Ranní otužování a práce s dechem jsou pecka. A mega pecka je přerušovaný půst, říká Karol Veleba

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Karol Veleba, ředitel a spoluzakladatel agentury Effectix, která dokázala s pomocí svých zaměstnanců překonat existenční problémy a nyní sází na maximální svobodu a otevřenost. Z čeho má dodnes hořký úsměv na tváři? Čím by se měl podle něj člověk řídit při budování vlastního byznysu? A co by dnes doporučil svému mladšímu já?

***

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Mezi devátou a desátou. Spím zhruba osm hodin.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráte ihned po probuzení?

Žádnou. První je až Waze v autě a Audiotéka.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

MacBook Pro a mail, Slack, Spotify, Chrome.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Byznysová košile, džíny. Oblíbené tenisky nemám.

Foto: Archiv Karola Veleby Ředitel a spolumajitel marketingové agentury Effectix Karol Veleba

Pět věcí, které nikdy nesmějí chybět ve vašem batohu?

Klíče, sluchátka, poznámkový blok a pero.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěl podělit?

Pecka je ranní otužování a vědomá práce s dechem. A mega pecka je přerušovaný půst.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučil všem.

Kniha Konec stárnutí a seriál Ted Lasso.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Jsem stará škola, takže popík z 80. a 90. let.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Do svěžích letních Alp.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Virtuální brýle od Apple.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

BMW X2.

Kam si rád zajdete na dobré jídlo?

Yam Yam.

Jak jste si vydělal první peníze?

Brigáda ve stavební firmě, kde jsme natírali plot okolo areálu.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostal zaplaceno?

Nic mě nenapadá.

Postav byznys plán podle toho, co chceš ty a co tě baví.

Co byste dnes poradil svému mladšímu já?

Pracuj se svým stresem. Víc relaxuj a věnuj se sobě.

Investujete?

Ano. ETF, akcie, krypto.

Nejlepší byznysová rada, jakou jste kdy dostal?

Postav byznys plán podle toho, co chceš ty a co tě baví. Tomu ho přizpůsob.

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Investovali jsme do startupu, kde jsme špatně rozpoznali osobnostní rysy zakladatelů. Po roce jsme ho opustili s velkou ztrátou a zklamáním. Dodnes je to velmi hořký úsměv.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Přestěhovat se znovu do Prahy.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Ondřej Tomek. Je to perfektní leader, který navzdory obrovskému úspěchu stále zůstává svůj a normální.