padlo rozhodnutí, že i tohle dostane na starost sdružení. Při svém nástupu se správy tohoto programu za Česko ujala právě Radka Bystřická.

Radka Bystřická ze Sdružení Via Foto: Sdružení Via

Dnes sdružení funguje na nadaci už zcela nezávisle, stále ale sdílí stejné kanceláře a spolupracují. Program TechSoup tvoří víc než dvě třetiny jeho aktivit, mezi další patří například podpora technického vzdělávání dětí Meet and Code, zprostředkování konkrétní jednorázové odborné pomoci v rámci programu Um sem um tam nebo projekt Akademie mediální gramotnosti.

„Díky TechSoupu jsme se také vyprofilovali jako technologická podpora pro neziskovky,“ popisuje jeho šéfka. Technologická polévka, kterou na konci osmdesátých let vymyslel novinář Daniel Ben-Horin, totiž narostla do obrovského globálního projektu, který na jedné straně řeší společenskou odpovědnost firem jako Google, Microsoft, Symantec či Cisco, na druhé straně mapuje reálné potřeby i těch nejmenších projektů tak, aby dary technologických obrů k něčemu byly. Globálně přes něj ročně projdou dary v hodnotě 16 miliard dolarů, v Česku kolem pak kolem stovky milionů korun.

V každodenní praxi jde ale o to, že se jednotlivé organizace (vedle těch neziskových to mohou být i církevní spolky a veřejné knihovny) do programu hlásí, a pokud splní podmínky, mohou využívat nabídky řady partnerských firem od programů, které jsou zcela zdarma, až po různé slevy.

„A to v reálu znamená spoustu administrativy, ke které jsou potřeba právě lokální partneři, kteří ověří, že ten, kdo žádá, je opravdu neziskovka a že zároveň splňuje podmínky, které má konkrétní firma pro darování nastavené a tak dál,“ přibližuje svoji práci Bystřická.

A i když je podle ní do TechSoupu zapojeno 99 % velkých firem, „které vás napadnou“ (a vedle nich třeba i český Zoner Software), nejžádanější produkt vás nepřekvapí. V Česku i globálně jde o Microsoft Office. Na druhém místě jsou produkty od Adobe a na třetím v Česku Zoner Photo Studio, globálně pak Zoom.

Neziskovky v IT plenkách

„Je to tak,“ krčí rameny Bystřická. „V Česku je to zčásti dané i tím, že neziskový sektor je u nás hodně vrstevnatý – já sama rozlišuju šest druhů neziskovek – a hlavně většina z nich je na začátku a potřebuje vyřešit ty nejzákladnější věci. Mít v čem napsat text a udělat tabulku, mít Outlook a nějaké úložiště. Devadesát procent neziskovek za námi jde s tímhle požadavkem,“ vysvětluje.

Ráda by s tím ale něco udělala a Sdružení Via posunula z role pouhého zprostředkovatele do pozice toho, kdo bude ostatní v oblasti IT víc vzdělávat – dělá to sice už teď, ale spíš doplňkově – a ukazovat možnosti, čeho všeho se dá díky technologiím dosáhnout. A na co si dát samozřejmě také pozor.

Radka Bystřická chce neziskový sektor naučit využívat technologie, co nejvíc to jde Foto: Sdružení Via

„Mým cílem je dostat do neziskovek lepší povědomí o IT, protože dnes je to téma, které absolutně nemá prioritu a lidé nerozumí kontextu,“ míní Bystřická. „Takže mám sen, že IT témata zdviháme a učíme management neziskovek jim rozumět, aby mohli dělat kvalifikovaná rozhodnutí, co se týče IT infrastruktury i procesů. Protože třeba automatizace má pro neziskovky velký potenciál, jelikož je to sektor, který je dlouhodobě podfinancovaný, má problém s kapacitami a automatizace mu minimálně s administrativními úkony, které žerou čas, může pomoct,“ dává příklad.

Vedle toho by ráda spustila větší osvětu mezi firmami a dárci, aby se do podpory infrastruktury dobročinných organizací víc zapojili. „Protože co si budeme povídat, tohle není vůbec sexy téma, drtivá většina dárců chce ‚pomáhat a ne řešit servery‘, i když každá neziskovka potřebuje nějak fungovat,“ povzdychne si.

A do třetice by Bystřická ráda otevřela téma technologií jako takových, aby na ně sdružení mohlo nabídnout komplexní pohled: „Tohle považuji za extrémně důležité. TechSoup je totiž takový technologicky optimistický – všechno vyřešíte technologiemi tím, že je budete mít lepší, rychlejší, automatizovanější,“ popisuje.

Jenže i technologie se dají využít způsobem, který není úplně společensky prospěšný. „A krásným příkladem toho jsou dezinformace,“ pokračuje Bystřická, „takže když jako sdružení říkáme, že chceme, aby technologie byly používané pro dobrou věc, tak pro mě do toho spadá i dívat se na jejich stinné stránky a vybavit důležité hráče znalostmi, aby s tím mohli bojovat,“ dodává.

Za jedenáct let jsme neziskovkám ušetřili miliardu korun.

Tohle všechno by se mělo dít prostřednictvím nejrůznějších setkání a workshopů. Ty sdružení pořádá zatím jednou měsíčně, ale spíše na provozní témata. Dobré zkušenosti má ale i se zmíněnou vzdělávací akademií, kde účastníkům vysvětlovala, jak vznikají fake news. A když je k tomu vůle i na druhé straně, umí svým klientům zprostředkovat i pokročilejší technologie. Jako jednoduchou umělou inteligenci, která pomáhá organizaci Alka Wildlife hledat na snímcích z přírody divoké rysy.

Zní vám to jako velké plány? Jsou. Sdružení Via je ale teď ve fázi, kdy si vytyčuje cíle pro další roky, takže jsou na místě. Na uplynulá léta je ale Radka Bystřická hrdá. „Sice jsme podpůrná organizace, ale spočítali jsme si, že za jedenáct let, co TechSoup v Česku působí, jsme neziskovkám tím, že dostaly prakticky zadarmo to, co by jinak musely nakupovat, ušetřili miliardu korun. A to je docela hustý i vzhledem k tomu, jak malý tým jsme,“ směje se.

„Věřím, že je to i tím, že máme systémy, které nám to dovolují, a hrajeme si právě i s automatizací. V některých případech jsme samozřejmě kovářova kobyla, o tom žádná, ale zároveň se snažíme jít příkladem. Kdo jiný by měl než my, ne?“ uzavírá.