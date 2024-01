Realistická akce, taktika i grafika. V Brně vzniká hra, která sází na tradici nejlepších českých stříleček

Uložit 0

Hardcore hry mají v Česku velkou tradici. Hlavně když jde o vojenské střílečky. Vzpomeňte na Operaci Flashpoint a sérii Arma. Na Vietcong. Anebo třeba na druhoválečné Hidden & Dangerous. Nyní se rodí zajímavý pokračovatel odkazu těchto ikonických titulů. Gray Zone Warfare od brněnských Madfinger Games. „S otevřeným světem, kde hráč může dělat, co chce. A s maximálním důrazem na realismus,“ říká šéf studia Marek Rabas.

Mnohem dříve, než s kolegy založil Madfinger Games a začal vyvíjet Gray Zone Warfare, pracoval Marek Rabas ve známém studiu Illusion Softworks na taktické akci Hidden & Dangerous 2. Pokračování oblíbeného titulu se vyhýbalo už tehdy zajetým kolejím a počítačové přestřelky představovalo v mnohem realističtějším pojetí, než na jaké byli hráči zvyklí. Nedávno Rabas v čele Madfingeru otočil kormidlem a k podobně autentické akci se vrací. Ale pořádnou oklikou. Studio si totiž v uplynulých letech udělalo jméno nikoliv na PC, ale v mobilních hrách.

„Ta proměna byla hlavně logickým vyústěním posledních pár let. Trh s mobilními hrami se velmi změnil a začal klást obrovský důraz na získávání nových uživatelů. A tím pádem na plnění cílů a hlavně monetizaci,“ popisuje pro CzechCrunch zkušený vývojář důvod změny zaměření Madfinger Games. Ale nebyla to jen pouhá – byť výrazná – úprava směru. Přišel dokonce i prodej vlastního mobilního portfolia Madfinger Games.

Brněnské studio přitom v tomto segmentu platilo za úspěšnou firmu. V roce 2021 vykázalo obrat přes 80 milionů korun, za rok 2022 pak 203 milionů – ačkoliv do této částky se promítl právě prodej jeho her pro telefony. Díky tomu se Madfinger Games umístilo na 7. místě žebříčku největších českých herních studií. „Jenže naše hry byly vždy složitější na produkci, takže pokračovat tímto směrem by bylo velmi riskantní,“ dodává Rabas.

Mobilní gaming ale nebyl to jediné, co se v herním průmyslu proměnilo. Videoherní byznys sledoval změny i u jiných platforem. „Ale v případě her pro PC to byly změny k lepšímu. Hráči začali mít zájem o propracovanější hry. Velká studia se ale vydala naprosto opačným směrem, zaměřila se na žánr battle royale, začala své tituly zjednodušovat a soustředit se na monetizaci,“ popisuje vývojář snahy herních firem svézt se na popularitě her jako Apex Legends nebo Fortnite.

Díky tomu se podle něj na trhu objevila příležitost pro „dvouáčková“ studia. To znamená ne ta úplně největší (tedy „tříáčková“), ale dostatečně veliká. A navíc taková, která by chtěla dělat hardcore hry – třeba taktičtější střílečky, což dokazuje i popularita titulů jako Escape from Tarkov.

Počátkem roku 2022 se proto vývojáři z Madfingeru od mobilních her odvrátili… a vrátili se k těm tradičnějším. Oznámili záměr stvořit masivně multiplayerovou hru pro PC, která poběží na technologii Unreal Engine 5 a při níž uplatní zkušenosti třeba z tvorby Vietcongu nebo zmiňovaných Hidden & Dangerous. A ve které na hráče čeká do jisté míry sdílený online svět, který svými činy a řešením úkolů pro různé strany konfliktu mohou ovlivnit.

„Vlastně jsem se vrátil k dřívější tvorbě. Akorát o dvacet let zkušenější. Drtivá většina lidí tady byla tímto novým směřováním studia nadšená, tak jsme si řekli, že to zkusíme,“ říká Rabas. A ze zkoušky se nedávno stala skutečnost. Brněnští tvůrci závěrem loňského roku oznámili titul Gray Zone Warfare. Akční hru, která láká nejen na realistickou grafiku, ale především realistické zpracování moderního boje a hardcore hratelnost.

Gray Zone Warfare, jež vyjde na Steamu, je multiplayerovou akcí z pohledu první osoby, v níž se vydáte do nebezpečných džunglí jihovýchodní Asie. Na 42 kilometrech čtverečních ostrova ve fiktivní zemi Lamang se vám kromě živých soupeřů na mušku dostanou i počítačem ovládaní protivníci. A to i v příběhových misích, které hra slibuje spolu s tajemnou zápletkou inspirovanou románem Piknik u cesty. Který byl zase základem pro filmového i videoherního Stalkera.

Kdo znal Madfinger jen coby tvůrce mobilních stříleček jako Shadowgun, Dead Trigger nebo Unkilled, a nikoliv jako studio plné zkušených vývojářů s PC kořeny, asi se při představení nové hry divil. Místo frenetické akce na obrazovce telefonu se ponoříte do taktického válčení, ve kterém budete řešit i takové detaily, jako je nutnost skutečně ošetřit zranění podle jejich povahy. Jen přeběhnout přes lékárničku nestačí. Nezbytnou součástí hratelnosti je i správa a úprava výstroje a výzbroje vašeho vojáka.

„Od her, které se musely starat o každého hráče, neustále motivovat, vodit za ručičku a zjednodušovat spoustu věcí až na hranici únosnosti, jsme se posunuli do otevřeného světa, kde je hráč svobodný a může si dělat, co chce. To vše s maximálním důrazem na propracovanost všech částí hry do posledního detailu,“ popisuje propastný rozdíl mezi dosavadní a novou tvorbou Madfinger Games šéf studia.

To podle něj znamenalo pro firmu obrovskou změnu nastavení a práce. Se začátkem vývoje Gray Zone Warfare se prý proměnily prakticky všechny procesy vývojářské práce ve firmě. A s náročnou misí se změnila i brněnská jednotka. „Někteří lidé odešli, někteří přišli. Madfinger je teď o dost jinačí studio, než bylo před pár lety. Semkli jsme se, více pracujeme jako tým a navzájem se motivujeme. Společně chceme dokázat něco velkého,“ uzavírá její velitel Marek Rabas.